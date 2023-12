Los acontecimientos más destacados del 2023, en fotos

© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

Del 22 al 24 de agosto se celebró en la ciudad sudafricana de Johannesburgo la XV cumbre de los BRICS. Como resultado, seis nuevos miembros pasarán a formar parte de la organización a partir del 1 de enero de 2024: Egipto, Etiopía, Argentina, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.