https://sputniknews.lat/20231212/estan-empezando-a-perder-apoyo-biden-choca-con-israel-por-su-ofensiva-en-gaza--1146513515.html

"Están empezando a perder apoyo": Biden choca con Israel por su ofensiva en Gaza

"Están empezando a perder apoyo": Biden choca con Israel por su ofensiva en Gaza

Durante una reunión privada en Washington celebrada este 12 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseveró que Israel está perdiendo apoyo... 12.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-12T22:51+0000

2023-12-12T22:51+0000

2023-12-12T22:51+0000

internacional

israel

joe biden

política

seguridad

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

🌍 oriente medio

palestina

hamás

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0c/1146515270_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_349d78c64f32c52f5ae43be840e0aa23.jpg

Según lo reportado por varios medios, Biden sentenció que Tel Aviv "están empezando a perder apoyo" por los múltiples bombardeos que el actual Gobierno de Israel ha realizado en la Franja de Gaza, que han matado a casi dos decenas de miles de civiles. NBC News apuntó que las palabras del presidente de EEUU sugirieron que el Gobierno de Netanyahu está obstaculizando una solución del conflicto en Oriente Medio. "Creo que tiene que cambiar, y con este Gobierno, con su actual Gobierno, a Israel le está haciendo muy difícil moverse", indicó el mandatario estadounidense. Asimismo, Biden dijo que los miembros de extrema derecha del Gobierno de Tel Aviv, como el ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, no quieren una solución de dos Estados con los palestinos, por lo que es deseable hacer cambios administrativos.El 8 de diciembre, Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que determinaba un alto al fuego inmediato entre el grupo palestino Hamás y el Ejército de Israel. No es la primera vez que el país norteamericano se opone a esta medida de paz en el Levante mediterráneo.El proyecto de resolución fue elaborado por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) con el objetivo de poner fin a la escalada del conflicto palestino-israelí, que ha causado unos 1.200 muertos en el país hebreo y más de 17.000 asesinados en la Franja de Gaza.El proyecto fue respaldado por 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellos Rusia y China. Sin embargo, Estados Unidos —aliado de Israel— lo vetó, por lo cual no salió adelante la resolución vinculante. El Reino Unido se abstuvo.

https://sputniknews.lat/20231212/el-ministerio-de-salud-gazati-denuncia-asalto-israeli-de-un-hospital-en-el-norte-de-gaza-1146494535.html

https://sputniknews.lat/20231212/israel-se-encamina-hacia-una-derrota-estrategica-en-gaza-1146453459.html

israel

palestina

franja de gaza

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, joe biden, política, seguridad, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí, 🌍 oriente medio, palestina, hamás, franja de gaza, eeuu, benjamín netanyahu, onu, gobierno de israel