¿Se convertirá la promesa anticorrupción del nuevo presidente guatemalteco en una trampa para él?

Tras una batalla jurídica y política de años, Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, tomó finalmente posesión de su cargo tras un tumultuoso... 18.01.2024, Sputnik Mundo

Para entender los matices, los periodistas Melina Saad y Marcelo Castilho entrevistaron a Felipe Ramos, especialista en relaciones internacionales e investigador de la Nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York.En declaraciones a Sputnik, el analista señaló que el proceso de recuperación de firmas para el partido fue constantemente cuestionado, poniendo en duda su legitimidad. La guerra legal con fines políticos jugó un papel crucial con la élite política guatemalteca, tratando de impedir no solo la candidatura de Arévalo, sino también la existencia del partido de centroizquierda que estaba tratando de establecer.El analista recuerda que a la "sorprendente victoria en las elecciones" le siguió una fase tumultuosa de intentos de impedir la investidura. La Corte Suprema suspendió al partido político, pero los diputados electos juraron como independientes, lo que provocó una confusión en el Congreso Nacional que duró nueve horas, con presiones internacionales, incluso de Estados Unidos, para garantizar la investidura democrática.Guatemala: nuevo presidente y bandera anticorrupciónRamos explica que la historia de Arévalo se destaca por su complejidad, marcada por la lucha contra las élites políticas y judiciales, un culebrón político que desafió las expectativas.Según Ramos, el retraso en la toma de posesión, aunque inusual, refleja las peculiaridades del sistema político guatemalteco, donde la flexibilidad en las fechas de toma de posesión contribuyó a prolongar la incertidumbre.El analista explica que en otros lugares la lucha contra la corrupción se ha asociado a una agenda de derechas, pero en Guatemala los partidarios han sido precisamente los partidos de centro-izquierda."[...] En Brasil, por ejemplo, la lucha contra la corrupción se asoció a una agenda de la derecha contra Lula, contra el Partido de los Trabajadores (PT) [...] en Guatemala, la lucha contra la corrupción se convirtió en una agenda de la izquierda y los progresistas contra la élite de derechas que había estado en el poder en Guatemala durante mucho tiempo", subrayó.El episodio, único en la región, pone de relieve la evolución de los métodos políticos en América Latina, ahora menos centrados en rápidos golpes militares, sino más bien en prolongadas disputas institucionales.Los retos de defender la "bandera anticorrupción" en GuatemalaSegún el experto, la propuesta de Arévalo de luchar contra la corrupción es, dada la composición de los poderes del Estado y su historial de corrupción, una promesa populista difícil de cumplir."Si te enfocas demasiado en el tema de la corrupción, siempre estás enfocado en cuestionar al otro, investigar al otro, y esto también puede traer riesgos para la gobernabilidad", advirtió.El enfoque de Arévalo, según el experto, debe ser el mismo que el de otros presidentes: macroeconomía, crecimiento económico, creación de empleo, seguridad, educación y salud.El nuevo presidente de Guatemala tiene un perfil apaciguadorSobre el perfil político de Arévalo, el internacionalista destaca que no parece ser un extremista.Añade que es considerado por muchos como moderado: tomó un tono muy fuerte en la campaña contra las élites, siendo en este contexto una estrategia el tomar la bandera de la lucha contra la corrupción, lo cual tiene sentido desde el punto de vista electoral, "pero es una figura muy apacible".Perú como ejemplo para GuatemalaAl hablar de cómo lidiar con los otros poderes, Felipe Ramos explica que el nuevo presidente debe ser cuidadoso con las maniobras para que no ocurra lo que pasó en Perú.

