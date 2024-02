https://sputniknews.lat/20240213/bolivia-se-deja-llevar-por-la-locomotora-del-crecimiento-brasilena-1148187476.html

Bolivia se deja llevar por la "locomotora del crecimiento" brasileña

La Paz y Brasilia estrecharon su vínculo para el desarrollo conjunto de plantas de producción de fertilizantes, minerales y combustibles, entre otros proyectos... 13.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-13T02:33+0000

2024-02-13T02:33+0000

2024-02-13T02:33+0000

Los Gobiernos de Luis Arce y de Lula da Silva firmaron en las últimas semanas memorándums de entendimiento en varias áreas, como en la producción de energías, fertilizantes, así como en la cooperación para el desarrollo de biocombustibles en Bolivia.Son las primeras iniciativas conjuntas asumidas desde que el Estado Plurinacional ingresó como miembro pleno al Mercado Común del Sur (Mercosur), lo cual se logró gracias al apoyo del actual presidente de Brasil."Los acuerdos implican potenciar el desarrollo de las plantas y el intercambio para el desarrollo de la política de biocombustibles que trabajamos en el país. Es también parte de la acción de la promoción de inversiones que, sin duda, tiene un efecto. Hablamos de biocombustibles y biotecnología que es necesaria para incrementar la producción de materia verde", indicó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, al canal estatal Bolivia TV.El memorándum también prevé producir fertilizantes en conjunto. "Esta cooperación estratégica no solo nos permite la realización de los estudios de factibilidad técnica económica ambiental, sino también la configuración de los proyectos de ingeniería para atraer inversiones a nuestro país y, lógicamente, mejorar el comercio de fertilizantes fosfatados y potásicos", sostuvo el ministro.Para el analista económico Juan José Bedregal, el acercamiento entre Brasil y Bolivia se enmarca en la política impulsada por el presidente brasileño, desde su asunción. Asimismo, se vio optimista acerca del impulso que le dará al Estado Plurinacional el vínculo fortalecido con el Gobierno de Da Silva, que este periodo logró que el gigante sudamericano se convierta en la novena economía más importante del mundo."Vemos una recuperación de las relaciones bilaterales de la mano de un Brasil que retoma el liderazgo económico y geopolítico en la región. Un Brasil que se posiciona frente al mundo como uno de los líderes de la economía global junto a los BRICS", el bloque de países emergentes conformado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, dijo Bedregal a Sputnik.FertilizantesDesde 2017 funciona la planta productora de urea en Bulo Bulo, Trópico de Cochabamba (centro). Durante 2023, dos tercios de su producción fue vendida a Brasil.En ese departamento se inauguró a finales del año pasado la planta de fertilizantes granulados NPK (nitrógeno, fósforo y potasio), cuya producción anual será de 60.000 toneladas. Según el Ministerio de Hidrocarburos, el vecino país está interesado en comprar la mayor parte de este producto, que actualmente exporta casi en su totalidad.El acuerdo contempla la cooperación estratégica para estudios de viabilidad técnica, económica y ambiental, dirigido a desarrollar proyectos en Tres Lagunas y Cuiabá, en Brasil, para la producción de fertilizantes entre la empresa estatal brasileña Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB).El mismo rubro se desarrollará en la población fronteriza de Puerto Quijarro, en el departamento boliviano de Santa Cruz (este). Asimismo, se avanzará en proyectos para extraer sodio y otros metales de los salares de Uyuni, en Potosí, y Copaisa, en Oruro.Con los proyectos en desarrollo, "Bolivia apunta a convertirse en uno de los más importantes productores de agroinsumos a nivel regional".El economista recordó que cuando fue inaugurada la planta de Bulo Bulo, "la oposición al entonces presidente Evo Morales (2006-2019) criticaba el proyecto de urea y amoniaco. No tenían la visión de que Bolivia podía convertirse en un importante proveedor de agroinsumos a nivel regional".Asimismo, Bedregal remarcó que durante años Bolivia exportó gas como materia prima. "Hoy demostramos que se puede agregar valor agregado al gas, a través de la urea, la energía eléctrica, el gas licuado de petróleo y otro tipo de combustibles que se consumen en la región".Estas exportaciones "por supuesto nos representan un mayor ingreso de divisas para Bolivia. Abrir nuevos mercados, fundamentalmente el brasileño, es importante para el país", señaló el entrevistado.El gas bolivianoEn las últimas décadas, Brasil y Argentina fueron los principales mercados para el gas boliviano. Pero en el país presidido por Javier Milei prevén dejar de comprarlo a mediados de año, cuando comenzarían a utilizar solamente los recursos del yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia austral de Neuquén."En Bolivia tenemos una importante infraestructura de transporte, que permite mantener la competitividad. Hoy día Argentina no tiene siquiera un gasoducto con capacidad adecuada. En cambio, el gasoducto de Bolivia llega hasta el centro industrial de Sao Paulo", advirtió el experto.Importancia del Mercosur y la conexión comercialPara el economista, graduado en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la incorporación plena de Bolivia al Mercosur puede traer beneficios para comerciar con otros países de la región, como Uruguay, Argentina y Paraguay."Bolivia se está conectando con la hidrovía Paraná-Paraguay, que para nosotros significa un importante nexo de salida al océano Atlántico. Tenemos que desarrollar proyectos para el desarrollo de Puerto Busch (Santa Cruz) en la ribera del río Paraguay", consideró el analista.Puerto Busch se encuentra en la frontera boliviano-brasileña, y se conecta con Paraguay por el rio homónimo, por lo cual esta infraestructura portuaria es de gran relevancia estratégica para salir al Atlántico.Otro proyecto es el corredor ferroviario bioceánico, cuya finalidad es unir los puertos de Santos (Brasil) con el puerto de Ilo (Perú), a través de una línea férrea que atravesaría Bolivia de oriente a occidente.El proyecto "nos convertiría en un importante nexo de la red ferroviaria regional. Tenemos un conjunto de proyectos que favorecen a la economía boliviana", concluyó Bedregal.

