Señalan el "debilitamiento" de los Ejércitos europeos y el vaciado de sus arsenales

Señalan el "debilitamiento" de los Ejércitos europeos y el vaciado de sus arsenales

"El Ejército británico –el principal aliado militar de Estados Unidos y el que más gasta en defensa en Europa– tiene solo alrededor de 150 tanques desplegables y tal vez una docena de piezas de artillería de largo alcance en buen estado", estima el diario estadounidense en un análisis publicado este lunes 11 de diciembre. "Su arsenal estaba tan vacío que el año pasado el Ejército británico consideró adquirir múltiples lanzadores de cohetes en museos para actualizarlos y donarlos a Ucrania, una idea que se abandonó", abunda.Una Europa militarmente débil como la de ahora, afirma el diario estadounidense, es un cambio dramático para un continente que desde el siglo XVI y hasta 1940 contó con las mejores fuerzas armadas del mundo y que, impulsadas por el poder naval, convirtieron a estas naciones en imperios temidos alrededor del mundo.La nota señala que en las décadas transcurridas desde el fin de la Guerra Fría, los Gobiernos europeos pudieron darse el lujo de tener Ejércitos "debilitados" a causa de que el poderío militar de su aliado en Norteamérica blindaba al continente y apuntalaba a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) —el gasto militar estadounidense representó el 70% del gasto de defensa del bloque belicista el año pasado—, señala el Wall Street Journal, añadiendo que ahora estos países abrieron los ojos con respecto a lo lejos que han quedado de otros en cuestiones de defensa.Cómo Europa debilitó sus tropasEl artículo explica que gran parte de la capacidad industrial de Europa para fabricar armas se ha erosionado por los recortes presupuestarios en defensa dispuestos por los distintos gobiernos a lo largo de los años.Revertir esa situación, señala el Wall Street Journal, será un gran desafío, dado que la mayoría de los Gobiernos de la región enfrentan restricciones presupuestarias, un lento crecimiento económico y el envejecimiento de la población, así como una gran oposición política a recortar el gasto social para financiar la defensa.Europa se ha "desmilitarizado sistemáticamente porque no necesitaba gastar ese dinero", gracias a la falta de una amenaza aparente y al dominio militar estadounidense en todo el mundo, dice en la nota el estudioso de temas de guerra Anthony King, profesor en la Universidad de Warwick.Esta situación de debilidad de Europa, indica el diario, afectará a Ucrania en poco tiempo. La Casa Blanca ha dicho que Estados Unidos no podrá seguir proporcionando más armas y equipos a Ucrania si el Congreso no aprueba fondos adicionales para fin de año, algo que no parece probable que suceda, pese a la presión del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que en un acto de desesperación viajó a Washington este martes 12 de diciembre para pedirles más dinero a los legisladores estadounidenses."Las naciones europeas han prometido miles de millones en ayuda a Kiev, pero han dicho que enfrentan restricciones económicas y límites de producción de armas. Si Estados Unidos deja de proporcionar la mayor parte de la ayuda, Europa no tendrá las reservas para compensar la diferencia, ni podrá reabastecer a Ucrania y reconstruir sus propias fuerzas al mismo tiempo", señala el WSJ."Parece poco probable que la Unión Europea cumpla su promesa de suministrar a Kiev un millón de proyectiles de artillería que se necesitan desesperadamente para esta primavera, y hasta ahora sólo ha logrado alrededor de un tercio de esa cantidad", apuntan.

