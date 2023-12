https://sputniknews.lat/20231230/israel-planearia-reubicar-a-100000-palestinos-en-egipto-1147024300.html

Israel planearía reubicar a 100.000 palestinos en Egipto

Israel planearía reubicar a 100.000 palestinos en Egipto

Desde hace semanas se ha filtrado información a varios medios de comunicación de que el Gobierno israelí tiene planes para reubicar a personas en los países... 30.12.2023

Tel Aviv estaría planeando trasladar a un número significativo de palestinos de la Franja de Gaza a Egipto con el pretexto de garantizar su seguridad, dijo a Sputnik una fuente informada sobre el asunto.La primera fase podría incluir el traslado de al menos 100.000 personas al territorio de un Estado vecino."Para asegurarse el consentimiento de El Cairo, que actualmente se opone categóricamente a tal escenario, se pretende implicar a Estados Unidos", dijo la fuente, añadiendo que, a cambio del consentimiento de Egipto, Washington promete financiar la construcción y el funcionamiento de los campos de refugiados.A lo largo de la ofensiva militar israelí en Gaza, diversos medios de comunicación, así como la relatora de la ONU, Francesca Albanese, han afirmado que el objetivo último de Tel Aviv es "empujar" a los palestinos a territorio egipcio.El 28 de diciembre, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, canceló supuestamente una reunión del gabinete militar prevista para debatir el proyecto de posguerra en la Franja de Gaza, según informó The Times of Israel.El periódico había afirmado que el gabinete militar tenía previsto debatir la futura gobernanza del enclave por primera vez desde el 7 de octubre.Sin embargo, en la decisión del primer ministro influyeron sus socios de coalición de "extrema derecha", que rechazaron cualquier debate sobre la gobernanza de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en la Franja de Gaza, según el medio.Este 29 de diciembre, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés) dijo que un convoy de ayuda fue atacado por el ejército israelí en Gaza en una ruta designada por el propio Ejército como segura.Según el director de UNRWA en Gaza, Thomas White, no hubo heridos, pero el vehículo resultó dañado: "Los trabajadores humanitarios nunca deberían ser un objetivo", dijo.El enclave palestino atraviesa una grave crisis humanitaria, en la que decenas de miles de personas carecen de agua potable y acceso a alimentos. Alrededor del 85% de la población de Gaza, de 2,3 millones de personas, ha tenido que huir de sus hogares a causa de la guerra.Desde el comienzo del conflicto entre Israel y Palestina han muerto más de 21.300 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Los combates también han causado más de 55.600 heridos. Del lado israelí murieron unas 1.200 personas el 7 de octubre, cuando Hamás atacó por sorpresa en varios puntos del país hebreo. El Ejército israelí declaró el 28 que desde el 7 de octubre han muerto más de 500 soldados, entre oficiales y reservistas, mientras en el Estado hebreo aumenta la presión para lograr un alto al fuego que permita la liberación de los 129 rehenes que permanecen en Gaza.El 7 de octubre, el grupo Hamás llevó a cabo una serie de ataques contra ciudades de Israel, además de que capturó a cerca de 300 rehenes, muchos de los cuales fueron liberados en el marco de una tregua humanitaria de siete días a inicios de diciembre.

