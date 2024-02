https://sputniknews.lat/20240203/milei-pasa-con-exito-su-primera-prueba-de-fuego-en-el-congreso-argentino-1147955640.html

Milei pasa con éxito su primera prueba de fuego en el Congreso argentino

En diálogo con Sputnik, el analista político Julio Burdman analizó la aprobación en general de la ley ómnibus de Javier Milei en el Congreso y qué supone este... 03.02.2024, Sputnik Mundo

La Cámara de Diputados aprobó de manera general la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, este 2 de febrero, en lo que fue el tercer día consecutivo de sesión parlamentaria. La normativa obtuvo 144 votos a favor, 109 en contra y no registró abstenciones.Tras la media sanción de la también llamada ley ómnibus, promovida por el mandatario Javier Milei, los congresistas votaron a favor de una moción de cuarto intermedio para retomar la sesión el próximo martes 6 de febrero, cuando la cámara comience a tratar el proyecto en particular, con la votación de cada artículo.Más temprano es viernes 2, durante la sesión en el Congreso, la oficina de Milei emitió un comunicado en el que se exigió "responsabilidad y celeridad" en la votación de la ley de Bases. El mensaje aludió directamente a las modificaciones y supresiones realizadas en el texto para lograr un "proyecto de consenso".El proyecto de ley, que constaba originalmente de 664 artículos y que pasaron a ser 584 para su debate en la cámara baja, fue reducido a 382 disposiciones, luego de que se eliminara el paquete fiscal, que había encontrado resistencia, y con ello"acelerar" la aprobación de la normativa."Estamos en un momento bisagra para nuestra patria (...) y el Poder Ejecutivo requiere con urgencia las herramientas para reformar la economía, liberar las fuerzas productivas, facilitar que el sector privado genere empleo y que el Estado pueda garantizar el orden", fue el llamado del Gobierno de Milei.La clave para la aprobación en general del proyecto fue el apoyo de los legisladores de la oposición dialoguista, la cual está conformada por el PRO, la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal.Por ello, tras la sesión parlamentaria, la Presidencia emitió un nuevo comunicado de prensa en el que "celebra el voto positivo" de los congresistas que aprobaron en general el articulado promovido por el ejecutivo, y agradece en particular a los diputados y jefes de bloques que, "a pesar de nuestras diferencias, han contribuido para que la ley avance".¿Un caso de pragmatismo?En diálogo con Sputnik, el politólogo Julio Burdman consideró que la aprobación en general de la megaley "es un logro del oficialismo", cuya dimensión va estar dada por lo que ocurra a con la votación en particular, a partir del martes 6.Para Burdman, "el éxito más fino" de la aprobación de la ley "se mide en las facultades delegadas" que podría recibir el presidente Milei, ya que el texto del proyecto contempla la declaración de emergencia pública en materia económica, fiscal, energética y de seguridad, entre otras esferas, lo cual le daría al Poder Ejecutivo facultades legislativas por un período determinado, en este caso el 31 de diciembre de 2024.No obstante, el "éxito", en parte mediado por las negociaciones, no puede tomarse como una muestra de pragmatismo por parte del ejecutivo, según el experto."No creo que sea pragmático. Creo que se adapta, que no es lo mismo. Se adapta al hecho de que no puede ir mucho más allá. Pero no creo que renuncie a las cosas que quedan a un lado", indicó Burdman.Las tres jornadas de debate en la Cámara de Diputados fueron acompañadas por una intensa protesta social en los alrededores del Congreso, que fue reprimida por las fuerzas de seguridad, que golpearon con bastones, dispararon balas de goma e hicieron de uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes.Burdman considera que la confrontación que se vivió en torno a la sede legislativa podría augurar una tensión creciente de cara al futuro debate parlamentario. "Lo que dejó todas las escenas de Plaza Congreso, con el despliegue espectacular y excesivo de las fuerzas federales, es una ruptura, si es que no la había ya".De acuerdo con el analista argentino "se ensancha la distancia" entre los bloques que dirimieron la votación, por un lado el oficialismo junto con la oposición dialoguista, y por el otro la oposición que votó contra de la ley, con mayoría de Unión por la Patria.Esta división dentro y fuera del ámbito parlamentario, para Burdman, "favorece al Gobierno políticamente". "Estamos en una era muy caracterizada por las grietas y la confrontación, esto es algo universal de la política democrática en Occidente".Por ello, bajo esta lógica política, al Gobierno le es favorable "que eso se mantenga vivo". "¿Qué es lo que lo acerca hoy al gobierno a la oposición dialoguista? Que la oposición dialoguista no estaba en la calle. De alguna forma se hace un parteaguas", expuso el politólogo.Asimismo, para un oficialismo que es minoría en el Congreso, ya que La Libertad Avanza solo tiene 37 diputados en 253 y siete de 72 senadores, es un "acierto" del Gobierno haber concretado el apoyo de la oposición dialoguista para "el tratamiento pormenorizado de la ley", estimó Burdman.El futuro del megadecreto de MileiPero la votación particular de los artículos de la ley ómnibus no es lo único que hay por delante en materia legislativa, ya que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, vigente desde findes de diciembre, aguarda su tratamiento parlamentario en la cámara alta, como han reclamado senadores de Unión por la Patria.También referido como el megadecreto de Milei, el DNU modifica o deroga más de 300 normas para desregularizar la economía, entre ellas las que habilitan la privatización de empresas públicas, así como la ley que limita la concentración y extranjerización de tierras rurales.De acuerdo con Burdman, lo que se ha considerado como media sanción a la ley ómnibus resulta un antecedente en favor del DNU. "Esto juega a favor, porque creo que los senadores que forman parte de toda esta base dialoguista se van a sentir ahora en posición de tener que apoyar"."Por ahora, salvo que aparezca algo nuevo, como por ejemplo una alianza de gobernadores [con influencia legislativa y en desacuerdo con medidas de ajuste y desregulación del DNU que afectan a las provincias que gobiernan], me parece que lo que pasó hoy facilita el camino del Senado", concluyó.

