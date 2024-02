https://sputniknews.lat/20240204/1147957185.html

¿Qué reformas constitucionales podría proponer AMLO este 5 de febrero?

¿Qué reformas constitucionales podría proponer AMLO este 5 de febrero?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que este lunes 5 de febrero, cuando se conmemora en este país latinoamericano 107 aniversario de... 04.02.2024, Sputnik Mundo

Aunque el texto de las iniciativas no se ha dado a conocer oficialmente, estas son algunas de las reformas de las que ha hablado el presidente en los últimos días y que podrían presentarse ante el Poder Legislativo este lunes.Pensiones: remediar lo que dejo el neoliberalismoLópez Obrador adelantó que dentro de las propuestas de reformas que presentará este 5 de febrero está una iniciativa para que los trabajadores mexicanos se jubilen con el 100% de su salario. El pasado 12 de enero, López Obrador indicó que no serán los empresarios ni los trabajadores los que tendrán que aumentar sus aportaciones para el retiro, sino que será el gobierno federal el que aporte los recursos necesarios para aumentar los montos de las jubilaciones y precisó que el gobierno está haciendo un análisis de cuánto tiene que ir aportando la administración pública hasta lograr el equilibrio y "remediar el problema que dejó el neoliberalismo".En diciembre de 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador modificó por decreto la Ley del Seguro Social (LSS) y un artículo de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), relativas al sistema de pensiones de contribución definida, enfocándose en incrementar las aportaciones patronales, reducir el requisito de semanas cotizadas, elevar el monto de la pensión garantizada y disminuir las comisiones cobradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE). Representantes del PRI y el PAN, partidos de la oposición, han dicho que apoyarían en principio esta reforma y podría ser la única de todo el paquete de iniciativas que sea aprobada en la Congreso, ya que cualquier reforma a la Constitución requiere una mayoría calificada que la coalición oficialista no alcanza.Salario mínimo, encima de la inflaciónOtra de las reformas de las que ha hablado el presidente tiene que ver con que salario mínimo aumente cada año más que la inflación.El diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, ya ha presentado una iniciativa que busca establecer el salario mínimo como un derecho humano y garantizar que sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de las personas y sus familias. Esta iniciativa plantea que el salario mínimo se fije de acuerdo con el costo de la canasta básica y que se actualice cada año según la inflación.Este año, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó un incremento del 20% al salario mínimo general y profesional para el año 2024. Según el gobierno federal, este aumento beneficiará a 6.4 millones de trabajadores formales y permitirá avanzar en la recuperación del poder adquisitivo de estos salarios.El salario mínimo general pasó este año de 207.44 a 248.93 pesos diarios; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasa de 312.41 a 374.89 pesos diarios.Cambios "profundos" en el Poder JudicialEl presidente ha referido en reiteradas ocasiones que México necesita una "profunda reforma" al poder Judicial que apueste, entre otras cosas, por modificar los métodos de selección de jueces, magistrados y ministros de tal manera que los juzgadores "respondan a los intereses del pueblo" y no de la "oligarquía".Arturo Zaldívar, quien dejó en diciembre pasado su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho sobre esta reforma el Poder Judicial que es posible que los ministros y otros juzgadores sean electos por voto popular al señalar que el Poder Judicial "necesita ser más cercano a la gente".En sus redes sociales, Zaldívar publicó recientemente un mensaje en el que señala que la Corte necesita ser independiente de "los partidos de oposición y los poderes fácticos" e hizo una pequeña consulta sobre cómo se deberían seleccionar a los ministros, y aseguró que todo está abierto a debate con el objetivo de mejorar el sistema de justicia en México.Reforma electoral: achicar el aparatoLa reforma electoral que presentó el ejecutivo en 2022 y que fue aprobada por el Congreso y anulada posteriormente por la Suprema Corte de Justicia proponía modificación a 18 artículos de la Constitución.Entre otras cosas, la iniciativa apuesta por reducir el número de legisladores para que el Senado pase de 128 a 96 integrantes, ,mientras que en la Cámara de Diputados se pase de 500 a 300 elementos. Asimismo se plantea que todos los legisladores sean electos por representación proporcional; es decir,, con base en el porcentaje de votación que obtuvo cada partido político.La propuesta pretende además un ahorro de aproximadamente 24.000 millones de pesos al plantear ajustes en la burocracia electoral y legislativa, así como una disminución en el presupuesto de los partidos políticos.Desaparición de organismos autónomosEl jefe del ejecutivo ha planteado también su intención de presentar una iniciativa que desaparezca una serie de organismos autónomos a los que ha señalado de fungir como un gobierno paralelo al servicio de la oligarquía y no del pueblo.Entre los organismos que podría desaparecer, o al menos modificar, están el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones.De acuerdo con estimaciones del periódico Reforma, estos organismos implican un gasto anual de 5.857 millones de pesos.Contra las drogas químicas y el fentaniloPara este 5 de febrero también se prevé que López Obrador presente una iniciativa para prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo, y otros asuntos relacionados con la drogadicción.Protección de mascotas y animalesOtra de las iniciativas que se presentarán el lunes 5 es para prohibir el maltrato animal."Va a tratar en una de estas reformas el evitar, el prohibir el maltrato animal (...). De esa reforma constitucional, se deben de desprender las leyes específicas", comentó AMLO en su conferencia de prensa el miércoles 31 de enero.Prohibición de vapeadoresEl 31 de mayo de 2022, el gobierno de AMLO emitió un decreto mediante el cual prohibió la circulación y comercialización en el interior de la República de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, mejor conocidos como "vapeadores", cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas.AMLO ha dicho que el gobierno federal ha llevado a cabo estudios médicos en los que se ha revelado el daño a la salud que provocan estos artefactos.Consulta popularOtra de las iniciativas de reforma constitucional es sobre bajar el porcentaje para que la figura de consulta popular sea vinculatoria, que no se requiera el 40% de participación de los ciudadanos, sino el 30%, y poder hacer la revocación del mandado en la elección intermedia, según ha dicho el presidente.

