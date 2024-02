https://sputniknews.lat/20240222/amlo-ofrece-su-respeto-a-lula-pero-mantiene-su-postura-neutral-sobre-el-conflicto-en-palestina-1148453869.html

AMLO ofrece su respeto a Lula, pero mantiene su postura neutral sobre el conflicto en Palestina

El mandatario mexicano recordó que la postura de su país es neutral ante lo que ocurre entre Israel y Palestina."No queremos la guerra. Queremos que se busque una solución, pero no condenamos ni a uno ni a otro", subrayó.El 19 de febrero de 2024, el mandatario brasileño fue declarado persona non grata en Israel después de que definiera como "genocidio y matanza" la campaña militar de Tel Aviv contra el movimiento palestino Hamás en Gaza. Posteriormente, afirmó que no ha habido ningún otro momento similar en la Historia, a excepción de "cuando Hitler decidió matar a los judíos".La Cancillería israelí declaró que el líder sudamericano no será bienvenido en el país "hasta que se retracte de sus comentarios", mientras que Lula da Silva retiró al embajador de Brasil en Israel.Ante ello, sus homólogos de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Colombia, Gustavo Petro, respaldaron al político brasileño.El 7 de octubre de 2023, el movimiento palestino Hamás lideró un ataque a más de 20 comunidades israelíes, causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos y capturando a 253 rehenes.En represalia, Israel declaró la guerra a Hamás e inició una campaña de bombardeos sobre Gaza, al tiempo que imponía un bloqueo total al enclave palestino, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. El 27 de octubre, Israel lanzó una incursión terrestre a gran escala en la Franja.Los ataques israelíes han dejado hasta el momento más de 28.000 palestinos muertos, así como más de 68.800 heridos.

