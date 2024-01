https://sputniknews.lat/20240120/el-turismo-en-bolivia-espera-un-excelente-2024-estos-son-los--mejores-destinos-por-ver-1147548437.html

El turismo en Bolivia espera un excelente 2024: estos son los mejores destinos por ver

El turismo en Bolivia espera un excelente 2024: estos son los mejores destinos por ver

El Viceministerio de Turismo espera que Bolivia supere largamente el millón de visitantes en 2024, hasta tapar los registros previos a la pandemia de COVID-19... 20.01.2024

El 2023 fue un buen a√Īo para el turismo en Bolivia. Este sector gener√≥ m√°s de 800 millones de d√≥lares, tra√≠dos por un mill√≥n de turistas extranjeros que recorrieron los nueve departamentos del pa√≠s.La cifra dada a conocer por el Viceministerio de Turismo es mayor a la pronosticada por el Gobierno de Luis Arce. M√°s bien, se acerca a los flujos monetarios y de visitantes anteriores a la pandemia de COVID-19, que afect√≥ a la regi√≥n entre 2020 y 2021."El 2023 el turismo receptivo creci√≥ en 51,4% respecto del 2022 y gener√≥ recursos econ√≥micos de m√°s de 5.590 millones de bolivianos [unos 803 millones de d√≥lares], y en el turismo interno se han desplazado m√°s de 3,1 millones de turistas nacionales", anunci√≥ el presidente Luis Arce en su cuenta de la red social X.El viceministro de Turismo, Hiver Flores, dijo en conferencia de prensa que se esperaba recibir a 977.000 turistas extranjeros en 2023, pero la cifra de viajeros super√≥ el mill√≥n.En 2022 hab√≠an llegado al pa√≠s 724.000 viajantes extranjeros, quienes dejaron 530 millones de d√≥lares, destac√≥ Flores.Estos n√ļmeros invitaron al Gobierno a esperanzarse: "La proyecci√≥n que tenemos para este a√Īo es superar los 1,3 millones de visitantes" desde el exterior, que representar√≠an la cifra m√°s alta de la historia, sostuvo el viceministro. Se prev√© que dejar√≠an unos 959 millones de d√≥lares.Es que en el pa√≠s cuenta con una formidable oferta para los viajeros. Es imposible realizar muchos kil√≥metros sin encontrarse con alg√ļn hermoso paisaje, ya sea en la aridez del Altiplano o en la tupida selva amaz√≥nica.R√≠os, lagos, valles, monta√Īas nevadas, calles y edificios coloniales, museos, construcciones milenarias, poblaciones preparadas para recibir visitantes extranjeros. Si se trata de destinos tur√≠sticos, el Estado Plurinacional lo tiene todo.A continuaci√≥n, una gu√≠a de los mejores lugares para hacer turismo en Bolivia.Turismo en el coraz√≥n de la selvaEl parque nacional Madidi, con 1,9 millones de hect√°reas, es el referente tur√≠stico de la Amazon√≠a boliviana. Para ingresar hay que llegar hasta la poblaci√≥n de Rurrenabaque, junto al r√≠o Beni, en el l√≠mite entre los departamentos de Beni y La Paz.Dentro del parque vive el pueblo ind√≠gena de San Jos√© de Uchupiamonas. En 1999 crearon la empresa tur√≠stica Chalal√°n, con la finalidad de detener el √©xodo de comunarios a las ciudades, ante la falta de oportunidades y servicios que ten√≠an en la selva. Asimismo, vieron en la veta tur√≠stica la manera de defender su territorio ante la depredaci√≥n que traen empresarios madereros y mineros, entre otros.As√≠ le cont√≥ a Sputnik el director de Chalal√°n, Jhorlan Laura. A seis horas de recorrido en bote por el r√≠o Beni desde Rurrenabaque, en plena Amazon√≠a, llegan al albergue ecotur√≠stico junto a la laguna Chalal√°n. All√≠, cuentan con capacidad para 30 visitantes en sus caba√Īas, donde cuentan con todos los servicios.Los gu√≠as son tambi√©n ind√≠genas, quienes hablan su idioma ancestral y tambi√©n ingl√©s, para comunicarse con la gran cantidad de turistas extranjeros. Conocen 50 kil√≥metros de senderos en la selva, donde realizan caminatas durante el d√≠a