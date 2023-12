https://sputniknews.lat/20231216/regalo-navideno-a-los-armeros-que-contiene-el-proyecto-del-presupuesto-militar-de-eeuu-para-2024-1146608420.html

Regalo navideño a los armeros: ¿qué contiene el proyecto del presupuesto militar de EEUU para 2024?

Regalo navideño a los armeros: ¿qué contiene el proyecto del presupuesto militar de EEUU para 2024?

El Congreso aprobó finalmente la Ley de Autorización de la Defensa Nacional 2024 (NDAA, por sus siglas en inglés), un documento de 3.100 páginas

Los legisladores del Senado aprobaron el 14 de diciembre un presupuesto militar sin precedentes, mientras la Casa Blanca sigue su camino para aumentar el gasto en defensa a niveles sin precedentes en tiempos de paz, a pesar de la creciente deuda nacional de Estados Unidos.Las principales disposiciones de financiación del proyecto de la NDAA incluyen 14.700 millones de dólares en efectivo para la Iniciativa de Disuasión del Pacífico del Pentágono, que tiene como objetivo seguir rodeando a China con bases militares estadounidenses y plataformas de armas ofensivas, e incluye el aumento de la formación y el apoyo a la ciberseguridad de Taiwán, la provincia china rebelde y potencia tecnológica que está en el centro de las tensiones entre China y Estados Unidos.La legislación también incluye medidas para la ejecución del pacto bélico AUKUS, incluida la transferencia de tres submarinos estadounidenses de la clase Virginia a Australia, otro hecho que agravó las tensiones en la región de Asia-Pacífico.El proyecto de ley incluye 300 millones de dólares anuales para la ayuda a Ucrania hasta finales de 2026. La financiación de Ucrania no debe confundirse con otra solicitud de 61.400 millones de dólares presentada por la Administración Biden para obtener recursos adicionales con los que seguir financiando el conflicto ucraniano. El 15 de diciembre, la Cámara de Representantes de EEUU entró en su receso previsto para las vacaciones de invierno sin llegar a un acuerdo con el Senado sobre la solicitud de financiación suplementaria del Gobierno de Joe Biden, por el reclamo de los republicanos de medidas de seguridad fronteriza más estrictas.El proyecto de ley destina 11.500 millones de dólares a la defensa, 1.000 millones de dólares para terminar la construcción de un nuevo muelle para los buques de asalto anfibio clase San Antonio para el Cuerpo de Marines, recursos para el programa nuclear de misiles de crucero (SLCM-N) lanzados desde el mar y 100 millones de dólares en efectivo para nuevos programas de la Fuerza Aérea, incluida una serie de ensayos experimentales como el programa de cazas F-16 no tripulados.La legislación prohíbe la retirada de los F-22 Raptors de la Fuerza Aérea, pero permite el desguace de los antiguos cazas F-15 y del avión de ataque a tierra A-10 Warthog.La legislación también amplía un programa lanzado en 2022 específicamente para enviar armas estadounidenses a Ucrania que permite la adquisición multianual de diversas municiones, incluidos misiles de crucero Tomahawk, misiles de ataque de precisión y bombas de pequeño diámetro, y lo amplía para cubrir las entregas a Israel y Taiwán. Este punto ofrece claves ominosas sobre los planes de Washington para intervenir en diversos focos de tensión mundial, y puede ser señal de que los planificadores de la defensa han calculado que la crisis palestino-israelí se prolongará en el futuro y que las tensiones en torno a Taiwán recrudecerán.Hacer la guerra y no la pazLa NDAA 2024 amplía una controvertida medida que prohíbe al presidente de Estados Unidos retirar las fuerzas estadounidenses de los países de la OTAN sin la aprobación del Congreso. La disposición está dirigida a prepararse para un escenario en el que un presidente no intervencionista decida retirar sus tropas de países y conflictos de todo el mundo, atándole las manos con restricciones inconstitucionales.Otra controvertida disposición es una medida que permite a los servicios de inteligencia estadounidenses continuar con la vigilancia injustificada de ciudadanos extranjeros, incluida la recopilación de sus registros de comunicaciones, mediante el uso de servicios de comunicación con sede en Estados Unidos.Para los militares, el proyecto de ley incluye un aumento salarial del 5,2%, pero elimina las ayudas económicas para abortos y cirugías de reasignación de sexo, y congela las ofertas de empleo relacionadas con la diversidad, equidad e inclusión, tras las disputas entre los republicanos de la Cámara de Representantes. Además, unos 8.000 militares despedidos por negarse a recibir la vacuna COVID podrán reincorporarse al servicio.

