La Fiscalía mexicana pide a un jefe criminal presentar pruebas de sus acusaciones contra AMLO

La Fiscalía mexicana pide a un jefe criminal presentar pruebas de sus acusaciones contra AMLO

La Fiscalía General de la República (FGR) de México exhortó al jefe criminal Celso Ortega a entregar pruebas y documentación sobre una presunta financiación... 19.02.2024, Sputnik Mundo

"Se le exhorta a dicho individuo para que, también de inmediato, y por el medio idóneo más práctico al que tenga acceso, haga llegar a esta Representación Social todos los datos y pruebas que le den sustento y credibilidad a su referida declaración periodística", señaló la Fiscalía general de la República en un comunicado de prensa.Ortega es el presunto jefe de la banda de Los Ardillos, una organización criminal a la que las autoridades atribuyen una serie de crímenes, homicidios, secuestros y extorsiones en la zona centro y de la montaña baja del estado de Guerrero.El jefe criminal dijo en las declaraciones publicadas por el pasado 15 de febrero por Latinus que, en 2006, otra organización criminal conocida como Los Zetas, con quien en ese momento tenían relación, financió y apoyó políticamente a la campaña del López Obrador en 2006, cuando el actual mandatario compitió por primera vez por la presidencia en unas elecciones que perdió frente al candidato de la derecha Felipe Calderón."Cuando yo anduve en Michoacán, el 'Z-42' me manda traer de Nueva Italia y me dice que tenía que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador porque ellos estaban pagando la campaña presidencial por el PRD, y que una vez ganando iba a entregar todo el País a "Los Zetas"."El 'Z-42' está detenido, yo creo que es importante que lo entrevisten y que les diga, él me conoce perfectamente bien", dijo Celso Ortega en la entrevista difundida por Latinus.Celso Ortega es hermano del actual coordinador de los diputados del partido opositor PRD en el congreso del estado de Guerrero, Bernardo Ortega, quien ha afirmado que no tiene relación con sus hermanos.Las declaraciones de Ortega se difunden después de que la organización Pro Publica, la cadena Deutche Welle y el portal Insight Crime publicaran el pasado 30 de enero notas en el sentido de que el Cártel de Sinaloa habría financiado la campaña de López Obrador en 2006 con 2 millones de dólares, de acuerdo con declaraciones de diversos testigos obtenidas por la DEA.López Obrador rechazó cualquier vínculo con el narco y señaló que se trata de una campaña para dañar a su gobierno y a su persona en momentos en que están por iniciar las campañas políticas para renovar la presidencia, el congreso y seis gubernaturas en junio de este año.En su conferencia mañanera del viernes pasado, López Obrador descalificó la información de Latinus, un medio dirigido por el periodista Carlos Loret de Mola y financiado por el hijo y familiares del exgobernador priista de Tabasco Roberto Madrazo, un férreo opositor al presidente."Loret ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos, o habían aportado a la campaña en el 2006. Y todo un gran despliegue informativo", dijo el mandatario federal en su conferencia mañanera."Él es el que tiene que dar una explicación, cómo es que se hizo tan millonario, tan rico y sus vínculos con García Luna, eso es lo que tiene que explicar", agregó el presidente en referencia al exsecretario de seguridad pública federal en la administración de Felipe Calderón, actualmente preso en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero en favor del Cártel de Sinaloa.

