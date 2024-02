https://sputniknews.lat/20240227/brasil-en-caricom-lula-ira-a-la-cumbre-para-mostrarse-como-una-alternativa-a-eeuu-1148571611.html

Brasil en Caricom: Lula irá a la cumbre para mostrarse como una alternativa a EEUU

Brasil en Caricom: Lula irá a la cumbre para mostrarse como una alternativa a EEUU

Sputnik Mundo

Centrado en la agenda interna del país, el presidente Lula finalizará sus viajes internacionales asistiendo a eventos centrados en el Caribe, Sur y... 27.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-27T21:40+0000

2024-02-27T21:40+0000

2024-02-27T21:40+0000

internacional

brasil

caricom

💬 opinión y análisis

nicolás maduro

caribe

cuba

onu

celac

banco nacional de desarrollo económico y social (bndes)

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/1b/1148573207_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_89c9c7c0a62bcf890709327fbbe90d8a.jpg

El miércoles 28 de febrero, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llegará a Georgetown, capital de Guyana, para asistir a la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom). Luego, el viernes 1 de marzo, el mandatario sudamericano se reunirá con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en San Vicente y las Granadinas. El peso político que tendrá Brasil en estos eventos fue discutido por los periodistas Melina Saad y Marcelo Castilho, presentadores de Mundioka, un podcast de Sputnik Brasil, con dos expertos.Centrarse en la integración regionalEn medio de las elecciones municipales de este año, Lula afirmó que se concentrará en viajes nacionales, lo que hace que su aparición en estos encuentros regionales sea un fuerte indicio de sus prioridades, dijo la profesora de relaciones internacionales de la Universidad Federal de San Pablo (Unifesp), Carolina Pedroso. En los dos primeros mandatos de Lula, recordó la especialista, su estrategia internacional se centró en incrementar y fortalecer los vínculos con América Latina. "Para hacer de Brasil un líder en la región y, en consecuencia, aumentar nuestra importancia en términos globales". La opinión es compartida por el doctor en relaciones internacionales de la Universidad de Brasilia y coordinador de relaciones internacionales de la Uninter, Guilherme Frizzera. "Desde el inicio de su primer gobierno, Lula siempre ha tratado de acercar América del Sur y luego América Latina a la región del Caribe", afirmó.¿Cuál es la fuerza política del Caribe?Uno de los puntos del acercamiento a la región, señalaron los expertos, es su fortaleza política como bloque. La región tiende a articular sus votos en los foros de los que estos países forman parte, como la Asamblea de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), donde ostentan el 40% de los escaños. "Brasil tiene una importante agenda de democratización del sistema de la ONU", recordó Pedroso, y un apoyo casi mayoritario como este en temas de la región "puede ser un apoyo importante para las iniciativas brasileñas". Durante sus mandatos, Lula ha intentado reformar los instrumentos de gobernanza global, como el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU), para que ya no sea rehén de las decisiones de cinco potencias.El Consejo de Seguridad de la ONU, sostuvo Frizzera, "no ofrece respuestas" a los conflictos actuales, ya que basta con el veto de uno de los cinco miembros permanentes para bloquear las propuestas. En este sentido, es como si Lula dijera: "Es una institución que tiene principios, reglas y procedimientos muy hermosos", describió Frizzera, "pero ya no responden a los conflictos geopolíticos existentes y necesitamos buscar una alternativa". Lula debe mediar en la cuestión del EsequiboAl participar como invitado especial de Caricom, se espera que Lula se reúna con el presidente de Guyana, Irfaan Ali, para conversaciones bilaterales. Al día siguiente, durante la reunión de la Celac, el presidente brasileño se reunirá con el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Según los expertos entrevistados, seguramente la cuestión del Esequibo será un tema de conversación de Lula con los dirigentes. El tamaño y el peso político de Brasil lo convierten en un "mediador natural" de los conflictos en América del Sur, según Frizzera. Buscado por ambos líderes para mediar en el conflicto, destaca Pedroso, Itamaraty (Cancillería) tiene la tradición de buscar siempre una solución pacífica, respetando a los actores presentes. Sobre todo porque "estas crisis que suceden a nuestro alrededor siempre nos impactan de alguna manera"."No tenemos cómo huir de nuestros vecinos", reforzó el especialista. Brasil quiere reemplazar a EEUU en el CaribeEl Caribe, señalaron los analistas, ha funcionado durante siglos como un laboratorio del imperialismo estadounidense. "Estados Unidos siempre ha sido un actor que interviene en el proceso político y especialmente económico en el Caribe", dijo Frizzera. Hasta el día de hoy mantienen a Puerto Rico como colonia y controlan la Bahía de Guantánamo en Cuba, donde también aplican sanciones económicas. "Sus primeras acciones imperialistas fueron allá en el Caribe y luego se expandieron", explicó Pedroso. "Así que el Caribe no es una región insignificante para Estados Unidos".Precisamente por esa importancia que Estados Unidos otorga al Caribe, la región es tan dependiente de ellos, afirmó la profesora de la Unifesp. "Tienen muchas dificultades para conseguir otras asociaciones porque el peso que Estados Unidos da en esa región es muy grande". Por lo tanto, el acercamiento brasileño puede servir como otro polo de poder multilateral al que estas naciones pueden recurrir. Uno que, como afirman los analistas, respete las decisiones internas de los países."Se trata de un papel que a corto plazo, incluso a medio plazo, difícilmente alguien va a sustituir", afirmó Frizzera, destacando que otro centro que se acerca a la región es China. Para el profesor de relaciones internacionales, al menos por ahora, Brasil podría ser ese segundo polo de influencia regional en el Caribe, justo detrás de Estados Unidos. De acuerdo con el especialista, esto se puede lograr a través de proyectos de financiamiento de infraestructura, como lo hizo el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) en Cuba, y también por la determinación de que "los procesos de integración regional liderados por Brasil", como el Mercosur, Unasur y Celac, pasen a tener "una mayor presencia del Caribe".

https://sputniknews.lat/20240221/el-sur-global-la-bandera-de-lula-para-reformar-la-onu-y-toda-la-gobernanza-mundial-1148426470.html

https://sputniknews.lat/20240224/ante-la-inoperancia-de-la-onu-lula-busca-presionar-a-la-comunidad-internacional--1148493144.html

https://sputniknews.lat/20240220/brasil-organizara-una-segunda-reunion-de-cancilleres-del-g20-en-septiembre-en-la-onu-1148402452.html

https://sputniknews.lat/20231208/el-mercosur-pide-evitar-acciones-unilaterales-en-tensiones-entre-venezuela-y-guyana-1146387994.html

brasil

caribe

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Fabian Falconi

Fabian Falconi

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabian Falconi

brasil, caricom, 💬 opinión y análisis, nicolás maduro, caribe, cuba, onu, celac, banco nacional de desarrollo económico y social (bndes)