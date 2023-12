https://sputniknews.lat/20231229/argentina-con-milei-comenzo-una-nueva-etapa-politica-1146993092.html

Argentina: "Con Milei comenzó una nueva etapa política"

A más de dos semanas del Gobierno derechista de Javier Milei en Argentina, el analista Néstor Piccone dialogó con 'GPS Internacional' para analizar cómo... 29.12.2023, Sputnik Mundo

Argentina: "Con Milei comenzó una nueva etapa política". A más de dos semanas de Gobierno del derechista Javier Milei en Argentina, el analista Néstor Piccone dialogó con 'GPS Internacional' para analizar cómo impacta su llegada al poder en la situación política y económica del país.

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, el líder de la coalición La Libertad Avanza se impuso con un 55,6% de los votos, frente al 44,3% que obtuvo su rival oficialista. Con estos resultados "comenzó una nueva etapa política en el país", indicó Piccone. Si bien Unión por la Patria hizo una mala lectura, el resultado fue bastante sorpresivo "porque no se esperaba que la suma de adhesiones tuviera tanto caudal electoral", añadió el analista.En este marco, "Massa trató de no ser triunfalista e hizo un trabajo muy inteligente, pero lo que estuvo en cuestionamiento fue toda la estructura democrática que no garantiza la participación y el acceso a los servicios públicos de muchos millones de argentinos que están en la marginalidad", expresó. A su vez, la confianza en Milei se fundamentó, sobre todo, "en una profunda desconfianza hacia Unión por la Patria, en su capacidad de resolver los problemas de la gente", sostuvo.Se espera una intensificación de la protesta socialSi no se abraza la sociedad a defender el patrimonio del Estado, "va a ser muy difícil", lamentó. Si bien se prevé que haya resistencia popular, "estamos en una situación muy complicada porque no hay conducción política". El anuncio del retiro de Massa deja un vacío muy grande, "sumado a que Cristina Fernández no apareció en toda la campaña", dijo. Sobre ello, "estamos ante una debilidad del progresismo, que tiene muchas organizaciones, pero no hay quien las coordine y las dirija", concluyó.Perú avanza hacia el autoritarismoLa impunidad "es el sello del Gobierno de Boluarte", dijo a Sputnik la analista peruana Maritza Sánchez.Ante la intensificación de la embestida del Gobierno de Boluarte contra el Poder Judicial, el Perú avanza de manera acelerada hacia el autoritarismo. Durante las últimas horas "hemos visto que se han estado desmantelando las fiscalías que tenían los casos más emblemáticos contra la corrupción en el país", expresó la asesora educativa de la Red Nacional de Derechos Humanos de Perú. Todo esto es en momentos en los que "se estaba investigando al hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte", dijo.En este marco, se observa que la impunidad "es el sello del Gobierno de Boluarte, que en cada vez que declara miente y que nos dice que nunca ha habido un Gobierno más transparente", aseveró Sánchez. Asimismo, "estamos con un nivel brutal de represión a las protestas, con un saldo de más de 50 muertos, entre ellos muchos menores de edad", lamentó. A eso se le suma "casi un millar de heridos graves que los medios hegemónicos de comunicación se han encargado de invisibilizar", concluyó la analista.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

