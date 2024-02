https://sputniknews.lat/20240227/embajador-ruso-en-la-onu-califica-de-licencia-para-matar-proyecto-de-eeuu-sobre-gaza-1148579839.html

Embajador ruso en la ONU califica de "licencia para matar" proyecto de EEUU sobre Gaza

"Esto no es una alternativa, sino otra 'licencia para matar' a civiles palestinos que EEUU pretendía expedirle a Israel una vez 'firmada' por el Consejo de Seguridad de la ONU", afirmó Nebenzia sobre la propuesta de Washington, que tampoco incluye un llamado al alto al fuego en Gaza. El diplomátio ruso también responsabilizó a EEUU por el elevado número de muertes en Gaza como consecuencia de sus vetos en las reuniones del Consejo de Seguridad. Nebenzia instó a los miembros del Consejo a no apoyar lo que definió como una "iniciativa destructiva", en alusión a la propuesta de EEUU. A su vez, advirtió que si el Consejo de Seguridad no toma acciones para impedir la hambruna en la Franja de Gaza, compartirá la responsabilidad de Israel por el uso de la falta de alimentos como método de guerra. Al respecto, enfatizó que el único imperativo vital para prevenir una hambruna masiva en Gaza es un alto al fuego urgente y el cumplimiento por parte de Israel del derecho internacional humanitario. El Coordinador Humanitario de la ONU, Martin Griffiths, advirtió el martes (27 de febrero) que una hambruna generalizada es casi inevitable en Gaza, lo cual fue confirmado luego por altos funcionarios del Programa Mundial de Alimentos.

