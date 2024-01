https://sputniknews.lat/20240106/por-que-el-ejercito-estadounidense-es-el-mas-pequeno-desde-1940-1147183890.html

¿Por qué el Ejército estadounidense es el más pequeño desde 1940?

¿Por qué el Ejército estadounidense es el más pequeño desde 1940?

Las FFAA estadounidenses se enfrentan en la actualidad a un déficit de reclutamiento

A finales de 2023, solo había unos 452.000 soldados en servicio activo en el Ejército de Estados Unidos, la fuerza más pequeña desde 1940, informó recientemente Defense News. El medio internacional de noticias militares señaló la escasez de reclutamiento en las FFAA de EEUU que podría resultar en el recorte de 3.000 efectivos de Operaciones Especiales del Ejército antes de finales de 2024."Hay una serie de factores que contribuyeron a la disminución de los efectivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses", afirmó Paul E. Vallely.El primero y más importante es la pandemia de COVID-19, en la que muchos soldados estadounidenses fueron retirados del servicio militar sin sueldo porque no querían vacunarse, explicó el experto."Por supuesto, ha cambiado la situación e intentan reincorporar a estas personas al cuerpo, pero no lo consiguen. No quieren volver", señaló.El segundo factor, según Vallely, fue "la rendición y la retirada de Afganistán". "Muchos aspirantes a soldados decidieron que no querían unirse a las fuerzas con el mal liderazgo de algunos de los generales y almirantes", agregó Vallely.El general de división retirado acusó al ala izquierda del sistema político estadounidense de intentar "juzgarte basándose en su composición racial, en lugar de en su capacidad y habilidad para llevar a cabo ciertas acciones requeridas en el Ejército".Vallely se mostró pesimista sobre la ilusión del Pentágono de que destinar más dinero al presupuesto de reclutamiento ayudará a los reclutadores a atraer a más gente al Ejército. "No creo que vaya a tener ningún efecto", comentó el general.Preguntado sobre los próximos cambios estructurales en las fuerzas estadounidenses, Vallely hizó hincapié en la crisis migratoria. "Lo que el Ejército tiene que hacer es proteger nuestra frontera meridional de EEUU", afirmó.Al comentar la inminente reducción de las fuerzas especiales, Vallely subrayó que "hay muchas otras áreas que se ven afectadas" y que, por ejemplo, el Ejército de EEUU "en realidad anda escaso de pilotos"."Las fuerzas especiales son un pequeño porcentaje del total de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Pero tienen una gran importancia. Tenemos que buscar un nuevo mando y nuevos generales (...) para crear una fuerza que pueda contrarrestar cualquier amenaza nacional o internacional contra nuestro pueblo", concluyó el general.

