EEUU se encuentra en una "brusca decandencia mundial"

Para el autor de la nota, mientras que en el plano cultural Washington mantiene cierto grado de influencia, su autoridad política disminuye a medida que es incapaz de ejercer un rol relevante en conflictos como el de Oriente Medio. "La proliferación de conflictos armados, expuesta en un informe reciente del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, sugiere que la pax americana está dando paso, si no a la pax cínica, entonces a ningún tipo de paz en absoluto", sentenció el periodista. Al mismo tiempo, Estados Unidos no ha logrado persuadir a gran parte del mundo para que participe en la implementación de sanciones contra Rusia; y tiene poco o nada que decir sobre Afganistán luego de 20 años de ocupación militar que concluyeron en uno de los peores fracasos del país. A lo anterior se suma la situación de las instituciones de Bretton Woods, que hoy luchan por mantener su relevancia. En suma, el analista considera que lo que sucede actualmente con Washington es demasiado complejo "para ser captado en esa brusca 'decadencia' mundial".Por ello, aunque el autor considera que, con sus 330 millones de habitantes, Estados Unidos no puede caer tan bajo, cuestiona si el país norteamericano será capaz de reconocer su estatus geopolítico y, en consecuencia, adaptar su "arte de gobernar para compensarlo".

