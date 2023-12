https://sputniknews.lat/20231220/la-situacion-de-jorge-glas-que-le-espera-al-huesped-de-la-embajada-mexicana-en-quito-1146726459.html

La situación de Jorge Glas: ¿qué le espera al "huésped" de la embajada mexicana en Quito?

El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas permanece refugiado en la embajada mexicana en Quito, mientras es requerido por la justicia de su país por un... 20.12.2023, Sputnik Mundo

El 17 de diciembre, Glas —quien fue vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2018, en el marco de los mandatos de Rafael Correa (2007-2017) y Lenín Moreno (2017-2021)—, se refugió en la embajada de México en Quito en busca de asilo político. La Fiscalía General del Estado ecuatoriano requiere la comparecencia del político del partido Revolución Ciudadana por el caso Reconstrucción de Manabí.A pesar de no contar con el estatus de refugiado en laancillería de México, Glas se hospeda en la representación diplomática en calidad de "huésped", a la espera de que las autoridades mexicanas recopilen "toda la información necesaria sobre la situación"."Imagino que dentro del fuero interno de Jorge Glas, no quiso comparecer porque la fiscalía podría dictar una orden de prisión preventiva y él regresaría a estar privado de libertad", comentó Ron Castro.Con esas palabras el también decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional Sek hizo referencia a otros exfuncionarios del Gobierno de Correa a quienes la nación norteamericana otorgó refugio, como el excanciller Ricardo Patiño y los diputados Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira.Asilo y caminos posiblesLa situación de Glas se produce durante un impasse en las recién inauguradas relaciones exteriores del Gobierno de Daniel Noboa, ya que el mandatario recién al frente del cargo aún no ha designado a sus representantes diplomáticos oficiales en la Ciudad de México.Tras conocerse que Glas se encontraba en la mencionada sede diplomática, la cancillería ecuatoriana solicitó la colaboración del Gobierno de México a los efectos de continuar con el proceso judicial.Sobre el avance en el proceso de asilo del exfuncionario, "cada país tiene su soberanía en ese sentido y establece reglas independientes y diferentes", puntualizó el jurista."Entiendo que el Estado mexicano lo hace a través de una comisión especializada que se encuentra en el país, que es anexa al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero todavía no se ha activado", explicó Ron Castro."En este momento hay una indeterminación y lo único que tenemos es un diálogo entre el Gobierno ecuatoriano y la embajada de México", subrayó.A ojos del especialista en leyes, la diferencia entre el pedido de asilo de Glas y el de otros personeros de la Revolución Ciudadana recae en que "los anteriores asilados todavía no eran requeridos de comparecencia ante la justicia y no tenían la perjudicación de tantos procesos judiciales como los que tiene Jorge Glas".De acuerdo con el abogado ecuatoriano, dada la tradición de asilo político y los estándares de soberanía del Estado mexicano, hay dos posibles caminos. Por un lado, que la representación diplomática "facilite la comparecencia de Glas" ante la justicia ecuatoriana; o que se niegue a hacerlo, lo que comenzaría "con el rompimiento paulatino de las relaciones diplomáticas" entre ambos países.Por su parte, la excandidata presidencial del correísmo, Luisa González, quien expresó su solidaridad con Glas, acusó una "arremetida persecutoria" y supuestas "medidas represivas" por parte de la fiscal general, Diana Salazar, contra miembros de su partido, la fuerza política liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).Ante las acusaciones vertidas por González, Ron Castro destacó que es necesario "un análisis técnico multidisciplinario y además histórico" para sostener que existe una "persecución política o de inhabilitación política a través de mecanismos de justicia".Sin embargo, el jurista ecuatoriano sostuvo que en Ecuador hay "una crisis judicial manifiesta". Por lo tanto, "tampoco tiene Jorge Glas certeza de que a través de los mecanismos ordinarios de revisión, ese habeas corpus por el cual él salió de prisión, sea cambiado y tenga que regresar a estar privado de libertad", externó.Luego de permanecer cinco años recluido tras haber sido sentenciado a seis años de cárcel por los cargos de asociación ilícita en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht, Glas dejó la prisión en régimen de prelibertad en noviembre de 2022.La fiscal Salazar ha llamado al ex vicemandatario a comparecer antes los tribunales ecuatorianos por el presunto desvío de fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 en la provincia de Manabí (oeste), en desmedro de otras obras "que requerían de atención inmediata" tras el sismo, según informaron medios locales.

ecuador, política, jorge glas, quito, méxico, rafael correa, odebrecht, luisa gonzález, 💬 opinión y análisis, asilo político