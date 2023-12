https://sputniknews.lat/20231222/las-ffaa-brasilenas-estan-centradas-en-controlar-a-su-propia-poblacion-y-no-amenazas-externas-1146824718.html

Las FFAA brasileñas "están centradas en controlar a su propia población" y no amenazas externas

Las recientes tensiones en la región del Esequibo volvieron a encender el debate sobre el gasto militar en América Latina. Según el portal UOL, los dirigentes brasileños han expresado su preocupación por el aumento de la presencia estadounidense en la Amazonia, que podría reforzar el papel de los militares en la región en los próximos años.Sin embargo, según datos recopilados por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), el gasto militar de América Latina es uno de los más bajos del planeta, solo superado por el de África subsahariana. Mientras que América del Norte representó el 39,5% del gasto militar mundial y Asia el 25,7%, los latinoamericanos solo invirtieron el 2,6% del total.El presupuesto militar de Brasil en 2022 fue de 22.600 millones de dólares, muy inferior al de Estados Unidos, estimado en 766.000 millones de dólares, pero superior al de todos sus vecinos latinoamericanos. El segundo mayor presupuesto regional es el de Colombia, seguido de Argentina y México."Otra particularidad de la región es que sus Fuerzas Armadas están permanentemente centradas en controlar a su propia población. (...) Es una herencia del pasado colonial: las Fuerzas Armadas están más preocupadas por mantener el orden público y controlar a su gente que por la seguridad exterior", señaló Marques.Con la excepción de Argentina, que prohíbe a sus Fuerzas Armadas operar dentro de su territorio nacional, los países latinoamericanos suelen utilizar su poder militar para llevar a cabo operaciones similares a las de la Policía."Esto repercute en el equipamiento militar que se adquiere y en su nivel tecnológico", explicó Marques.En noviembre, el Gobierno de Lula estableció GLO en puertos y aeropuertos de Sao Paulo y Río de Janeiro para combatir el crimen organizado. La Marina brasileña está invirtiendo en nuevos equipos para cumplir su función en los GLO, "pero serán lanchas rápidas de baja tecnología que podrán ser operadas por guardacostas", dijo Marques."La acción rutinaria en las GLO llevó a las Fuerzas Armadas brasileñas a policiarse a sí mismas. Y en el resto de América Latina la tendencia suele ser la misma", afirmó la profesora.Aumento del gasto en defensaLa complejidad de la situación geopolítica mundial, tensionada por el conflicto ucraniano y, más recientemente, por el israelí-palestino, podría llevar a un aumento del gasto militar global. En América Latina, algunos gobiernos ya han anunciado su intención de ampliar sus presupuestos de defensa.En el caso de Brasil, el Ministerio de Defensa está presionando para que se apruebe un Proyecto de Enmienda Constitucional presentado por la oposición, que prevé una inversión mínima del 2% del PIB brasileño en proyectos de defensa."No hay garantía de que este aumento se revierta en equipos de defensa, ya que no hay supervisión política ni civil del uso de los recursos por parte de las Fuerzas Armadas", enfatizó.El Congreso Nacional debería supervisar el gasto de las fuerzas militares brasileñas, pero "se limitan a rectificar lo que los mandos militares piden cada año", lamentó Marques.Además, el gasto militar regional no siempre se traduce en creación de empleo y desarrollo tecnológico nacional, señala Alana Monteiro, investigadora del Grupo de Investigación en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional de la Universidad Federal de Paraíba (UFPB).¿Brasil líder indiscutible en la región?Mientras tanto, el liderazgo militar de Brasil en América Latina está lejos de ser indiscutible, según datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés). Aunque el contingente militar de Brasil es muy superior al de sus vecinos, el país no es líder en áreas como la tecnología de aviones de combate y carros de combate. Según el Balance Militar 2023, solo el 15% de la flota de cazas de Brasil puede considerarse "moderna", mientras que el 25% restante de las aeronaves se clasifica como "antigua" u "obsoleta".Perú, por ejemplo, tiene un número absoluto menor de aeronaves, pero el 50% de ellas se consideran "modernas", como los cazas rusos MIG-29. Venezuela cuenta con un 62% de aeronaves consideradas modernas en su arsenal.En lo que se refiere a carros de combate, Brasil lidera en cantidad, pero no en calidad. En este sentido, Chile tiene la flota más moderna de la región, con modelos Leopard 2A4 más avanzados que los brasileños y blindados estadounidenses y neozelandeses recientemente adquiridos, informó Defesa.net.Por otro lado, la fortaleza económica de Brasil, muy superior a la de sus vecinos, sigue garantizando la ventaja del país en América Latina, opina Marques.En agosto de 2023, el gobierno brasileño aprobó una inversión de casi 11.000 millones de dólares en "tecnologías estratégicas" en el sector de defensa, como parte del Programa de Aceleración del Nuevo Crecimiento (PAC). Los fondos se destinarán a "fortalecer la Base Industrial de Defensa", que representa el 5% del PIB brasileño, según el Palacio de Planalto.

