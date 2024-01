https://sputniknews.lat/20240119/ucrania-ya-se-sabe-derrotada-y-esta-buscando-extender-el-conflicto-por-cualquier-medio-posible-1147545990.html

"Ucrania ya se sabe derrotada y está buscando extender el conflicto por cualquier medio posible”

"Ucrania ya se sabe derrotada y está buscando extender el conflicto por cualquier medio posible”

El abatimiento de 60 mercenarios que peleaban por el bando ucraniano y la iniciativa de Kiev de buscar combatientes hispanoparlantes volvió a poner en el foco... 19.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-19T23:58+0000

2024-01-19T23:58+0000

2024-01-19T23:58+0000

defensa

volodímir zelenski

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

eeuu

mercenarios

francia

💬 opinión y análisis

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/13/1147548068_0:6:1080:614_1920x0_80_0_0_9efa366f9f78ee48dba9d1ab93367e95.jpg

El 16 de enero, un ataque de Moscú contra un edificio de la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, se saldó con 60 mercenarios muertos, la mayoría de procedencia francesa, según reportó al día siguiente el Ministerio de Defensa ruso.El episodio, que expuso la posible participación encubierta de Francia en el conflicto tras reportarse que varios de los combatientes eran miembros activos del Ejército galo, fue la más reciente confirmación del aumento de la presencia de mercenarios extranjeros en el campo de batalla de Ucrania, en un momento que expertos en el terreno han calificado como el más delicado para las Fuerzas Armadas de ese país desde el inicio del conflicto con Rusia.Vale recordar que Kiev, tras el fracaso de la publicitada contraofensiva de verano, que implicó la pérdida de decenas de miles de soldados y la baja de miles más, ha debido redoblar esfuerzos para reponer filas, mientras el Gobierno de Zelenski anunciaba recientemente una ampliación de los criterios de reclutamiento para los hombres de su país.Esta medida, que comenzaría a regir cuando el conflicto con Rusia está por cumplir su segundo año, reduce la edad para ser llamado a filas de 27 a 25 años; introduce nuevas sanciones para aquellos que evadan el reclutamiento y obliga a los ucranios en el extranjero a tener actualizados sus documentos, lo que aumenta la posibilidad de ser rastreados y citados.Zelenski, quien esta semana declaró desde la ciudad suiza de Davos, donde se realizaba el foro que reúne a la elite política y económica de Occidente, que todos los hombres ucranianos que estén en el extranjero deben regresar "para luchar o bien para trabajar", había explicado semanas atrás que el Ejército exigía medio millón de nuevos reclutas para continuar con sus operaciones.Esta revelación del presidente fue inmediatamente cuestionada por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, Valeri Zaluzhni, quien ya se ha convertido en un habitual crítico de Zelenski. El mayor jefe militar de Ucrania señaló que detallar la cantidad de hombres que el Ejército necesita no solo da pistas de las bajas sufridas, sino que también arroja luz sobre operaciones potenciales.Todos estos elementos, consideró en diálogo con Sputnik el internacionalista Carlos Alvarado, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalan inequívocamente que "Ucrania está perdiendo el conflicto y sus gobernantes actúan desesperadamente para intentar continuar la farsa de que tienen alguna chance de victoria sobre Rusia, algo que ya ni Washington cree"."Ucrania ya se sabe derrotada y está buscando extender el conflicto por cualquier medio posible. ¿Por qué se siente derrotada? Primero, porque se está quedando sin apoyos internacionales y sin fondos frescos, como quedó evidenciado tras el reciente anuncio de la Casa Blanca de que suspendía la asistencia financiera para Kiev", recordó. Al respecto Alvarado dice que "cada vez más gente, tanto dentro del pais como en el exterior, se está dando cuenta que este conflicto es otra operación proxy de Occidente para intentar debilitar a Rusia, algo que Washington no ha podido lograr, por varios motivos".Y añade: "Creo que la creciente toma de consciencia de la ciudadanía ucraniana que este conflicto es una imposición occidental, y que continuarlo implica la pérdida de vida de cientos de miles de personas, también juega un rol en el bajo interés por los locales en sumarse al Ejército". "Todo esto, sumado a los sucesivos escándalos de corrupción que han golpeado al Gobierno de Zelenski, ha hecho que la credibilidad de su Administración esté pasando por su peor momento, incluso entre la élite militar y los pasillos de poder de Occidente", agrega.Alvarado señala que la revelación que daba cuenta de la presencia de presuntos soldados franceses en Járkov, integrantes de las Fuerzas Armadas de ese país, confirman aún más que Zelenski "es nada menos que un títere de Occidente y que la razón por la cual continúa en esta locura bélica es que sus jefes en Washington se lo han ordenado"."Claramente debería haberse sentado a negociar cuando tuvo la oportunidad, pero los planes de Occidente eran otros. Y aunque todavía no le hayan soltado la mano completamente, el presunto apoyo a Ucrania de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), que ni siquiera lo quiere ya como parte de la organización, se ha mostrado como una promesa vacía", señaló el investigador."Creo que los gobiernos latinoamericanos deberían preocuparse por esta campaña lanzada por la llamada Legión Internacional por la Defensa Territorial de Ucrania"; adelanta. "Porque lo cierto es que Zelenski se aprovecha de las necesidad de los latinoamericanos reclutando mercenarios en la región, ofreciendo mucho dinero para lo que seguramente sea una misión suicida. Creo que ya es hora que los mandatarios que no han abierto los ojos sobre quién es Zelenski se den cuenta que están buscando a sus ciudadanos para ser carne de cañón. Y eso es inaceptable", sentencia.

https://sputniknews.lat/20240119/la-duma-rusa-pedira-cuentas-a-francia-por-la-presencia-de-sus-mercenarios-en-ucrania-1147519592.html

https://sputniknews.lat/20240112/zelenski-ya-no-es-redituable-para-la-prensa-occidental-que-empieza-a-decir-verdades-sobre-ucrania-1147363939.html

https://sputniknews.lat/20240118/un-militar-frances-que-lucho-en-donbas-revela-la-naturaleza-de-los-mercenarios-francofonos-1147497458.html

ucrania

eeuu

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, eeuu, mercenarios, francia, 💬 opinión y análisis, 🛡️ zonas de conflicto