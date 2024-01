https://sputniknews.lat/20240131/bolivia-le-da-un-espacio-seguro-al-ave-rapaz-mas-grande-del-mundo--fotos-1147856442.html

Bolivia le da un espacio seguro al ave rapaz más grande del mundo | Fotos

Son menos de 7.000 los cóndores adultos que viven en libertad para dominar los cielos y las cumbres de la cordillera de los Andes, en América del Sur. Por... 31.01.2024, Sputnik Mundo

Tres años atrás, 35 cóndores aparecieron muertos en un bosque de quebracho blanco, en el departamento de Tarija, al sur del país. Un puma atacaba los rebaños de las comunidades cercanas, por lo cual algún comunario, que nunca fue identificado, tuvo la idea de matar un chivo, empaparlo en veneno y dejarlo en el monte. Antes de que llegara el felino buscado, las aves bajaron para alimentarse y morir a las pocas horas.La muerte de los 35 cóndores —es de suponer que muchas de sus crías también hayan fallecido por falta de alimentos— generó un proceso de reflexión en las comunidades cercanas. Una de ellas, Laderas Norte, avanzó hasta que el Concejo Municipal de la ciudad de Tarija declaró a la zona como reserva natural, con la finalidad de proteger en lo sucesivo a los cóndores.Mediante las investigaciones se pudo averiguar que las aves murieron por ingesta de carbofurano, "un tóxico letal", explicó a Sputnik Verónica Sanjinés, de la Fundación Nativa.Relató que en la zona de Laderas Norte los cóndores hacen sus nidos. Además, allí crecen quebrachos blancos, una especie originaria del bioma del Gran Chaco, que abarca partes de Bolivia, Brasil y Argentina.Desde hace varios años, "los campesinos querían que esta sea un área protegida. Ellos decidieron donar al Gobierno esta área comunal para que se constituya en área protegida, pero nunca se había llegado a consolidar a través de una ley", indicó Sanjinés.Con la lamentable muerte de los cóndores, la comunidad redobló su reclamo para obtener la declaración de área protegida.La comunidadLaderas Norte es una comunidad poco conocida, donde viven 100 familias. La mayoría son adultos mayores, porque los jóvenes en muchos casos se mudaron a la ciudad de Tarija, distante a solamente 40 minutos en vehículo.Representantes de esta comunidad, del Concejo Municipal, de la Alcaldía tarijeña y de la Fundación Nativa coordinaron esfuerzos para elaborar la ley que declaró a esta zona como Reserva Natural del Quebracho y del Cóndor, con 3.300 hectáreas.En un primer momento se inició el proceso para que la reserva tuviera 57.000 hectáreas, pero por problemas limítrofes no pudieron adherirse las tierras que podrían ceder otras seis comunidades.Crece la mancha urbanaSe calcula que la capital chapaca tiene 300.000 habitantes. Cada día no dejan de sumarse más personas. Esto hace que la mancha urbana crezca de manera desmedida. Con la declaración de reserva natural, en Laderas Norte esperan evitar la llegada de la urbanización."La ciudad de Tarija crece violentamente, cada vez se urbaniza más la zona rural. Uno de los criterios de los comunarios era que esta zona se mantenga, que no haya loteamientos ni urbanizaciones", aclaró Sanjinés, quien es abogada.La ley de declaración de esta reserva fue promulgada en octubre de 2023.Pero cuando se analizó al animal usado como cebo, no tenía las marcas en la piel que hacen los campesinos de la zona a sus rebaños.Además de los casos de envenenamiento como los referidos, el cóndor andino tambien se encuentra en peligro por la modificación de su entorno a manos del ser humano.La pérdida de su hábitat debido a la "conversión de la vegetación natural para uso agrícola y plantaciones", así como el riesgo de colisión con infraestructura de energía eléctrica y de telecomunicaciones, son amenazas que enfrentan estas aves, de acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).Turismo agroambientalDaniel López Pantoja es concejal por la ciudad de Tarija y participó en la elaboración de la ley de la reserva natural. Contó a Sputnik que con esta figura se apunta a desarrollar el turismo agroambiental, aprovechando la cercanía de la capital departamental.Para concretar la ley, las y los concejales apelaron a "una norma preexistente, que es la ley marco de Áreas Protegidas, que ha sido aplicada por primera vez en el sur del país. Y la debilidad institucional del municipio de Tarija, en términos técnicos, fue suplantada por la voluntad y aporte de la Fundación Nativa, que ha ayudado en estudios complementarios de campo para elaborar la norma".La aspiración a que la reserva abarque 57.000 hectáreas tiene la finalidad de establecer "una zona de amortiguamiento para la reserva natural de Tariquía, la cual es colindante. Estoy seguro de que las seis comunidades aledañas van a aceptar integrar esta área protegida", sostuvo el concejal.Comentó que es necesario socializar en mayor medida en las comunidades cercanas, donde existe el temor de que declarar el territorio como área protegida les quitaría derechos propietarios."Esto no es verdad. Solamente se ponen ciertos límites para que el aprovechamiento de recursos sea ambientalmente sostenible, sobre todo rentable para ellos", dijo. Y remarcó que las comunidades aún no integrantes de la reserva natural sufren por la tala ilegal de sus bosques.

