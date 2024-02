https://sputniknews.lat/20240221/la-democracia-liberal-y-el-capitalismo-global-han-perdido-legitimidad-1148425343.html

"La democracia liberal y el capitalismo global han perdido legitimidad"

La llamada 'democracia liberal' y el capitalismo global sufren una crisis sin precedentes debido a la falta de éxito de las políticas económicas, tanto en los... 21.02.2024, Sputnik Mundo

Aunque entre 1820 y 2008 la economía de la civilización se multiplicó por más de 70, los resultados no han sido los mismos en el mundo. El dinero se ha repartido de forma desigual. Mientras en 1820 la renta real media del país más rico quintuplicaba a la del más pobre, en 2017 esa proporción fue de 70 a 1, siendo Estados Unidos la nación más acaudalada y la República Democrática del Congo la más desprotegida.Estos datos han llevado al también editor jefe de Economía del diario Financial Times a elaborar un análisis en el que reconoce fallas en el orden económico mundial, un sistema basado en las normas dictadas desde Occidente a través del dólar.Esta crisis —que tiene muchas aristas para tratar de comprenderse— tiene su origen incluso en el propio término epistemológico: la política democrática es nacional; la economía de mercado es global, explica el especialista."La política democrática se basa en la idea igualitaria de una persona, un voto, mientras que la economía de mercado se basa en la idea desigual de que los competidores que triunfan cosechan los beneficios", abunda Wolf.Por ello, dice, países como Rusia, Brasil, China o la India —todos ellos miembros de los BRICS— han establecido formas distintas de vincular el poder político con el gran capital, con resultados francamente positivos en términos económicos.China actualmente es la potencia que se debate el poder comercial con Estados Unidos, mientras que la India podría ser la segunda potencia económica del planeta para 2030, de acuerdo con un estudio de la consultora PwC. Incluso Goldman Sachs pronosticó recientemente que las crecientes economías china e india se convertirán en las mayores del mundo, superando a la de Estados Unidos hacia 2075.Actualmente, el bloque BRICS —Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, sin contar los nuevos miembros que se agregaron este 2024— representa el 31,5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, superando a los países del G7, que tienen el 30,8%, según datos difundidos por Dilma Rousseff, presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de esta alianza comercial. Además, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), para 2028 los países BRICS representarán entre el 35% y el 40% del PIB global, mientras que la participación del G7 caerá al 27,8%. ¿Llegó la hora de Pekín?Buena parte de la población de los países de renta alta observa al capitalismo globalizado de las últimas tres o cuatro décadas como la razón de los decepcionantes resultados económicos recientes. Estos fracasos económicos, apunta Wolf, van desde el aumento de la desigualdad y la baja de salarios, hasta el aumento del costo de vida, los problemas migratorios, los empleos sin futuro y la inflación, afirma el autor del libro, editado en español por el sello Ariel."En las democracias de renta alta, la decepción económica es una de las principales explicaciones del auge del populismo de izquierdas y de derechas", sostiene Wolf.Pero en realidad los cambios económicos y geopolíticos tienen sus raíces muchos años atrás. El experto sugiere que todo comenzó con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, un hecho que marcó un paradigma en la seguridad internacional. Luego, dice, siguieron las invasiones estadounidenses a Irak y Afganistán, pero "el mayor cambio de todos fue una contrapartida del éxito económico de la globalización", acompañado del ascenso de potencias como China y la India, indica.De hecho, en alguna parte del libro se cita la polémica frase del multimillonario estadounidense Warren Buffet: "Hay guerra de clases, de acuerdo, pero la que está haciendo la guerra es mi clase, la clase de los ricos, y estamos ganando". Desde 2020, se ha duplicado la fortuna conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo: Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Warren Buffet y Larry Ellison. En contraste, alrededor de 4.800 millones de personas de todo el planeta se volvieron más pobres que en 2019, según un estudio de la Oxfam dado a conocer en el pasado Foro Económico Mundial de Davos. Occidente debe negociar, no sacar las armasPor otra parte, refiere, los Estados de bienestar también enfrentan problemas para mantener los beneficios que antes proporcionaban a la gente, incluso en las naciones ricas. El autor ejemplifica con el caso de Estados Unidos, donde su sistema sanitario no ofrece un seguro universal y, en cambio, "logra ser asombrosamente caro y, al mismo tiempo, no ofrece resultados resultados de salud aceptables a la población". A manera de conclusión, Martin Wolf sugiere que las guerras y las tensiones geopolíticas no son el camino para que las democracias mejoren su situación. Por el contrario, dice, es necesario que Occidente aprenda a negociar contra quienes compiten por su hegemonía para lograr una estabilidad macroeconómica para todos.

