Crecen las diferencias entre Biden y Netanyahu: ¿peligra el apoyo a Israel?

El presidente de Estados Unidos hizo público por primera vez su descontento por las acciones bélicas y los masivos bombardeos de Israel contra la Franja de... 14.12.2023, Sputnik Mundo

El 12 de diciembre se presentó algo que ya había sido filtrado en reportes de prensa: el desacuerdo del mandatario Joe Biden hacia las decisiones que ha tomado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en torno a la campaña militar de Tel Aviv contra el movimiento palestino Hamás. Biden criticó el "bombardeo indiscriminado" de Israel sobre Gaza y la hostilidad del Gobierno de Netanyahu hacia una solución de dos Estados para terminar el conflicto palestino-israelí. "Creo que tiene que cambiar, y... este gobierno en Israel está dificultando mucho el cambio", reconoció Biden en un acto de recaudación de fondos.De acuerdo con el medio británico, el mandatario estadounidense y el primer ministro israelí han tenido desacuerdos a lo largo del conflicto en Medio Oriente, pero hasta el 12 de diciembre estas se habían mantenido en privado, puesto que Biden creía que la mejor forma de influir en Netanyahu era mantenerlos a puerta cerrada."Se trata de una luz amarilla intermitente del presidente sobre las crecientes diferencias entre Estados Unidos e Israel en relación con la guerra de Gaza y sus consecuencias", dijo a FT Aaron David Miller, analista de Oriente Medio y miembro del Carnegie Endowment for International Peace.La principal causa de las diferencias entre Washington y Tel Aviv es el número de bajas civiles que ha causado la ofensiva del país hebreo en el enclave palestino, la cual, según autoridades gazatíes, ya ha provocado más de 18.000 muertos en la Franja de Gaza, eso sin contar el elevado coste humanitario como el desplazamiento de sobrevivientes y la destrucción de infraestructura vital para habitar ese territorio, según Financial Times. La etapa posconflicto también ha sido tema de diferencias entre los Gobiernos de Israel y Estados Unidos, pues Biden apoya la solución de dos Estados, en la que la Autoridad Nacional Palestina, que administra Cisjordania, debería desempeñar un papel en la gobernanza de Gaza tras la guerra.Sin embargo, Netanyahu ha hecho público su desacuerdo con esa solución, diciendo en repetidas ocasiones que no aceptaría el regreso de la Autoridad Nacional Palestina a Gaza y adelantando que Israel podría tomar el control de Gaza de manera indefinida.Pese a las diferencias ya públicas, el mismo 12 de diciembre, al tiempo que criticaba a Israel, Biden afirmó que Estados Unidos "no iba a hacer absolutamente nada más que proteger a Israel".

