"Hasta el último ucraniano": Fico expone la oscura realidad del plan occidental para Kiev

La mayoría de los Estados europeos están consumidos por el odio hacia Rusia y los países occidentales están dispuestos a luchar hasta el último soldado... 18.12.2023, Sputnik Mundo

Ucrania y sus ciudadanos se han convertido simplemente en moneda de cambio en una disputa geopolítica, valoró el primer ministro del país de Europa oriental, Robert Fico."De hecho, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea están obsesionados con Ucrania y odian a Rusia, lo que lleva a opiniones peculiares que sin duda se propagan en los medios europeos", dijo en un discurso en video publicado en las redes sociales.El líder eslovaco dijo que esta obsesión estaba relacionada con afirmaciones alarmistas infundadas de que Rusia podría atacar a un país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El primer ministro eslovaco también consideró la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea como nada más que un gesto político para encubrir realidades incómodas en el campo de batalla.Hizo hincapié en que pasarán años antes de que la adhesión sea realista, ya que el país no está preparado ni en términos de funcionamiento democrático ni de lucha contra la corrupción, lo que coloca a la Unión Europea en una situación desesperada."Cuando los principales miembros de la Unión Europea calculen los cientos de miles de millones de euros que costaría la membresía de Ucrania en la Unión Europea, la decisión tomada en Bruselas seguirá siendo un gesto político durante muchos años", añadió Fico.Según el mandatario, Ucrania se ha convertido en simplemente una "gallina de oro" para las empresas occidentales involucradas en el comercio de armas, sin importar el costo humano.Este domingo 17 de diciembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de "completamente absurdos" los recientes comentarios del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre un posible ataque ruso a la OTAN. El mandatario del país eslavo enfatizó que Rusia no tiene ningún interés en librar una guerra contra los países de la alianza atlantista y dijo que no había razones políticas, económicas o militares para hacerlo.Moscú ha argumentado que Kiev tiene la intención de seguir luchando "hasta el último ucraniano" en interés de las potencias occidentales.Rusia advirtió anteriormente a los países de la OTAN contra nuevos envíos de armas a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo que cualquier cargamento que contenga armas para Kiev sería un objetivo legítimo para Rusia. Además, acusó anteriormente a los países de la OTAN de "jugar con fuego" por su suministro de armas a Ucrania.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que armar a Ucrania con armas occidentales no contribuiría al éxito de las negociaciones entre las partes y sólo tendría un impacto negativo. En ese sentido, Lavrov acusó que Estados Unidos y la OTAN están directamente involucrados en el conflicto de Ucrania, "no sólo mediante el suministro de armas, sino también mediante el entrenamiento de personal... en el territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países".