y tambi√©n por la noche. No es extra√Īo ver, de lejos, jaguares y caimanes, entre otras especies menos peligrosas como monos y tapires.Laura resalt√≥ que parte de las acciones de la empresa pertenecen a la comunidad de San Jos√© de Uchupiamonas.Relat√≥ que a finales de los a√Īos 90, "no hab√≠a la facilidad para estudiar, ni para asistir a un centro m√©dico. Los ingresos econ√≥micos eran pocos y escasos. Entonces, la gente del pueblo estaba migrando a otros lados, ac√° estaba quedando vac√≠o. Es lo que nos dicen los fundadores".Y agreg√≥: "La idea era crear una empresa para dar empleos a la gente de la comunidad, as√≠ no habr√≠a la necesidad de migrar para buscar mejorar sus vidas".El director de Chalal√°n afirm√≥ que esta empresa no solamente beneficia a la comunidad de los uchupiamonas: "Tambi√©n de toda la regi√≥n, porque consumimos productos de otras comunidades, tambi√©n contratamos personas para que den servicios de transporte y en dem√°s √°reas que abarca el turismo. Generamos movimiento econ√≥mico y beneficiamos ambiental y socialmente a la regi√≥n".Laura mencion√≥ que en los √ļltimos 25 a√Īos varias familias y comunidades de esta parte de la Amazon√≠a iniciaron emprendimientos tur√≠sticos, que generan recursos monetarios y ayudan a conservar el medio ambiente.200 destinos tur√≠sticos en BoliviaEn 2025 Bolivia celebrar√° 200 a√Īos desde su declaraci√≥n de independencia, el 6 de agosto de 1825. Para ese momento, el viceministerio desarrolla el programa 200 a√Īos, 200 destinos, con la finalidad de promocionar las innumerables poblaciones con bellezas naturales ‚ÄĒy fabricadas‚ÄĒ de este pa√≠s.Cada departamento tiene sus encantos. Y cada ciudad tiene sus destinos, ya sean cercanos a las ciudades o con algunas horas de viaje.La PazEn la ciudad de La Paz est√°n ‚ÄĒadem√°s del casco hist√≥rico‚ÄĒ el bosquecillo Pura Pura, el Valle de la Luna, el de las √Ānimas, la represa de Hampaturi, la laguna de Achocalla, el nevado Huayna Potos√≠, entre muchos otros.M√°s lejos, a cuatro horas de la capital, est√° la poblaci√≥n de Copacabana, desde donde se parte en lancha a las islas del Sol y de la Luna, en el lago Titicaca.En La Paz tambi√©n est√° la poblaci√≥n de Sorata, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, junto al nevado Illampu y sus 6.400 metros de altura.A 70 kil√≥metros de la plaza Murillo est√° la poblaci√≥n de Tiwanaku, donde se encuentran templos y construcciones que tienen al menos mil a√Īos y pertenecieron al pueblo tiwanakota, anterior a la consagraci√≥n del Imperio inca.Para quien visite La Paz, llegar a los Yungas es una cita obligada. La carretera cae desde los 3.600 metros sobre el nivel del mar de la capital boliviana, hasta llegar, luego de dos horas, a la poblaci√≥n de Coroico, a 1.500 metros. En esta regi√≥n abunda el caf√©, los c√≠tricos y tambi√©n la hoja de coca.CochabambaEl departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, determina el encuentro entre los Andes y los valles mesot√©rmicos que desembocan el llanos y Amazon√≠a, que ya se manifiesta en el Tr√≥pico cochabambino, con poblaciones tur√≠sticas consolidadas como Villa Tunari y otras en v√≠as de consolidaci√≥n, como Shinahota.A 35 kil√≥metros de Cochabamba se encuentra Tarata, donde nacieron dos presidentes bolivianos: Mariano Melgarejo (1864-1871) y Ren√© Barrientos (1966-1969). Sus casas de dise√Īo colonial y sus locales de comida, donde tambi√©n venden la bebida ancestral llamada chicha, la convierten en un destino preferido para las y los cochabambinos cada fin de semana.A dos horas de la ciudad de Cochabamba, en la carretera hacia Santa Cruz, est√° la laguna Corani, de 1.500 hect√°reas, con una extensi√≥n de 10 kil√≥metros. Situada entre monta√Īas, alberga varios criaderos de peces. Sus m√°rgenes