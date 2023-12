https://sputniknews.lat/20231221/el-jefe-del-estado-mayor-de-rusia-destaca-que-la-hegemonia-de-eeuu-es-una-cosa-del-pasado--1146778924.html

El jefe del Estado Mayor de Rusia destaca que la hegemonía de EEUU es una cosa del pasado

El jefe del Estado Mayor de Rusia destaca que la hegemonía de EEUU es una cosa del pasado

La situación militar y política está experimentando cambios a gran escala, se está formando un nuevo mundo multipolar, la hegemonía de EEUU y sus aliados se... 21.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-21T11:13+0000

2023-12-21T11:13+0000

2023-12-21T11:17+0000

defensa

rusia

valeri guerásimov

eeuu

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/0b/1134553123_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6b267f4137928a5eca848575fc626b86.jpg

"En la actualidad, la situación militar y política está experimentando cambios a gran escala. Se está formando un nuevo mundo multipolar, la hegemonía de EEUU y sus aliados se está convirtiendo en cosa del pasado", declaró Gerásimov al sacar el balance del año 2023 durante una rueda informativa para agregados militares extranjeros en Moscú.Guerásimov aseguró que Estados Unidos y sus aliados destruyen las normas del derecho internacional, socavando el papel de la ONU como un regulador de las relaciones internacionales."Estados Unidos y sus aliados están destruyendo sistemáticamente las normas del derecho internacional, socavando el papel de la ONU como institución clave que armoniza las relaciones interestatales", aseveró.Al mismo tiempo, Guerásimov advirtió de una mayor confrontación entre Occidente y Rusia en las esferas política y económica.Además, señaló que Occidente mantiene su política orientada a la derrota estratégica de Rusia, por lo que la implementación de medidas de fomento de la confianza en el ámbito de la seguridad europea perdió la relevancia.Escalada de tensión en Birmania, Taiwán y CoreaEl aumento de la tensión en torno a Birmania, Taiwán y la península de Corea está orquestado por EEUU, afirmó el jefe del Estado Mayor General. Guerásimov dijo que "la OTAN va incrementando su capacidad militar en Asia Pacífico".El drástico aumento de conflictividad en Asia Pacífico, a juicio de Guerásimov, se debe en primer lugar a las acciones de Occidente, "encaminadas a socavar la arquitectura de seguridad, centrada en la Asean, que ha demostrado su eficacia".Guerásimov mencionó aparte la nueva alianza militar, AUKUS, que integra a Australia, Reino Unido y EEUU."La cooperación en el marco de la AUKUS permite a los Estados parte no solo modernizar sus fuerzas convencionales sino fomentar también el componente nuclear, en perjuicio del régimen de la no proliferación", apuntó.Occidente en el ÁrticoEl jefe del Estado Mayor General acusó a Occidente de ampliar su presencia militar en el Ártico, como medida de contención cerca de las fronteras rusas.Guerásimov indicó en particular que la Alianza Atlántica despliega cada vez más tropas en Finlandia y Suecia, en zonas limítrofes con Rusia.Por lo que respecta a la presencia del ejército ruso en el Ártico, el titular militar explicó que "no busca exhibir fuerza militar sino garantizar la seguridad de explotación económica de la región, incluida la navegación en la ruta marítima del Norte y la implementación de proyectos de prospección y extracción de recursos naturales".Rusia se dedica a crear y modernizar en el Ártico las obras de infraestructura, dijo Guerásimov.El general mencionó en este contexto "medidas adicionales para regularizar el tránsito de buques de guerra extranjeros por la ruta marítima del Norte". "Se introdujeron las enmiendas correspondientes en las reglas de navegación en junio pasado", precisó.La crisis palestino-israelíLa confrontación palestino-israelí se convirtió en un conflicto armado abierto debido a la política irresponsable de Estados Unidos, afirmó Guerásimov.La crisis alimentaria en África Las sanciones antirrusas de Estados Unidos provocaron una crisis alimentaria en África, lo que desencadenó una escalada de los conflictos internos en el continente africano, declaró el jefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia."La política de sanciones de Washington contra Rusia provocó una crisis alimentaria en el continente africano, lo que aumenta la tensión social y el descontento público con los regímenes gobernantes", dijo Guerásimov y agregó que "esto llevó a una escalada de los conflictos armados internos y a un cambio de poder en varios Estados".La cooperación estratégica de Rusia con la India, China y Corea del NorteRusia sigue desarrollando una cooperación estratégica con la India, China y Corea del Norte, destacó el jefe del Estado Mayor."Seguimos la política de desarrollo de la cooperación estratégica exhaustiva con China y la India. Se ha establecido una plena cooperación eficaz con la RPDC [República Popular Democrática de Corea]", dijo.Fuerzas Armadas de RusiaUna de las prioridades para las Fuerzas Armadas (FFAA) de Rusia para el año que viene singue siendo la cooperación militar con los Ejércitos de Estados extranjeros, subrayó Guerásimov."Una de las prioridades sigue siendo la cooperación militar con los Ejércitos de Estados extranjeros", dijo Guerásimov durante una sesión informativa para agregados militares extranjeros dedicada a los resultados de las actividades del Ministerio de Defensa de Rusia en 2023.Agregó que para 2024 están programados el intercambio activo de militares y delegaciones, así como eventos conjuntos del entrenamiento operativo y de combate con los ministerios de Defensa de los países amistosos.Pese a los