https://sputniknews.lat/20231229/es-un-escenario-complejo-la-politica-chilena-se-reconfigura-tras-el-fracaso-constitucional-1146987916.html

"Es un escenario complejo": la política chilena se reconfigura tras el fracaso constitucional

"Es un escenario complejo": la política chilena se reconfigura tras el fracaso constitucional

Sectores liberales y de la derecha tradicional han mostrado su voluntad de alcanzar acuerdos y avanzar en reformas con el oficialismo, a la vez que buscan... 29.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-29T14:13+0000

2023-12-29T14:13+0000

2023-12-29T14:13+0000

américa latina

📰 resumen del 2023 y predicciones para el 2024

chile

congreso nacional de chile

constitución de chile

gabriel boric

josé antonio kast

republicanos

chile vamos

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/0c/0e/1119313767_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1c652959f8789c638764a03dbe536726.jpg

El sistema político chileno se reconfigura de cara al 2024, con movimientos en la coalición de centroderecha y derecha Chile Vamos, que se muestra abierta a buscar acuerdos con el Gobierno de Gabriel Boric, con el fin de distanciarse de los sectores más conservadores, como el Partido Republicano del excandidato presidencial José Antonio Kast.Esta postura llega luego de que la ciudadanía rechazó en el plebiscito del 17 de diciembre el proyecto de constitución que buscaba reemplazar la carta fundamental chilena, redactada en 1980, durante la última dictadura cívico-militar (1973-1990) impuesta por Augusto Pinochet.Tras dos rechazos consecutivos a proyectos constitucionales distintos, alineados hacia los extremos del espectro político-electoral, se comienza a delinear una nueva configuración de la conducción política del país sudamericano.El segundo proyecto constitucional fue redactado por un consejo integrado en su mayoría por especialistas electos por la alianza entre el Partido Republicano y Chile Vamos, conglomerado que agrupa a la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli).No obstante, en las últimas jornadas de diciembre, sectores de Chile Vamos comenzaron a mostrar señales de alejamiento de las posturas republicanas, en la búsqueda por fortalecer posiciones liberales de centroderecha.La especialista acusó que los miembros de Chile Vamos, en especial de los sectores más liberales del conglomerado, "se están tratando de desligar porque les conviene en términos electorales, quisieron sumarse a los ganadores y no resultó la apuesta".Diversos diputados de Chile Vamos han destacado en las últimas horas la voluntad de acercar posiciones con el Gobierno de Boric para alcanzar acuerdos legislativos que permitan avanzar en políticas clave para la ciudadanía chilena, como la reforma previsional que se debate en el Congreso."Quedó en evidencia, posplebiscito, para todo el mundo, que hoy día los extremos están fuera de la política chilena, no podemos seguir extremando posiciones, hay que buscar acuerdos. Los dos plebiscitos demostraron que los extremos fracasaron y que llegó la hora de la moderación", afirmó el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, al medio local La Tercera.A la vez, el pasado fin de semana un grupo de 30 exministros y exsubsecretarios de la Administración de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) —entre los que se encuentra el exministro del Interior Gonzalo Blumel, acusado de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social de 2019—, firmaron una carta en la que acusan una suerte de "maximalismo" por parte de republicanos en la redacción del frustrado proyecto constitucional."Escribir una nueva constitución merecía un mayor esfuerzo político en la construcción de acuerdos. En eso, la principal responsabilidad es de quien ostentaba la mayoría y tenía el poder de veto: el Partido Republicano", postula la carta, que busca distanciar a los sectores liberales de la tienda de Kast.De acuerdo con Arce, existe la "convicción política" de quienes se consideran liberales, "del resto no".Arce destacó que existe "cierto nivel de expectativa" de que el acercamiento de posiciones y en voluntad de diálogo con el Gobierno por parte de personeros de la coalición opositora dé sus frutos. "Pero no sabemos todavía si se podrán sentar a conversar o a hacer sufrir al Gobierno de Boric"."No creo que quieran negociar porque sí. Salvo que vieran en los republicanos una amenaza muy fuerte o muy populista sobre lo que pueda pasar. Es un escenario complejo", advirtió Arce.Con esta nueva postura de Chile Vamos, el Partido Republicano "queda oficialmente en el extremo" del espectro político y posicionado de cara al futuro escenario electoral, ya que a Kast "se le ocurrió lanzar su candidatura presidencial dos años antes"."Me parece que en Chile Vamos están perdidos sin saber hacia dónde avanzar. Está complicado el escenario en la derecha, como en todo el sistema de partidos chileno", concluyó la politóloga.

https://sputniknews.lat/20231219/el-fracaso-del-proceso-constitucional-de-chile-un-llamado-de-atencion-a-todo-el-sistema-politico-1146697601.html

https://sputniknews.lat/20231122/el-triunfo-de-milei-en-argentina-un-aliciente-para-kast-en-chile-1145925240.html

https://sputniknews.lat/20231217/la-mayoria-de-los-chilenos-rechaza-el-nuevo-proyecto-de-constitucion-1146663374.html

https://sputniknews.lat/20231218/se-cierra-el-proceso-constitucional-boric-anuncia-que-no-buscara-un-nuevo-proyecto-de-carta-magna-1146665933.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

📰 resumen del 2023 y predicciones para el 2024, chile, congreso nacional de chile, constitución de chile, gabriel boric, josé antonio kast, republicanos, chile vamos, 💬 opinión y análisis