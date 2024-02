https://sputniknews.lat/20240217/zelenski-confirma-la-decision-de-retirar-las-tropas-ucranianas-de-avdeyevka-1148315124.html

Zelenski confirma la decisión de retirar las tropas ucranianas de Avdéyevka

Zelenski confirma la decisión de retirar las tropas ucranianas de Avdéyevka

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó la decisión de retirar las tropas de la ciudad de Avdéyevka, defendiendo la decisión con la necesidad de... 17.02.2024, Sputnik Mundo

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, reaccionó a las palabras del mandatario ucraniano, comentando que las autoridades de Kiev decidieron retirar sus tropas de la ciudad de Avdéyevka no para "salvar vidas", sino porque solo pueden luchar por dinero."No, no es por eso. Sino porque ZePresident y su banda saben luchar solo por mucho dinero que va directo a sus bolsillos, y solo contra civiles. Todo lo demás no les importa", escribió la vocera en su canal de Telegram.Anteriormente, el comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, Olexandr Sirski, anunció la decisión de retirar sus tropas de Avdéyevka y pasar al modo defensivo. Los medios ucranianos informaron, citando fuentes militares, que las fuerzas ya habían abandonado la ciudad antes del anuncio de Sirski.El 16 de febrero, un alto funcionario del Pentágono destacó a la prensa que Estados Unidos ve que el Ejército ucraniano se está quedando sin municiones y otros recursos críticos, y ve a Avdéyevka como un presagio de más derrotas para Kiev, que son inevitables sin una renovada ayuda de Washington.Desde el inicio del conflicto en 2014, las autoridades de Kiev hicieron de Avdéyevka un importante bastión justo a las afueras de Donetsk, desde donde constantemente bombardeaban la capital de la región homónima. Al día de hoy, las fuerzas rusas mantienen un cerco casi total sobre la ciudad.

avdéyevka

ucrania