intentos de Occidente de aislar a Rusia en la escena mundial, continuó, el ente castrense ruso continuó intensificando los ritmos de la cooperación militar y técnico-militar con las instituciones militares extranjeras y en 2023 celebró más de 600 eventos importantes.Entre ellos Guerásimov subrayó el ejercicio antiterrorista SMOA plus que se celebró en verano boreal con la participación de más de 600 militares de 12 países, incluida Rusia. El SMOA plus es un mecanismo de interacción entre las entes castrenses de diez Estados de la Asean y sus socios de diálogo (Australia, India, China, Nueva Zelanda, la República de Corea, EEUU y Japón). El mecanismo se creó en 2010 a iniciativa de Vietnam.Las actividades en el marco de ese mecanismo se efectúan en siete grupos de expertos: desminado humanitario; cooperación humanitaria y reacción a situaciones de emergencia; medicina militar, garantía de la seguridad en mar, lucha antiterrorista, organización de operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad cibernética.Operación militar especialEl Estado Mayor General de Rusia destacó el fiasco rotundo de la llamada contraofensiva de las tropas ucranianas que comenzó en junio con el apoyo de la OTAN.El también viceministro de Defensa ruso subrayó que las fuerzas ucranianas no lograron incluso superar "la zona táctica de defensa" sufriendo bajas colosales. Los envíos de armas adicionales de la OTAN a las tropas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, consignó Guerásimov, no pudieron cambiar la situación en el campo de batalla."Esas medidas solo aumentaron la cantidad de bajas en las unidades del Ejército ucraniano", apostilló.Además, Guerásimov destacó el éxito en el desarrollo de la operación militar especial rusa en Ucrania. El trabajo eficaz de los soltados rusos, continuó, impide el avance de las fuerzas ucranianas. Según el jefe del Estado Mayor, los vehículos aéreos no tripulados realizan el monitoreo interrumpido de la zona de combates lo que permite identificar y abatir a los enemigos.Además, destacó el trabajo de la aviación de Rusia."Los vuelos se efectúan las 24 horas, en condiciones climáticas adversas y simples, para buscar y destruir fuerzas y medios enemigos, así como realizar misiones de reconocimiento y combate", concluyó.Los atentados contra periodistasLos atentados contra periodistas y funcionarios de nuevas regiones rusas siguen siendo norma para Ucrania, declaró Guerásimov."Los atentados contra periodistas y funcionarios de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Jersón y Zaporozhie siguen siendo norma para el liderazgo ucraniano", resaltó.Terrorismo nuclear de KievUcrania no renuncia a los intentos de terrorismo nuclear enviando drones con explosivos a la central de Zaporozhie y a la ciudad donde está situada, Energodar, declaró Guerásimov.El jefe del Estado Mayor especificó que el pasado mes de mayo "fue frustrado un intento de los saboteadores ucranianos de socavar las líneas eléctricas de las centrales nucleares de Leningrado y Kalinin", ubicadas cerca de las ciudades rusas de San Petersburgo y Tver, respectivamente."El régimen de Kiev, al ver la incapacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para lograr sus objetivos en el campo de batalla, continúa utilizando métodos terroristas de lucha, que se llevan a cabo con el consentimiento tácito y, a menudo, con el apoyo de los servicios de inteligencia occidentales", enfatizó.La central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad de Energodar, cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6.000 megavatios. En octubre de 2022 la planta pasó a ser propiedad de Rusia. Los seis reactores de la planta están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso.Bajas del Ejército ucranianoGuerásimov estimó en unas 160.000 las bajas del Ejército ucraniano en todas las líneas de operaciones en seis meses.Además, continuó, las fuerzas rusas destruyeron unos 1.500 objetivos militares ucranianos, incluidos puestos de mando, empresas de defensa e instalaciones militares críticas utilizando armas de alta precisión. Señaló que el uso de este tipo de armas permitió reducir de forma significativa la fabricación de productos del complejo militar-industrial de Ucrania.Los aviones y los helicópteros de las tropas rusas, agregó, efectúan miles de vuelos diariamente para inutilizar depósitos de armas, zonas de concentración de tropas ucranianas, entre otros. El jefe del Estado Mayor destacó, asimismo, el trabajo de los sistemas de defensa aérea de Rusia.Rusia inició el 24 de febrero de 2022 una operación militar para frenar el genocidio de la población de Donetsk y Lugans" que llevaba a cabo el Gobierno de Ucrania, y atajar los riesgos a la seguridad nacional que representaba el avance de la OTAN hacia sus fronteras.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos. El Gobierno ucraniano es apoyado militarmente por la OTAN, el bloque bélico liderado por Estados Unidos.

https://sputniknews.lat/20231218/corea-del-norte-lanza-un-misil-balistico-hacia-el-mar-de-japon-1146663963.html

https://sputniknews.lat/20231217/putin-rusia-no-tiene-ningun-interes-por-pelear-con-paises-de-la-otan-1146652327.html

https://sputniknews.lat/20231204/el-suministro-de-grano-ruso-a-africa-es-la-prueba-mas-elocuente-del-rol-de-rusia-en-el-continente-1146269233.html

https://sputniknews.lat/20231202/la-rusa-rosatom-y-el-oiea-debaten-la-seguridad-de-la-central-de-zaporozhie-1146229719.html

https://sputniknews.lat/20231221/la-corrupcion-en-ucrania-dificulta-la-reconstruccion-de-su-ejercito-1146763110.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, valeri guerásimov, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto