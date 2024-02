https://sputniknews.lat/20240212/el-kremlin-ve-reaccion-de-scholz-y-sunak-a-entrevista-de-putin-como-un-deseo-de-justificarse-1148169999.html

El Kremlin ve reacción de Scholz y Sunak a entrevista de Putin como "un deseo de justificarse"

El Kremlin ve reacción de Scholz y Sunak a entrevista de Putin como "un deseo de justificarse"

MOSCÚ (Sputnik) — La reacción emocional del canciller de Alemania, Olaf Scholz, y del primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, a la entrevista del... 12.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-12T12:05+0000

2024-02-12T12:05+0000

2024-02-12T12:43+0000

internacional

entrevista de vladímir putin a tucker carlson (2024)

olaf scholz

rishi sunak

🌍 europa

reino unido

alemania

rusia

armenia

finlandia

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/08/1135525690_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_c6a7a4dfd5b832c01e6c7bc930ec066f.jpg

La semana pasada Scholz calificó de "absurda" la entrevista del líder ruso, así como le acusó de mentir respecto a la historia del conflicto ucraniano. En una entrevista con la cadena Sky News, Sunak también criticó la entrevista. Peskov agregó que para Rusia lo principal es que Scholz y Sunak estudiaron la entrevista. La semana pasada, el periodista estadounidense Tucker Carlson publicó una extensa entrevista con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en Moscú. El vídeo logró 180 millones de vistas en menos de 48 horas en la cuenta de Carlson en X. Durante la entrevista, el líder ruso explicó en detalle que Moscú no planea atacar a países de la OTAN, particularmente a Polonia, Letonia u otros países bálticos, y que los políticos occidentales suelen intimidar al público con la presunta amenaza rusa para desviar la atención de los problemas internos. Además, Putin señaló que en Occidente empiezan a comprender que la derrota estratégica de Rusia en el conflicto con Ucrania es imposible y deberían pensar ahora en sus próximos pasos, mientras Rusia se muestra dispuesta para el diálogo. Starlink, "un sistema no certificado" en RusiaAsimismo, Dmitri Peskov informó que los terminales de la empresa Starlink no están certificados en Rusia, por lo que no pueden ser suministrados ni utilizados de manera oficial.El vocero subrayó que Rusia no debe inmiscuirse en la discusión de Kiev y el empresario Elon Musk, dueño de Starlink, tras la publicación de ciertos medios que aseguran que los terminales de la compañía operan en Rusia. El 11 de febrero, Musk negó que su empresa SpaceX venda terminales Starlink a Moscú.La probable visita de Putin a ArmeniaAntes de la posible vista del presidente de Rusia, Vladímir Putin, a Ereván, Moscú necesitará recibir determinadas garantías de parte de Armenia, dada su incorporación a la Corte Penal Internacional (CPI), indicó Peskov.Desde el 1 de febrero, Armenia se convirtió oficialmente en miembro de la Corte Penal Internacional, tras haber ratificado en octubre de 2023 el Estatuto de Roma de la CPI.Moscú en más de una ocasión expresó su desaprobación a los planes de Ereván de ratificar ese documento. La Cancillería rusa los calificó de inaceptables por las ilegítimas "órdenes" de arresto emitidas por ese juzgado contra dirigentes de Rusia. El Ministerio de Exteriores ruso comentó anteriormente a Sputnik que la decisión de Ereván de ratificar el Estatuto tendría consecuencias muy negativas para las relaciones con Moscú.En marzo de 2023, la CPI, cuya jurisdicción Moscú no reconoce, emitió órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y la comisionada para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, al considerarlos presuntamente responsables del traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia.Rusia respeta la "opción hecha por el pueblo finlandés"Comentando a los periodistas la elección del nuevo presidente de Finlandia, Peskov subrayó que Rusia respeta la opción hecha por los finlandeses y espera que el nuevo mandatario muestre una actitud más equilibrada hacia las relaciones bilaterales.El período en que Rusia y Finlandia tenían relaciones bien desarrolladas y mutuamente ventajosas era mucho mejor que el que surgió últimamente a iniciativa de las autoridades finlandesas, señaló Peskov."Pese a la nueva situación, abrigamos la esperanza de que el nuevo jefe de Estado, teniendo la posibilidad de recibir información exhaustiva, pueda mostrar una actitud más equilibrada hacia el tema de las relaciones ruso-finlandesas", comentó.Preguntado si el presidente ruso, Vladímir Putin, planea felicitar al presidente electo de Finlandia con motivo de la victoria en las elecciones, Peskov contestó: "Finlandia hoy día figura entre los países no amistosos, se unió a todas las sanciones. El nuevo señor presidente ya hizo declaraciones de un carácter muy inamistoso".El ex primer ministro de Finlandia, Alexandr Stubb, en la segunda ronda de los comicios presidenciales que se celebraron el domingo en el país reunió el 51,6% de los apoyos, mientras su rival principal, el extitular de Exteriores, Pekka Haavisto, obtuvo el 48,4%. La ceremonia de investidura del nuevo jefe de Estado se celebrará el 1 de marzo.

https://sputniknews.lat/20240211/el-kremlin-revela-detalles-de-como-se-organizo-la-entrevista-con-tucker-carlson--video-1148151794.html

https://sputniknews.lat/20240212/cuantos-millonarios-y-riquezas-invertibles-tienen-los-paises-brics--1148167939.html

https://sputniknews.lat/20240212/turquia-y-rusia-estudian-alternativas-al-sistema-swift-1148165350.html

https://sputniknews.lat/20240211/entrevista-de-carlson-putin-y-trump-son-vistos-como-una-amenaza-por-los-globalistas-de-davos-1148160079.html

reino unido

alemania

armenia

finlandia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

entrevista de vladímir putin a tucker carlson (2024), olaf scholz, rishi sunak, 🌍 europa, reino unido, alemania, rusia, armenia, finlandia, dmitri peskov