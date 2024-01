https://sputniknews.lat/20240131/esta-creciendo-el-frente-de-resistencia-al-gobierno-de-milei-1147859101.html

"Está creciendo el frente de resistencia" al Gobierno de Milei

"Está creciendo el frente de resistencia" al Gobierno de Milei

Sputnik dialogó con la politóloga Paola Zuban para analizar la disminución del apoyo al ejecutivo argentino, ya que un reciente estudio determinó que más del... 31.01.2024, Sputnik Mundo

El intenso frenesí en el que ha ingresado la política argentina desde la asunción de Javier Milei tiene su repercusión en la opinión pública. Tras haber impreso su marca mediante la devaluación de la moneda, el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la acaudalada ley ómnibus, el presidente recibió una primera encuesta de resultado adverso: el 54,4% consideró incorrecto el rumbo adoptado por el Gobierno.Del estudio elaborado por la consultora Zuban Córdoba, bajo el título Los límites del consenso, se desprende que apenas el 42,2% de los 1.500 encuestados respaldó la dirección de la administración Milei. El número contrasta con el 55,65% de los votos que había obtenido el outsider en noviembre de 2023 cuando se impuso en el balotaje contra el candidato peronista, Sergio Massa."La imagen personal de Javier Milei y la de su Gobierno han sufrido una caída desde su asunción hasta fines de diciembre con el impacto de las primeras medidas económicas", reza la conclusión a la cual arribaron los investigadores.Es que en menos de dos meses de gestión el oficialismo impulsó un cargadísimo paquete de medidas de liberalización de precios, que redundó en el 25,5% de inflación mensual registrado en diciembre.No obstante, el peso de la crisis no es atribuido exclusivamente al Gobierno asumido el 10 de diciembre. De acuerdo al estudio, "casi la mitad de los argentinos (45,9%) cree que la mala situación económica que atravesamos hoy es responsabilidad del Gobierno de Alberto Fernández".Con respecto a la denominada ley ómnibus, que contempla la delegación de facultades extraordinarias para el mandatario, el trabajo concluyó que el 64% de los consultados rechaza la iniciativa."Si sumamos el 17,5% de quienes afirman que diputados y senadores deberían ponerle límites a Milei con el 46,7% de quienes piden rechazar la ley, tenemos más de un 64% de personas que hoy tienen un perfil opuesto a la aprobación de dicha ley", indicó el informe.Un respaldo tambaleante"El 55% que votó a Milei es muy volátil: el presidente ha perdido cerca de un 13% de apoyo desde que asumió. Los valores de la encuesta son elocuentes: el 80% de los encuestados creen que el ajuste lo paga la gente y no la 'casta política' a la que el Gobierno venía a combatir", dijo a Sputnik la politóloga Paola Zuban, cofundadora de la consultora Zuban Córdoba.Según la responsable del trabajo, la fluctuación en los niveles de aprobación pública del mandatario —con un 44,2% de imagen positiva y un 55,2% negativa— responde directamente a la intensidad que signó al primer mes y medio de mandato. A diferencia de otras presidencias, La Libertad Avanza ha acelerado al máximo los tiempos de los que dispone cada nueva administración."Todos los Gobiernos tienen una pequeña 'luna de miel' hasta que se efectivizan sus medidas. En el caso de Milei, ese período se ha reducido significativamente: en apenas un mes, lanzó el decreto y la ley ómnibus, que tocaron muchísimos temas que precipitaron la respuesta de un sector de la sociedad que se vio afectada", remarcó Zuban.Contra todosEl primer acto simbólico que esgrimió Milei apenas asumió fue dar su discurso inaugural en las escalinatas del Congreso, en lugar de hacerlo dentro del recinto: haber hablado de espaldas a la "casta política", representada en los legisladores, auguró la tensa relación que sobrevendría con el Parlamento.Sin embargo, según Zuban dicha confrontación no fue subsanada mediante la búsqueda de consensos con otros actores del espacio público, sino todo lo contrario. Iniciativas como el desfinanciamiento de organismos científicos o el cierre del Fondo Nacional de las Artes, contempladas originalmente en la ley ómnibus, sembraron la oposición desde la sociedad civil."La construcción de apoyo tiene dos frentes: la opinión pública y el sistema político. Al menos, el Gobierno debería hacer pie en alguno de los dos sectores (...) Milei pareciera no estar interesado en construir espacios de negociación", indicó la consultora.Si bien la polarización radical impulsada por el Poder Ejecutivo puede formar parte de una estrategia, Zuban consideró que esta puede constituir un arma de doble filo."Plantear antagonismos sirve para inclinar a la ciudadanía en un sentido, pero sería un grave error pensar que dentro de esos frentes de conflicto puede incluir a un sector muy amplio de la ciudadanía que no está de acuerdo ni con las formas ni con el contenido de las medidas", apuntó la politóloga.La disputa con las provinciasDentro del cóctel de rivalidades que fue sembrando el oficialismo ni bien asumió, destaca el rol de los gobernadores del interior, sobre todo ante la ausencia de mandatarios oficialistas, ya que La Libertad Avanza no presentó candidaturas para las elecciones locales, en la mayoría de los casos.Plasmada en la amenaza del cese de toda obra pública y en la disminución al mínimo de los giros discrecionales a los gobiernos locales, la postura de la Casa Rosada luce hostil ante los dirigentes provinciales."Milei les está regalando a los gobernadores la posibilidad de constituirse en los guerreros defensores de sus provincias, y probablemente salgan muy fortalecidos por esa lógica. Este es uno de los frentes abiertos más sensibles", consideró la investigadora.Es que, de acuerdo al estudio de la consultora, "un 58% está en desacuerdo con la idea de que el ajuste lo paguen las provincias. La confrontación con las provincias sea, probablemente, uno de los errores políticos más costosos para el gobierno de Javier Milei".Entre los dirigentes del interior del país resalta la figura de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires —distrito que contiene a un tercio de la población nacional—, reelecto por amplio margen en los últimos comicios. Directamente identificado con la figura de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), el mandatario peronista es según Zuban "quien mejor imagen positiva tiene en la oposición, lo cual no es poco considerando que está atravesando su segunda gobernación y encima pertenece a un espacio político que perdió en las elecciones nacionales".Sin embargo, la politóloga remarcó que "la buena noticia para el Gobierno es que pareciera no haber un liderazgo firme en la oposición, y por eso su gobernabilidad no está tan amenazada como podría ser en un escenario de unidad".

