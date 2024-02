https://sputniknews.lat/20240223/reduccion-de-la-desigualdad-en-mexico-se-avanzo-con-amlo-pero-el-reto-es-sostenerlo--1148295016.html

Reducción de la desigualdad en México: se avanzó con AMLO, pero el reto es sostenerlo

De acuerdo con los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desde 2018 hasta ahora las clases altas mexicanas dejaron de concentrar el 62% del ingreso del país y ahora solo concentran el 58%.Según las estimaciones del Inegi, los hogares más pobres del país (primer decil o el 10% de los que tienen menos ingresos) reportaron un ingreso promedio trimestral de 14.135 pesos (926 dólares) en 2022.De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), el ingreso corriente promedio diario por hogar del primer decil fue de 157 pesos (9 dólares), mientras que en el 10% de los hogares más ricos (décimo decil) percibieron un ingreso promedio trimestral de 208.350 pesos (12.170 dólares): 2.315 pesos diarios por hogar (135 dólares) y 830 pesos diarios por perceptora o perceptor (49 dólares). Lo anterior quiere decir que el ingreso corriente promedio trimestral por hogar del décimo decil representó casi 15 veces los del primero.En la Administración del expresidente Vicente Fox (2000 -2006), el decil con mayores ingresos del país ganaba 23 veces más que el decil más pobre; con Felipe Calderón, 35,6 veces más, y en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, 21 veces, según datos que el presidente López Obrador ofreció el 11 de agosto del 2023, un día después de la presentación del informe sobre pobreza del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval)."La última vez que el dato bajó de manera similar fue en los años cincuenta, durante la época del milagro mexicano", señaló la analista Viridiana Ríos en una columna publicada el pasado 14 de febrero en el diario español El País, en la que cita datos del World Inequality Database.El profesor Andrés Blancas Neria, doctor en Economía por la New School University, de Nueva York e investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, señala que la reducción de la desigualdad se debe a factores como el aumento del salario real de los trabajadores y la implementación de distintos programas sociales como el de ayuda a adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y otros.Para el académico de la UNAM, esta política de la Administración obradorista ha beneficiado a la población de manera directa incrementando su nivel de ingreso como no se había mostrado en años anteriores.Los datos del Inegi indican que el coeficiente de Gini –el indicador que se utiliza para apreciar la desigualdad de los ingresos– resultó en 0,39811 en 2022.El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso que toma valores entre cero y uno. Cuando el valor se acerca a uno, indica que hay mayor concentración del ingreso. Cuando el valor del Gini se acerca a cero, la concentración del ingreso es menor.¿Avances insuficientes? Los programas sociales son importantes, pero no son suficientes, asegura Blancas, quien recuerda que también es necesario aumentar la productividad del factor trabajo para subir sus niveles de ingreso.Un informe de la organización Oxfam publicado en enero pasado señala que la concentración de la riqueza en México sigue siendo extremadamente alta. Según este reporte, 14 personas "ultrarricas" en México —aquellos que poseen fortunas de más de 1.000 millones de dólares— concentran 8,18 de cada 100 pesos de la riqueza privada nacional.De acuerdo con Oxfam, Carlos Slim Helú —dueño del Grupo Carso, América Móvil, Telmex y otras empresas— acumula 4,48 de esos 100 pesos. "Esto no solo lo hace la persona más rica de México o de toda América Latina y el Caribe, sino que hace que concentre casi tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mexicana, alrededor de 63,8 millones de personas", afirma la organización.Según el reporte de la organización civil, está concentración de la riqueza se debe a un modelo en el que estos empresarios "ultrarricos" han obtenido ventajas fiscales, legales y administrativas.Una reforma fiscal es necesaria El doctor Blancas señala que en el Gobierno de López Obrador se ha avanzado con la política de aumento del salario, pero para mantener la reducción de la desigualdad y de la pobreza será necesaria en el futuro una reforma fiscal progresiva en la que paguen más lo que más tienen."Una política fiscal progresiva podrá generar recursos y, con ellos, se podrá fomentar un mejor nivel de ingreso y de vida para la población. Finalmente, la política fiscal es para para mejorar las condiciones de vida de toda la población, pero particularmente de la población que no tiene", explica. Para el académico, no se trata de ser bondadosos, sino de generar condiciones para que la población deje de padecer, encontrando un trabajo adecuado con remuneración adecuada y entonces los recursos que se puedan captar o que se puedan recaudar se utilicen para la educación, el desarrollo tecnológico o la creación de condiciones para que los empresarios locales no tengan necesidad de importar insumos productivos y tecnológicos caros.BRICS, ¿un camino a seguir?Blancas dice que en países en vías de desarrollo como México los excedentes que se generan por la fuerza de trabajo nacional se van al extranjero a través de la importación de insumos productivos, y esto se refleja en un balance de pagos negativo.En este sentido, destaca la formación de grupos como los BRICS, que hacen un contrapeso a las políticas de países desarrollados impuestas a través de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Por ejemplo, dice el experto, ahora están promoviendo una política de decrecimiento en la que se usen energías limpias, porque el crecimiento con base en energías fósiles está generando contaminación, pero cuando ellos ya generaron todos esos contaminantes."Es una estrategia política de patear la escalera para no permitir que los países subdesarrollados o emergentes como el caso de México, que tiene una riqueza impresionante de recursos naturales, o de Ecuador, donde existe una cantidad impresionante de gas. [A estas naciones] no les permiten que crezcan porque, si crecen, argumentan que están contaminando", concluye.

