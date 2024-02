https://sputniknews.lat/20240214/que-hayan-amonestado-a-eeuu-en-una-corte-de-su-pais-por-su-rol-en-la-masacre-de-gaza-es-historico-1148193347.html

Que hayan amonestado a EEUU en una corte de su país por su rol en la masacre de Gaza "es histórico"

Un tribunal federal en el estado de California afirmó días atrás que era "plausible" que las operaciones militares de Israel en la ciudad palestina... 14.02.2024, Sputnik Mundo

La sentencia del tribunal, emplazado en la ciudad de Oakland, respondía a la demanda presentada en noviembre pasado por un grupo sin fines de lucro y una serie de individuos, ciudadanos palestinos residentes tanto en Gaza como en EEUU, contra el presidente Joe Biden, el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin.La acción judicial, esponsoreada por la ONG neoyorkina Centro de Derechos Constitucionales, responsabilizaba a los funcionarios estadounidenses por apoyar las acciones militares de Israel en Gaza, que ya ha dejado alrededor de 29.000 civiles palestinos muertos, y pedía que se detuviera la asistencia militar, financiera y diplomática con la que Washington viene apoyando a Israel desde hace décadas y que solo ha aumentado desde el inicio del conflicto."He hecho todo lo que estuvo a mi alcance: he participado en protestas, plantones, he escrito cartas a mis legisladores (...). Ahora pido a los tribunales que pongan fin a este genocidio en curso", agregó.Tras la presentación, el gobierno de Biden pidió a fines de enero que el tribunal desestimara la demanda, argumentando, entre otras razones, que la operación en Gaza era responsabilidad del estado de Israel, que es una nación soberana, y que las decisiones de política exterior de EEUU no pueden judicializarse.Y si bien el juez superior de distrito, Jeffrey S. White, del Tribunal del Distrito Norte de California, afirmó en su fallo que estaba "obligado por el precedente y la división de nuestras ramas coordinadas del gobierno a abstenerse de ejercer jurisdicción en este asunto", le envío un fuerte mensaje al gobierno de Biden, pidiéndole que reflexione sobre su apoyo al gobierno de Netanyahu. Vale recordar que este respaldo ha incluido, entre muchas acciones, el continúo envío de armas y fondos destinados al financiamiento de las tropas y operaciones militares israelíes, vetar resoluciones de las Naciones Unidas que pedían un alto el fuego en Gaza inmediato, y asegurar, como lo hizo John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, que las acusaciones de genocidio contra Israel eran "infundadas".Y añadió: "Este Tribunal implora a los demandados [en referencia a Biden, Blinken y Austin] que examinen los resultados de su apoyo incansable al asedio militar contra los palestinos en Gaza".La significancia del fallo judicialEn entrevista con Sputnik, el abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y experto en relaciones internacionales Damián Bía, señala que el fallo del tribunal de California desestimando la demanda contra el gobierno de EEUU era perfectamente esperable, ya que "es lo que establece la doctrina, argumentando —correctamente o no— razones de seguridad nacional". Vale recordar que el sustento legal de la demanda se basaba en la Convención sobre Genocidio de 1948, que Estados Unidos firmó junto con otros 152 países, que establece que todo signatario de ese tratado está obligado a no cometer genocidio, así como a castigarlo y prevenirlo."En ese sentido, si bien la sentencia dice que el tribunal —ese o cualquier otro— no tiene la potestad para detener el accionar de EEUU —y en su extensión, el de Israel— en Gaza, claramente indica que los demandantes tienen razón al denunciar lo que el propio fallo dice es un genocidio que está cometiendo el estado hebrero con la asistencia de EEUU", apunta Bía.El experto explica que la demanda y la posterior reacción del gobierno de EEUU, pidiendo que ninguna asociación o tribunal limite su habilidad de poder seguir armando a Israel y colaborando con su operación militar en Gaza, revela cuál es la verdadera actitud de un halcón histórico como Biden, quien siempre ha estado del lado, desde su época como senador, no solo de Israel, sino también de la prerrogativa de Washington de inmiscuirse y financiar conflictos bélicos en todo el mundo.Aunque la demanda no tuvo un impacto directo judicial, para el experto estos esfuerzos "ayudan a abrir los ojos sobre una realidad incontentable: EEUU, que pese a su historial de golpes de Estado alrededor del mundo y apoyos a todo tipo de atrocidades, tanto en su país como en el exterior, continúa queriendo mostrarse como el guardián del llamado orden mundial basado en reglas". "[EEUU] no tiene ningún problema en saltarse cualquier cuestionamiento o imputación cuando se trata de defender sus propios intereses o el de sus aliados. Incluso si estamos hablando de presunto genocidio, el peor delito que se puede cometer", concluye.

