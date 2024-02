https://sputniknews.lat/20240226/amlo-pide-a-youtube-que-investigue-a-la-oposicion-mexicana-tras-el-retiro-de-su-conferencia-1148532289.html

AMLO pide a YouTube que investigue a la oposición mexicana tras el retiro de su conferencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que YouTube retirara su conferencia donde revela información privada de Natalie Kitroeff, jefa de... 26.02.2024, Sputnik Mundo

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

eeuu

sociedad

youtube

new york times

sinaloa

los zetas

ismael el mayo zambada

El mandatario mexicano aseguró que fue un acto de censura por parte de la plataforma. "No solo es un asunto técnico, sino político. Ni modo que se le apliquen a los adversarios. Si me [insultan], si se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y el otro también, ¿no me afecta?", agregó.El 25 de febrero de 2023, la plataforma de videos retiró la rueda de prensa del jefe de Estado mexicano del 22 de febrero, cuando leyó el cuestionario enviado por Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico en México, en relación al presunto apoyo de grupos del narcotráfico a su campaña presidencial de 2018. Esta información se plasmó en un reportaje. En el texto, estaban el nombre completo y los teléfonos de la periodista, mismos que López Obrador mostró y leyó en el evento. Esta fue la razón por la que YouTube anunció que quitaría el video porque, entre sus reglas, está prohibir dar a conocer "la información de identificación personal privada de una persona, como su número de teléfono".Posteriormente, el jefe de Estado mexicano rechazó la medida y afirmó en sus redes sociales que se trataba de una medida "prepotente y autoritaria" y que denotaba que EEUU estaba en plena decadencia.Más tarde, la plataforma subió la conferencia nuevamente, pero sin el fragmento donde se mencionan los datos de Kitroeff.¿De qué trata el reportaje del 'NYT'?El reportaje del NYT, que se publicó el 22 de febrero de 2024, expone que, supuestamente, los hijos de López Obrador y funcionarios cercanos a él recibieron dinero por parte del narcotráfico para su campaña electoral de 2018.Entre los hallazgos señalados por los periodistas que realizaron la investigación, se destaca que tanto Ismael el Mayo Zambada, fundador del cartel de Sinaloa, así como integrantes del cartel de Los Zetas, habrían tenido acercamientos y, en el último caso, otorgado hasta 4 millones de pesos (200.000 dólares) a gente cercana a López Obrador, esto en el periodo electoral de hace seis años.No obstante, el diario estadounidense precisó en el material que "si bien los recientes esfuerzos de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los carteles y los asociados de López Obrador, no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales".Ese mismo día, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, negó que EEUU lleve a cabo una investigación sobre presuntos vínculos de López Obrador con el crimen organizado."Como me parece que el Departamento de Justicia ha dejado claro, no se está investigando al presidente [Andrés Manuel] López Obrador", reiteró el vocero en conferencia virtual.Dada esta publicación, el presidente mexicano arremetió contra el diario, al cual calificó como un "pasquín inmundo".

méxico

eeuu

sinaloa

andrés manuel lópez obrador, méxico, eeuu, sociedad, youtube, new york times, sinaloa, los zetas, ismael el mayo zambada, the new york times, seguridad