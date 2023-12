México: preocupación en el Gobierno por el agravamiento de la desigualdad

https://sputniknews.lat/20231215/mexico-preocupacion-en-el-gobierno-por-el-agravamiento-de-la-desigualdad-1146587890.html

En el marco de las nuevas cifras que dan cuenta de una intensificación de la desigualdad en México, el analista Ariel Noyola dialogó con 'GPS Internacional'... 15.12.2023, Sputnik Mundo

La desigualdad es un problema que sigue aquejando a México y, ante él, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha encendido las alertas por los niveles que muestra el país latinoamericano. Por ejemplo, en lo que refiere al coeficiente de Gini, México se ubica en el penúltimo lugar dentro de las naciones que integran dicho organismo. Desde el Gobierno de López Obrador "se han implementado una serie de políticas públicas para mitigar esta problemática", dijo Noyola.En este sentido, "se destaca una amplia variedad de programas sociales dirigidos a diversos sectores, como adultos mayores, personas con discapacidad hasta de becas de estudio para jóvenes", indicó. Ello implicó "la inyección histórica de gasto público en esta materia, motivo por el cual se han bajado los indicadores de pobreza extrema en el país", sostuvo. Sin embargo, "si bien estos programas han resultado beneficiosos para los sectores de bajos ingresos, los grandes empresarios han incrementado su capital", explicó.La reforma fiscal como asignatura pendientePor ello, "durante este período no se llevó a cabo una reforma fiscal, por lo que el tema de la redistribución del ingreso ha sido una asignatura pendiente para el Gobierno de la cuarta transformación", sostuvo. En este sentido, "México continúa siendo un país muy desigual y no se observan perspectivas de que ello cambie", dijo. En el marco del debate electoral de cara a las elecciones del año próximo, "ningún candidato ha colocado en el centro una política de redistribución de la riqueza", concluyó.Chile: Boric implementa medidas para controlar el accionar policialEl control de las actuaciones policiales aporta a la transparencia e implica que "la Policía se desempeñe de acuerdo a los protocolos", dijo a Sputnik el analista chileno Gabriel Gaspar.Chile promulgó una ley que regula los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual en actuaciones policiales. Este proyecto aporta a la transparencia en las investigaciones que se puedan suscitar en operativos policiales, por lo que "es benéfico para todos, particularmente para los ciudadanos", dijo Gaspar. En este sentido, "implica un resguardo de que no se cometan abusos y, al mismo tiempo, que la policía se desempeñe de acuerdo a los protocolos", explicó el analista chileno.Con respecto a la ola de inseguridad que afecta al país, "desde hace años el nivel de criminalidad en Chile ha crecido producto del delito organizado que se ha expandido por toda la región", indicó. Ello ha generado una "demanda de seguridad muy fuerte por parte de la ciudadanía", señaló. En este marco, "se está trabajando en una reforma policial, pero la misma debe realizarse en conjunto con la policía", dijo. Para ello, "tanto el Gobierno como la oposición han acordado en aumentar el presupuesto", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

