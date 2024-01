https://sputniknews.lat/20240119/equilibrada-afianzada-y-como-una-potencia-mundial-asi-se-muestra-rusia-al-planeta-1147541522.html

Equilibrada, afianzada y como "una potencia mundial": así se muestra Rusia al planeta

Equilibrada, afianzada y como "una potencia mundial": así se muestra Rusia al planeta

El discurso del ministro de Asunto Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante su rueda de prensa anual sostiene que el país realiza una labor adecuada al... 19.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-19T22:32+0000

2024-01-19T22:32+0000

2024-01-19T22:36+0000

💬 opinión y análisis

serguéi lavrov

rusia

eeuu

brics

política

moscú

occidente

china

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/11/1147465235_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_d16e55c1e18bd7dc0fbd04464853f4dc.jpg

El 18 de enero, el diplomático ofreció un resumen sobre algunos temas en materia de política internacional, como la búsqueda de nuevos aliados, la operación militar especial en Ucrania y críticas hacia el actuar de Occidente en rubros como el conflicto entre Israel y Palestina. Asimismo, García Contreras destaca que la diplomacia diversificada de Rusia, que se distingue en iniciativas como el bloque BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), es solo una muestra de que "hay un equilibrio en la política interna y exterior (...), lo que permite a Moscú afianzarse para promover sus intereses. Es una potencia mundial".Vínculo Moscú-Pekín: más allá de lo económicoEntre los temas abordados por Lavrov, destacó el sólido y positivo vínculo que Moscú sostiene con Pekín. "Las relaciones con China se encuentran en la mejor etapa de su historia centenaria", afirmó ante los medios de comunicación.En este sentido, García Contreras, secretario técnico de la carrera de relaciones internacionales en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, comenta que el acercamiento entre estos países no solo se percibe en cuestiones comerciales, sino que avanza en la ciencia, tecnología y educación.Por otra parte, "comparten posiciones en foros internacionales y perspectivas comunes sobre la multipolaridad, así como ejercer presión a Occidente y oponerse al crecimiento de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte], por ejemplo", describe el académico."No hay forma de ganarle a Rusia"De cara a que se cumplan dos años del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el canciller Lavrov puntualizó que la misión continuará hasta cumplir con los objetivos delimitados previamente. También expuso que las condiciones para un diálogo dependen de Occidente, no de Kiev, ya que en abril de 2022 le prohibieron al Gobierno encabezado por Volodímir Zelenski firmar un acuerdo de paz.Al mismo tiempo, el canciller dijo que Moscú no ve interés de Washington en solucionar el conflicto en Ucrania. "No vemos el más mínimo interés de Estados Unidos ni de la OTAN en acordar una solución justa", indicó, mientras que responsabilizó a Washington del estallido de la pugna.En este tenor, expertos consultados por este medio coinciden en que las tensiones continuarán, cayendo en un conflicto de desgaste."Zelenski se está quedando sin apoyo real pero, pese a ello, aún hay naciones que le ayudan (...). En un inicio sostuve que si Europa y EEUU, principalmente, no auxiliaban a Kiev, lo único que ellos harían sería desangrar a Ucrania. Es más, provocarían un escenario perfecto para una catarsis porque, finalmente, no hay forma de ganarle a Rusia", afirma el doctor en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara José de Jesús López Almejo.El también investigador por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) de México señala que una de las prácticas articuladas contra Moscú, la de imponerle sanciones, no tuvo las repercusiones que esperaban, lo que provocó un efecto búmeran.Yemen y Gaza: enlazados en la agendaEl canciller ruso abordó también la situación en Yemen, donde el movimiento Ansarolá, que controla una parte del país árabe, proclamó el 19 de noviembre que atacaría cualquier barco relacionado con Israel, como respuesta a sus ataques contra la Franja de Gaza. Tras ello, Estados Unidos y Reino Unido lanzaron una oleada de ataques contra objetivos hutíes con miras a disuadirlos. Lavrov comparó los ataques a Yemen con las actividades de países occidentales en Libia, a la que dejaron arrasada con bombardeos. Por ende, dijo que las excusas de Washington "parecen patéticas" y consideró que lo más relevante es poner fin al conflicto.López Almejo apunta que Lavrov fue asertivo en sus señalamientos, mostrando que Estados Unidos y sus satélites no abonan a la paz mundial.Si deciden continuar atacando esa región, el experto vaticina que Washington y sus aliados descuidarán un punto de su interés: Ucrania."Ahora hablan de desplegar misiones militares al mar Rojo y esto les elevará mucho el costo en términos económicos y descuidarán a Ucrania. Se les está cumpliendo una derrota dolorosa y progresiva", concluye.

https://sputniknews.lat/20240119/moscu-lamenta-pero-respeta-la-decision-de-argentina-de-no-ingresar-en-los-brics-1147529680.html

https://sputniknews.lat/20240112/el-volumen-de-comercio-entre-rusia-y-china-en-2023-bate-records-1147341908.html

https://sputniknews.lat/20240118/rusia-no-dudara-en-eliminar-a-mercenarios-extranjeros-en-ucrania-1147507115.html

https://sputniknews.lat/20240119/la-actividad-de-los-huties-es-una-resistencia-victoriosa-a-las-estructuras-de-dominacion-mundial-1147530662.html

eeuu

moscú

occidente

china

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

💬 opinión y análisis, serguéi lavrov, rusia, eeuu, brics, política, moscú, occidente, china, otan, volodímir zelenski, ucrania, fondo monetario internacional (fmi)