EEUU quiere que Colombia intervenga en Venezuela pero Petro parece tener otros planes

EEUU quiere que Gustavo Petro medie entre Nicolás Maduro y la oposición venezolana, aunque el mandatario colombiano se ha mostrado "tímido" ante el pedido. En... 20.02.2024, Sputnik Mundo

El Gobierno de EEUU busca que Colombia interceda entre el Gobierno de Venezuela y la oposición de cara a las elecciones de 2024, aunque el mandatario colombiano, Gustavo Petro, parece no estar dispuesto a cumplir con esa voluntad de Washington.La intención de la Casa Blanca se hizo explícita a comienzos de febrero, durante una visita a Bogotá del director del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU para el Hemisferio Occidental, Juan González. Luego de entrevistarse con Petro, el funcionario dijo a la cadena Bloomberg que "Colombia puede desempeñar un papel importante a la hora de defender elecciones venezolanas competitivas e inclusivas".En la misma declaración, González señaló incluso que Colombia no solo podría servir como "un puente importante" entre el Gobierno de Maduro y la oposición sino también acercar posiciones entre el oficialismo venezolano y la Casa Blanca, luego de que la inhabilitación de la dirigente opositora María Corina Machado despertara nuevas amenazas de sanciones por parte de Washington.Sin embargo, el pedido de EEUU puede chocarse con la falta de intenciones de Petro de involucrarse en la situación interna venezolana.Para Mendoza, el Gobierno de Petro se ha mantenido cauto y con una postura "de cierta cesión" ante los preparativos del Gobierno venezolano de cara a las elecciones de 2024, aunque con voluntad de permanecer en una postura "más de análisis y seguimiento" que de participación activa en los problemas venezolanos, tal como quiere EEUU.En ese sentido, el analista sostuvo que Petro tiene como una de sus "líneas estratégicas" ser "diplomáticamente correcto con su vecino", dado que la reconstrucción del vínculo entre Bogotá y Caracas, quebrado durante la administración de Iván Duque (2018-2022), fue crucial para la reapertura de las fronteras y de rutas comerciales clave para economías regionales del territorio colombiano. "Sobre la base de la conveniencia y el pragmatismo internacional el Gobierno colombiano está tratando de llevar una relación diplomática de forma correcta y prudente", opinó el analista.Mendoza enfatizó además que Petro se aferra a un principio compartido por toda la izquierda latinoamericana: el de "no inmiscuirse en los problemas internos y respetar la autodeterminación de los pueblos".En ese sentido, Mendoza atribuyó la reticencia a responder activamente al pedido de EEUU tiene que ver con la manera en que el Gobierno de Petro decide pararse frente a Washington. "Petro tiene claro cómo puede jugar desde esa relación del garrote y la zanahoria", señaló, en referencia a la doctrina de premios y castigos que EEUU pretende ejercer sobre los países de la región. Así, el presidente ha buscado tener una política exterior "ya no tan dependiente de EEUU" pero que no termine de despreciar a Washington, con gestos como el encuentro entre Petro y la congresista demócrata Nancy Pelosi en Alemania, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich.De hecho, a través de su cuenta de X, Petro pidió el 17 de febrero por "elecciones libres" en Venezuela, aunque en la misma publicación reclamó a Washington el levantamiento de sanciones contra el petróleo venezolano, acción a la que responsabilizó por los problemas económicos venezolanos.En lugar de aceptar el pedido de EEUU para mediar en Venezuela, el presidente colombiano pidió al Gobierno norteamericano "ayuda financiera" para sostener planes de educación universitaria gratuita para jóvenes colombianos y venezolanos residentes en Colombia. "Este y no los batallones en las fronteras es el mejor método para contener el éxodo", afirmó.La conflictividad política interna de Colombia termina de aportar al cóctel que aleja a Petro de la posibilidad de interferir en Venezuela. En efecto, los desencuentros entre el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación y una serie de marchas a favor y en contra del presidente ponen al país caribeño en un contexto de zozobra política.Para Mendoza, Colombia atraviesa en este momento "una lucha muy fuerte por la agenda política entre el Gobierno y la oposición", por lo que el país "requiere un presidente de centro, capaz de tender puentes"."Hoy no podemos tener un presidente que avive la polarización y que se dedique a opinar sobre temas internacionales porque la gente está pendiente de lo que pasa en el país", sintetizó el politólogo.

