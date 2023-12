https://sputniknews.lat/20231221/economia-al-alza-y-multipolaridad-putin-es-el-indiscutible-ganador-geopolitico-del-2023--1146756223.html

Economía al alza y multipolaridad: "Putin es el indiscutible ganador geopolítico del 2023"

Economía al alza y multipolaridad: "Putin es el indiscutible ganador geopolítico del 2023"

Luego de que el diario 'Wall Street Journal' (WSJ) calificara en un editorial al presidente ruso, Vladímir Putin, como el ganador geopolítico de este 2023... 21.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-21T00:14+0000

2023-12-21T00:14+0000

2023-12-21T00:53+0000

internacional

rusia

sanciones de occidente contra rusia

eeuu

the wall street journal

medios de comunicación

ucrania

vladímir putin

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/13/1146704201_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_095af769b40314a6203d2913ad8c60ae.jpg

Además, el también académico de la Universidad Nacional Nacional Autónoma de México (UNAM) consideró que el presidente ruso está justamente abocándose a una pacificación regional. "Por medio de la desnazificación y erradicación de las amenazas de ultraderechas que estaban comenzando a tener éxito en Ucrania, y como tercer elemento, supo cómo negociar con una OTAN —Organización del Tratado del Atlántico Norte— que estaba en constante avance hacia Oriente y que no respetaba el sentimiento de integridad y de seguridad rusa".López Alvarado apunta que un factor indispensable para nombrar a Putin como personaje geopolítico del 2023 es también la resistencia rusa, que no solo no se ha visto socavada por las sanciones, sino que contra todo pronóstico occidental ha crecido. El 7 de diciembre, el mandatario ruso declaró que las tasas de crecimiento económico del país superan las de todos los de la Unión Europea.Esta resistencia de la economía rusa, asevera el profesor en la UNAM Alejandro Martínez Serrano, también docente en la Universidad La Salle, se debe en gran medida al pensamiento geopolítico de Putin, quien apostó por incursionar en otros mercados. El posicionamiento del país eslavo, abunda el experto, también va en consonancia con el hecho de que el mundo actual es "cada vez más multipolar, cada vez más competitivo. Ya no es el mundo que hace 20 años, donde Estados Unidos era el único poder presente en todo el entorno internacional". "Rusia tuvo la capacidad de superar el sesgo informativo"Para el profesor López Alvarado, el hecho de que un medio como el Wall Street Journal apunte que el presidente ruso "parece inmensamente más fuerte que hace un año", también se debe a la capacidad que el país tuvo para "superar el sesgo informativo de Occidente y posicionarse en el sur global". En octubre pasado, un informe del Instituto para la Paz de Estados Unidos (USIP, por sus siglas inglesas), indicó que el medio Sputnik goza de una confianza y éxito en América Latina, además en aumento. "El éxito de Actualidad RT y Sputnik Mundo se debe en gran parte a su capacidad de aprovechar las alianzas y entregar el contenido a una amplia red de diseminadores en múltiples plataformas latinoamericanas, lo que aumenta en gran medida su alcance de audiencia y su credibilidad", destacó el estudio.Por otro lado, el experto señaló que un editorial como el del rotativo norteamericano es también síntoma "del rotundo fracaso de la Administración Biden". "Es incuestionable, es imposible que se pueda encubrir los grandes fracasos que ha tenido la contraofensiva occidental y el apoyo occidental a Ucrania. Los gastos económicos, políticos, diplomáticos y hasta culturales son innegables", agrega. Con él coincide Martínez Serrano, quien apunta que "pareciera que el Wall Street Journal le está dando un espaldarazo a Putin y va en contra de Biden que ha sido la principal bandera en la lucha de Ucrania". De acuerdo con el especialista, la administración de Joe Biden "ha sido muy errática tanto en el tema interno, por ejemplo, la economía no ha despuntado además del tema migratorio; mientras que en el internacional no hay un respaldo porque todo le ha afectado a los bolsillos de los ciudadanos y se vio también en las elecciones intermedias". Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte, Bielorrusia y Venezuela, pues desde febrero de 2022 se activaron más 16.000 nuevas medidas restrictivas contra el país, en adición a las 2.695 que ya estaban en vigor.En cuanto a la situación en el frente ucraniano, la contraofensiva de las FFAA de Ucrania que comenzó el 4 de junio, en palabras de Vladímir Putin, no solo estaba estancada, sino que "es un fracaso". A principios de diciembre, de acuerdo con el ministro de Defensa rusa, Serguéi Shoigú, los intentos de ataque costaron a Kiev más de 125.000 soldados muertos y heridos, y las tropas ucranianas "no consiguieron sus objetivos en ninguna de las direcciones".

https://sputniknews.lat/20231220/vladimir-putin-es-el-ganador-geopolitico-de-2023-1146734238.html

https://sputniknews.lat/20231218/gazprom-establece-un-nuevo-record-de-entregas-diarias-de-combustible-a-china-1146664145.html

https://sputniknews.lat/20231220/putin-muestra-que-a-rusia-no-la-amedrentan-las-maniobras-de-occidente-en-su-contra-1146717772.html

https://sputniknews.lat/20231220/rusia-saluda-la-adopcion-por-la-onu-de-su-resolucion-contra-glorificacion-del-nazismo-1146735785.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

rusia, sanciones de occidente contra rusia, eeuu, the wall street journal, medios de comunicación, ucrania, vladímir putin, 💬 opinión y análisis