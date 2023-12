https://sputniknews.lat/20231231/mas-de-1000-de-crecimiento-como-brasil-esta-reforzando-el-comercio-con-la-asean-1147046021.html

Más de 1.000% de crecimiento: cómo Brasil está reforzando el comercio con la ASEAN

En los últimos 20 años, el comercio de Brasil con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha crecido a un ritmo asombroso: de 2.900 millones de dólares en 2002 a 34.000 millones en 2022, un aumento del 1.072%. Crucial para el fortalecimiento de las relaciones entre el sur global, la región del Sudeste Asiático representó casi una cuarta parte del superávit de 73.000 millones de dólares acumulado por la balanza comercial brasileña entre enero y septiembre de este año.Otra prueba de la creciente cercanía fue el lanzamiento este mes del documento "Áreas de Cooperación Práctica" del Grupo de Cooperación Sectorial Brasil-ASEAN, con directrices para los próximos cinco años de acción conjunta en sectores como la seguridad, la economía y la cultura.El investigador licenciado en comercio exterior y creador del proyecto MenteMundo, que estudia las relaciones de los países con el Sudeste Asiático, Valter Peixoto afirmó al respecto a Sputnik que aún hay mucho camino por recorrer en lo que respecta a la asociación, especialmente en el ámbito cultural."La cultura es el punto de partida de cualquier tipo de negociación, y por desgracia no sabemos casi nada del Sudeste Asiático. Es la gran debilidad de esta relación. Tenemos que quitar la etiqueta de exóticos a los países de la región y darnos cuenta de la belleza y singularidad histórica que poseen. Asia es mucho más que China", argumenta el experto.¿Qué son los países de la ASEAN? Formada por Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam, la ASEAN ya es la quinta mayor economía del mundo, con un Producto Interior Bruto (PIB) de tres billones de dólares y, con una de las mayores tasas de crecimiento demográfico del mundo, consume cada vez más productos de la agroindustria brasileña, como carne, soja y otros alimentos. Peixoto destaca también el acuerdo de libre comercio firmado entre Singapur y Mercosur a finales de este año, así como el inicio de negociaciones con Vietnam, que ya mantiene una asociación con Brasil en el sector de los semiconductores."Esto implica necesariamente una disminución de las barreras arancelarias y no arancelarias. Los sectores que se beneficiarían inmediatamente serían los que ya dominan el comercio bilateral entre los países de los bloques. Por nuestra parte están los sectores agrícolas y de materias primas. Los países del Mercosur exportan soja, trigo, carne, aceite y algodón. Del lado asiático, los productos que más nos envían son manufacturas finales e intermedias de media y alta tecnología, como circuitos diversos, piezas automotrices y electrónicas", enfatiza.Fortalecimiento del comercio Sur-Sur Para el investigador, el fortalecimiento del comercio Sur-Sur es una respuesta a los largos años de dominación imperialista por parte de países occidentales como Estados Unidos y la Unión Europea.Peixoto señala que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de diversificar la cartera de clientes y proveedores entre países, como viene ocurriendo entre Brasil y la ASEAN. En su opinión, son precisamente los países emergentes los principales responsables del dinamismo económico del siglo XXI y no faltan nuevas oportunidades. "Hoy Guyana es el país que más crece en el mundo, la India se consolida como una potencia ineludible, Indonesia tiene todo para ser una de las cinco mayores economías en 2050 y, en la misma década, otros cuatro países de la ASEAN deberían estar entre los 30 primeros, es decir, casi la mitad del bloque", explica el experto.¿Cuáles son los principales acuerdos de la ASEAN? En los últimos años, la ASEAN se ha esforzado por ampliar su abanico de asociaciones más allá de los países de Asia y el Pacífico, lo que ha brindado oportunidades a Brasil y Mercosur.En los nueve primeros meses del año, el principal mercado para los productos brasileños en la ASEAN fue Singapur, cuyas importaciones totalizaron 6.200 millones de dólares, el 34% de todas las ventas brasileñas. Siguen Tailandia, con 2.800 millones de dólares, y Malasia, con 2.700 millones de dólares. "Hay varios proyectos interesantes en marcha. Por ejemplo, Embrapa [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária] está trabajando en algunos países de la región para exportar tecnología de plantación. Tailandia y Filipinas tienen proyectos verdes en los que Brasil puede actuar con su inteligencia en biotecnología, así como en el área de seguridad alimentaria. [Es] una región densamente poblada, responsable del 30% de la producción mundial de arroz", explica Peixoto.Con 261 millones de habitantes, Indonesia es el mayor país musulmán del mundo, donde casi el 90% de la población sigue el Islam, y uno de los principales miembros de la ASEAN. Según el experto, Brasil ha aumentado cada año el número de mataderos autorizados a vender carne halal (producida según los preceptos del Islam, desde el nacimiento hasta la muerte de los animales) a la región. "Hay mucho potencial para crecer [en el sector cárnico]. También existe una asociación entre el sector del calzado de la ciudad de Blumenau e Indonesia. En las ferias locales, el país asiático suele enviar representantes. El sector turístico también podría ser una alternativa. Tailandia tiene la experiencia única de quien suele encabezar la lista de países más visitados año tras año, y Singapur ha anunciado el sector hotelero [de Brasil] como uno de los principales en los que invertir", concluye.