son ideales para hacer camping, incluso algunas familias y grupos de amigos llegan para hacer parrilladas. Sus aguas son fr√≠as para nadar, aunque sobre gustos no hay nada escrito.Oruro y la hora del carnavalEn febrero, Bolivia se detendr√° por varios d√≠as para festejar el carnaval con intensidad. Que "se detendr√°" es una forma de decir, porque a mediados de ese mes se disparar√°n el consumo de bebidas, alimentos y de camas en decenas de poblaciones.El departamento de Oruro (oeste), con medio mill√≥n de habitantes, prev√© recibir en su capital al menos a 300.000 espectadores del carnaval local, uno de los m√°s importantes de Sudam√©rica, que llegar√° a su paroxismo el 12 y 13 de febrero pr√≥ximos.En esas fechas, por esta ciudad a 3.700 metros sobre el nivel del mar, desfilar√°n 6.000 bailarines y m√ļsicos de 80 bandas en devoci√≥n a la Virgen del Socav√≥n.Santa CruzEl carnaval tambi√©n tiene mucha convocatoria en Santa Cruz de la Sierra (centro-este). La ciudad tiene atractivos como el r√≠o Pira√≠ o las lomas de arena.Y a dos horas del centro, por la carretera antigua a Cochabamba, se encuentra la poblaci√≥n de Samaipata. En este valle c√°lido se encuentra el Fuerte, donde est√° la piedra tallada considerada como la m√°s grande del mundo, que data del siglo VII.SucreSi se sigue por la misma carretera antigua se llega Sucre (sur) ‚ÄĒen el departamento de Chuquisaca‚ÄĒ, fundada en el siglo XVI, por lo tanto la ciudad m√°s antigua del pa√≠s. Aqu√≠ surgi√≥ el Grito Libertario del 25 de mayo de 1809, que fue conmemorado en Buenos Aires en 1810 y marc√≥ el inicio de la rebeli√≥n de esta regi√≥n contra la corona espa√Īola, que finaliz√≥ con la independencia de Sudam√©rica en los a√Īos siguientes.En Sucre se encuentra la Casa de la Libertad, donde se declar√≥ la independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825. Actualmente es un museo. En la misma ciudad se encuentra el Parque Cre√°tico.Potos√≠Si se toma la carretera que va 155 kil√≥metros hacia los Andes se encuentra la ciudad de Potos√≠, considerada en el siglo XVII como una de las m√°s grandes del mundo, cuando ten√≠a 160.000 habitantes. Actualmente all√≠ viven 200.000 personas.Domina la ciudad el Cerro Rico, que desde hace m√°s de 500 a√Īos da minerales sin mirar a qui√©n.En Potos√≠ tambi√©n est√° el salar de Uyuni, uno de los sitios predilectos para miles de turistas nacionales y extranjeros, que quedan cautivados por la implacable belleza del desierto de sal.En la poblaci√≥n de Uyuni hay una amplia oferta hotelera, as√≠ como locales que ofrecen comidas locales. Entre ellas destaca la carne de llama, preparada en diversos platos.TarijaJunto a Potos√≠, bordeando la frontera con Argentina, se encuentra el departamento de Tarija, cuyo fuerte es la producci√≥n de vino.Del lado de Argentina se encuentra la provincia de Salta, que tambi√©n produce uvas vitivin√≠colas a una altura similar, a 1.900 metros sobre el nivel del mar, ya que ambos territorios tienen una orograf√≠a similar.De hecho, Tarija fue parte de Salta hasta 1825, cuando decidi√≥ separarse de Argentina para ser parte de Bolivia. Actualmente, es la regi√≥n con mayor potencial hidrocarbur√≠fero en el Estado Plurinacional.BeniEn el departamento amaz√≥nico, adem√°s del Madidi, se encuentra la bella poblaci√≥n de Cachuela Esperanza, fundada en 1882 por el llamado "rey del caucho", Nicol√°s Su√°rez.PandoEn este departamento, que limita con Per√ļ al oeste y est√° atravesado por la selva amaz√≥nica, se ubica la reserva de vida silvestre Manuripi. Es un √°rea protegida creada en 1973, que resguarda un ecosistema de bosque tropical.Ese paisaje majestuoso cobija una gran variedad de especies de flora y fauna en las cuencas hidrogr√°ficas de los r√≠os Manuripi, Tahuamanu y Madre de Dios.

