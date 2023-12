https://sputniknews.lat/20231221/tendran-exito-los-programas-de-autosuficiencia-de-uranio-y-los-submarinos-nucleares-brasilenos-1146777592.html

¿Tendrán éxito los programas de autosuficiencia de uranio y los submarinos nucleares brasileños?

Todavía era el Gobierno del presidente Juscelino Kubitschek cuando Brasil inauguró el primer reactor de investigación nuclear de América Latina, en 1958. Este gran paso permitió iniciar estudios en las más diversas áreas: producción de energía, defensa e incluso salud, con los entonces innovadores radiofármacos. En la década de 1970 se construyeron tres centrales nucleares en la costa de Río de Janeiro, entre los dos principales centros urbanos del país (la capital, Río de Janeiro, y Sao Paulo): Angra 1, Angra 2 y Angra 3.La primera estructura fue conectada al sistema eléctrico nacional en 1985, tras 13 años de construcción. Aún más grande, la segunda empezó a funcionar en 2001, y juntas son responsables actualmente del 3,1% de la generación de energía del país.Mientras tanto, la última, cuya construcción comenzó en 1984, aún no se ha completado. Paralelamente a todo esto, la Marina brasileña inició en 1979 su propio programa nuclear con dos ejes principales: el enriquecimiento del uranio, combustible utilizado en las centrales, y la consecuente búsqueda de la autosuficiencia del país en el proceso y el audaz submarino nuclear.¿Qué importancia tiene la energía nuclear para Brasil?A pesar de ser considerado pequeño en comparación con las grandes potencias mundiales, toda esta historia ha llevado a Brasil a crear un sector nuclear estructurado que va más allá de la generación de electricidad. El miembro de la Academia Nacional de Ingeniería, el almirante Alan Paes Leme Arthou trabajó en el proyecto de desarrollo de submarinos de propulsión nuclear de la Marina durante casi 15 años e informó a Sputnik que los avances del país en esta área fueron lentos, pero valiosos.El Programa de Energía Nuclear de la Armada, en el que el almirante desempeñó un papel activo, fue el más exitoso de Brasil, con estudios realizados también por el área civil del Gobierno, el Ejército y la Fuerza Aérea. "En aquella época, el almirante Othon [Luiz Pinheiro da Silva, uno de los principales responsables del programa nuclear brasileño] vio todo lo que se estaba haciendo en la Fuerza Aérea y pensó que sería mejor intentar pasar a la ultracentrifugación [en el enriquecimiento de uranio]. Y tenía razón", añade Arthou.¿Cómo se enriquece el uranio en Brasil? Desde entonces, Brasil ha empezado a dominar la tecnología de enriquecimiento de uranio desarrollada por el Centro Tecnológico de la Marina en Sao Paulo en la década de 1980. Y el programa de la corporación tiene como objetivo alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustible nuclear en 2033 — se estima que para satisfacer el 100% de la demanda de las centrales de Angra 1 y Angra 2, y en 2037 para abastecer a la futura Angra 3. Esto será posible tras la finalización, el año pasado, de la primera fase de la planta de enriquecimiento de uranio de Resende.El profesor del Departamento de Energía Nuclear de la Escuela Politécnica de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) Aquilino Senra comunicó a Sputnik que la única razón por la que el objetivo no se alcanzó mucho antes fue la falta de inversiones, ya que la tecnología existe desde hace mucho tiempo."Todo fue desarrollado de forma autónoma [por la Marina y los institutos de investigación], y esto es un logro fantástico [poseer la tecnología], que yo comparo con el dominio tecnológico de la prospección de petróleo en aguas profundas o la industria aeronáutica, que llevó a Brasil a tener el tercer mayor fabricante [de aviones comerciales] del mundo, Embraer", argumenta.¿Qué hace Brasil con el uranio?Otro beneficio de la autonomía brasileña en el procesamiento del uranio es que reducirá el costo de la electricidad producida en las dos plantas de Angra dos Reis. "No será una reducción drástica de la tarifa, el mayor gasto es el mantenimiento de los equipos y las paradas [técnicas] que se hacen. Sin embargo, está el costo del combustible, que debería reducirse al menos un 10%", prevé Senra.En cuanto a la conclusión de Angra 3, donde Eletronuclear anunció la reanudación de las obras en julio, el profesor de la UFRJ no es tan optimista y recuerda que el proyecto tiene casi 45 años."Es un completo disparate, totalmente irrazonable. Para que se haga una idea, las centrales de hoy se construyen en cinco o seis años, como máximo, al mismo nivel. Todo el costo ha aumentado mucho, el saco de cemento que comprabas hace 40 años debe haberse triplicado. Brasil necesita seleccionar proyectos estratégicos para su desarrollo y llevarlos a cabo sin demorarse ni un minuto, ya sea en la liberación de fondos, en la realización de las obras o en el compromiso técnico de las empresas", argumenta.¿Cuándo estará listo el submarino nuclear brasileño? Considerado a menudo la "niña de los ojos" del Programa Nuclear de la Marina, la conclusión del proyecto del submarino nuclear brasileño aún es una incógnita, según expertos entrevistados por Sputnik, a pesar de la previsión de la entidad para 2029.La diferencia con otros buques tradicionales es, según el almirante Alan Arthou, la autonomía durante las operaciones."Un submarino convencional puede funcionar a velocidad de patrulla hasta dos días, según el modelo. Nadie lo detectará, pero si utiliza su velocidad máxima para perseguir un objetivo, su batería durará dos horas. Está muy bien para defenderse cerca de un puerto, por ejemplo (...), pero para defenderse en profundidad o más lejos [de la costa], está en gran desventaja frente a un submarino nuclear", explica.A pesar de su nombre, este último no lleva bombas ni armas nucleares, sino que funciona con un reactor nuclear. "Puede estar sumergido tres meses, el único límite a estos tres meses no es por el combustible del reactor, que dura años, sino sobre todo por el estrés [de la tripulación]. El nivel llega a un punto en que las personas psicológicamente empiezan a cometer errores después de ese período", añadió el almirante, que recordó que la costa brasileña tiene casi 7.700 kilómetros de largo.El submarino nuclear brasileño: el boicot internacional Para Aquilino Senra, otra razón, además de la cuestión presupuestaria que está retrasando la producción del submarino nuclear, es precisamente un boicot internacional.Aunque se trata de un gran avance para la defensa brasileña, el experto cree que dificulta la asociación con otros países."Son narrativas para impedir la transferencia de tecnología y que otros países puedan desarrollarla. Pero Brasil, insisto, tiene capacidad comprobada de desarrollo tecnológico en diversas áreas; también ha avanzado en esta área, pero las presiones internacionales siempre existirán", agrega.Una alternativa, según sus palabras, son los miembros de los BRICS, "principalmente China y Rusia", que podrían ser aliados para superar este obstáculo.

