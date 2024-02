https://sputniknews.lat/20240219/amlo-critica-marcha-por-la-democracia-en-mexico-ellos-quieren-el-poder-sin-pueblo-1148360963.html

AMLO critica 'Marcha por la democracia en México': Ellos quieren "el poder sin pueblo"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó la 'Marcha por la democracia en México', y señaló que fue conformada por personas que buscan el... 19.02.2024, Sputnik Mundo

"¿Cuál es la democracia de ellos? Es la que funciona nada más como parapeto, cuando en la realidad, lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta, que es el gobierno de una minoría, de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo. La democracia que ellos defienden es la del poder sin pueblo (...), nada más para las minorías", arremetió en conferencia de prensa desde Puebla, estado en el centro del país. Asimismo, el mandatario mexicano dijo que, previamente, los gobiernos se beneficiaban de la corrupción y, ante el despliegue de la cuarta transformación, se han mostrado inconformes."Es como el mundo al revés: [dicen] que ellos son los demócratas y nosotros somos la dictadura. Que ellos no tienen nada que ver con el narcotráfico, que nosotros somos los narcotraficantes, pero cuando ellos estaban, se padeció en México un narcoestado", afirmó López Obrador.El 18 de febrero, miles de personas se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México para protestar contra lo que calificaron como un intento del Gobierno del presidente mexicano de imponer un régimen autoritario y un sistema político que, supuestamente, impediría la realización de elecciones libres.Aunque la marcha fue convocada por diversas organizaciones civiles que aseguraban que la manifestación no tendría fines partidistas, la práctica fue distinta, ya que muchos inconformes mostraron pancartas y consignas en contra del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por López Obrador.Además, no faltaron los mensajes en favor de Xóchitl Gálvez, virtual candidata de la oposición a la Presidencia de México por el Frente Amplio por México. Además, a la marcha acudieron personajes conocidos por sus posturas en contra del Gobierno actual, como el historiador Enrique Krauze, el empresario Claudio X. González, el exdirector del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, el político José Woldenberg, y la excandidata presidencial, Margarita Zavala.Los organizadores aseguraron que hubo hasta 700.000 asistentes, mientras que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportó 90.000.

