https://sputniknews.lat/20231222/las-dificultades-de-la-integracion-de-america-latina-2023-termina-sin-avances-en-la-region-1146778542.html

Las dificultades de la integración de América Latina: 2023 termina sin avances en la región

Las dificultades de la integración de América Latina: 2023 termina sin avances en la región

El año 2023 llegó a su fin sin avances significativos en la integración latinoamericana, comentaron analistas a Sputnik. Los malos resultados se reflejaron en... 22.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-22T15:37+0000

2023-12-22T15:37+0000

2023-12-22T15:37+0000

américa latina

brics

javier milei

argentina

brasil

china

📈 mercados y finanzas

integración

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/15/1146795775_0:189:2967:1858_1920x0_80_0_0_745168de2d0b11287bf67bbbb0f30462.jpg

El 17 de julio, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, declaró que cree que no hay consenso para relanzar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y planeó "debatir posibles formatos para restablecer el diálogo político de alto nivel en la región". Esta declaración se produjo después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, convocara una reunión de presidentes sudamericanos en Brasilia, donde pidió la resurrección del grupo para avanzar en la integración de los países sin volver a empezar de cero.Fundada en 2008 con el objetivo de aumentar el intercambio cultural, social y comercial, la Unasur está en crisis desde 2018, cuando varios países miembros se retiraron de la organización por diferencias políticas. El 7 de diciembre, la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro terminó sin alcanzar un acuerdo con la UE, uno de los temas más esperados del evento.La última reunión de presidentes de la Alianza del Pacífico fue en enero de 2022, ya que en 2023 se canceló debido a las tensiones diplomáticas entre México y Perú, que suspendieron las actividades del grupo. A mediados de año, los cancilleres de los cuatro países de la alianza (Chile, Perú, Colombia y México) se reunieron en Santiago, donde el país anfitrión recibió la presidencia por un mes y luego la transfirió a Perú.¿Cuáles son las principales dificultades para la integración latinoamericana?La necesidad de promover acuerdos amplios que no dependan de los vaivenes ideológicos de los gobiernos, es uno de los problemas para impulsar la integración en la región, señaló Fuentes, quien también fue director del Programa de Relaciones Internacionales de la Fundación Chile 21 entre 2010 y 2014.Respecto a 2024, el analista advierte de que las diferencias en política exterior entre los Gobiernos de Argentina y Brasil pueden ser un obstáculo aún peor para el avance de la integración latinoamericana.El nuevo presidente argentino, Javier Milei, afirmó durante la campaña electoral que, de ser elegido, no tendría "relaciones comerciales con ningún país comunista", incluidos China, Rusia y Brasil. Pero, en su tercer día en el cargo, Milei, que tomó posesión el 10 de diciembre, envió una carta a su homólogo chino, Xi Jinping, para descongelar un acuerdo financiero de 5.000 millones de dólares realizado por la anterior Administración. También expresó su interés por reforzar las relaciones con Brasil.El 6 de diciembre, una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño afirmó que, para Brasil, la relación con Argentina es una "prioridad" y quiere dar tiempo al nuevo Gobierno para definir el futuro de los vínculos bilaterales.¿Cuál es el vínculo entre los BRICS y la hegemonía estadounidense?Otro tema relevante para 2024 será la relación entre los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y Estados Unidos. A partir de 2024, el grupo acogerá a nuevos miembros: Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. La entrada de Argentina, en cambio, se ha vuelto incierta debido al nuevo Gobierno.La relación podría tensarse el próximo año en la región, principalmente por las diferencias entre Pekín y Washington, opinó el doctor en Derecho Internacional y profesor de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral del país, Pedro Díaz Polanco.El experto destacó el tamaño del mercado que representan los BRICS y el liderazgo chino, pero subrayó que la posición del nuevo Gobierno argentino eliminó la posibilidad de unirse al bloque."Es importante recordar que el nuevo presidente argentino recibió una carta de [el presidente chino] Xi Jinping quien lo invitaba a formar parte del conglomerado, elogiando las importantes ganancias compartidas que generaría el vínculo", hizo hincapié el experto.A continuación añadió que "la respuesta negativa de Milei fue categórica, aunque suavizó su tono hacia China en comparación con lo que había declarado como candidato: 'Argentina es un socio de EEUU'. Por eso, el Gobierno de Milei no estará dispuesto en ningún caso a fortalecer la caída del dólar promovida por China".Díaz Polanco indicó que resulta "muy difícil" para los BRICS tener un "alto impacto" en los países latinoamericanos, porque EEUU juega un "papel esencial" en los sistemas políticos de la región.Por otro lado, Fuentes calificó a los BRICS como un "espacio muy valioso para reunir al Sur Global" y destacó que la decisión del nuevo Gobierno de Argentina de no incorporarse "resultaría mucho más dañina".

https://sputniknews.lat/20231214/podra-la-economia-de-bolivia-superarse-a-si-misma-en-2024-1146547076.html

https://sputniknews.lat/20231219/del-extasis-a-la-agonia-2023-el-ano-de-los-batacazos-en-argentina-1146694950.html

https://sputniknews.lat/20231124/hay-mucho-en-juego-el-triunfo-de-milei-reperfila-a-argentina-frente-a-brasil-y-la-region-1145987923.html

argentina

brasil

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brics, javier milei, argentina, brasil, china, 📈 mercados y finanzas, integración, 💬 opinión y análisis