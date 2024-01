https://sputniknews.lat/20240124/kiev-estaria-tratando-de-incidir-en-las-politicas-de-la-ue-para-que-vuelvan-sus-ciudadanos-1147678832.html

Kiev estaría tratando de incidir en las políticas de la UE para que vuelvan sus ciudadanos

Kiev estaría tratando de incidir en las políticas de la UE para que vuelvan sus ciudadanos

El Gobierno de Zelenski podría estar intentando influir en las políticas migratorias europeas con el propósito de garantizar que más de sus ciudadanos regresen... 24.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-24T21:20+0000

2024-01-24T21:20+0000

2024-01-24T21:20+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

operación militar

política

seguridad

volodímir zelenski

ucrania

unión europea (ue)

eurostat

comisión europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1b/1144145291_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70a3120dde73b754617c957930abb72c.jpg

Según el reporte, hasta ahora, los funcionarios ucranianos están manteniendo "conversaciones exploratorias" con funcionarios de la Unión Europea (UE) sobre las futuras normas de migración del bloque.Las conversaciones se producen en momentos en que Kiev padece una escasez de personal militar y problemas de reclutamiento por diversos motivos, como la corrupción o el mal estado anímico de la población en general, a raíz de que la contraofensiva lanzada por Kiev en el verano pasada no obtuviera los logros esperados por Occidente y por el propio Gobierno ucraniano. Semanas después del inicio de la operación militar rusa en Ucrania en febrero de 2022, millones de ucranianos huyeron a otros países europeos buscando protección temporal o simplemente tratando de hallar mejores condiciones de vida. Algunas naciones acogieron a los ucranianos y hasta les dieron subsidios, pero con el tiempo las ayudas merman. Dos años después del comienzo de la crisis ucraniana, se calcula que más de 750.000 hombres ucranianos han huido a Europa.En pocas palabras, "Ucrania quiere que las próximas normas migratorias de la Unión Europea", resume Politico. En diciembre, el Ejército ucraniano informó al presidente Volodímir Zelenski que necesitaba movilizar a 500.000 hombres en edad de combatir, en el contexto del fracaso de la contraofensiva del verano.Según números del Ministerio de Defensa de Rusia, las fuerzas ucranianas perdieron a más de 215.000 efectivos entre muertos y heridos en 2023. En virtud de la ley marcial, los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años no pueden viajar fuera del país, pero el 18% de los refugiados ucranianos en Europa son hombres de entre 18 y 65 años, según cifras de Eurostat, citadas por el medio de comunicación.Y aunque Kiev no ha hecho una petición formal a Bruselas para fomentar el regreso de los refugiados, los diplomáticos europeos dijeron que había "cierta presión" de parte de Ucrania para endurecer las futuras normas de regreso, según fuentes consultadas por Politico.

https://sputniknews.lat/20231216/ucrania-recurre-al-reclutamiento-forzoso-a-falta-de-voluntarios--1146617676.html

https://sputniknews.lat/20240124/en-kiev-podria-estarse-disenando-una-politica-que-perfile-su-derrota-definitiva-ante-moscu-1147653489.html

ucrania

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, operación militar, política, seguridad, volodímir zelenski, ucrania, unión europea (ue), eurostat, comisión europea