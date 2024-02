https://sputniknews.lat/20240227/hay-un-relato-en-contra-del-movimiento-indigena-en-ecuador-1148549573.html

"Hay un relato en contra del movimiento indígena en Ecuador"

"Hay un relato en contra del movimiento indígena en Ecuador"

Sputnik Mundo

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, habló con Sputnik sobre la posibilidad de postularse a la... 27.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-27T03:30+0000

2024-02-27T03:30+0000

2024-02-27T03:30+0000

américa latina

política

guillermo lasso

daniel noboa

lenín moreno

ecuador

eeuu

fondo monetario internacional (fmi)

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

💬 entrevistas

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/07/07/1127888908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b999c0f5027839eb60815a10a810f59.jpg

En febrero de 2025 nuevamente se celebrarán elecciones presidenciales en Ecuador para definir quien gobernará el país hasta 2029. Leonidas Iza analiza sumarse a esta carrera si consigue el apoyo de diversos sectores sociales para lidiar con los conflictos políticos, la fragilidad de la economía y la violencia de bandas delincuenciales.El actual presidente, Daniel Noboa, asumió en noviembre de 2023. Pero su mandato se limitará solamente a lo que restaba al expresidente Guillermo Lasso, quien había asumido en 2021, pero mediante el mecanismo de la "muerte cruzada" decidió renunciar él y despedir a todos los legisladores, quienes intentaban desafectarlo del cargo ante varias denuncias de corrupción.La incertidumbre reina en Ecuador desde 2019, cuando se realizaron protestas en repudio al ajuste económico impuesto por el Gobierno de Lenin Moreno (2017-2021). En las elecciones de 2025 el país tiene la oportunidad de retomar la previsibilidad en su vida política.En las elecciones de 2023 se rumoró por algunos días que Iza sería candidato, pero al final nada de ello sucedió. Para los comicios del 9 de febrero de 2025, hay tiempo de inscripción como candidato hasta junio de 2024. El presidente de la CONAIE evalúa la posibilidad de anotarse. Para él, se trata de recibir el mandato de las organizaciones sociales."En este momento se debate a nivel de la costa, las sierras y la Amazonía. Luego se realizará una convención nacional" para definir la participación de las organizaciones indígenas en las próximas elecciones, dijo. La CONAIE tiene a su partido, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Aunque en varias ocasiones quienes fueron elegidos por esta sigla terminaron tomando decisiones individuales y alejándose del instrumento político.En este sentido, para Iza "el primer mensaje pasa por no descansar en procesos únicamente electorales".Y explicó: "Los procesos electorales permiten ampliar y unificar el campo popular. Es la tarea de los dirigentes en este momento. Luego se debe construir un programa de Gobierno económico-político, con este mensaje de transformación en Ecuador".Tres accionesSea quien sea el o la candidata del movimiento indígena, para Iza "en este momento debemos focalizarnos en tres esfuerzos: uno, "garantizar la unidad del campo popular contra las políticas neoliberales impuestas por el FMI". Segundo, "construir un programa de Gobierno, un proyecto político, a partir de las demandas presentadas en las últimas luchas de 2019 y 2022. Esas demandas no deben solamente ser parte de un Gobierno de turno, sino que desde nuestra parte debemos discutirlo para transformar este Estado colonial, tremendamente injusto que tenemos".Como tercer punto, Iza remarcó "la absoluta necesidad de articular una agenda internacional. Nosotros como Ecuador debemos consensuar una agenda fortalecida, pero si no tenemos vinculación a nivel internacional quedamos aislados en la política nacional. Tenemos que abocarnos a estas tres tareas para consolidar el bloque popular".Un compromiso socialIza se mostró seguro de que, con el apoyo de los movimientos sociales, podrá cambiar el paisaje político del país. "No se van a cambiar las condiciones reales eligiendo al presidente o a los miembros de la Asamblea. Tiene que haber un compromiso colectivo y social, un compromiso de la ciudadanía para avanzar en la transformación", dijo.Y diagnosticó: "Los procesos democráticos se han reducido a procesos únicamente electorales. Eso tiene que cambiar. Ahora mismo, circula un relato en contra del movimiento indígena y nuestras luchas. Así se ha logrado estigmatizar a sectores sociales de nuestro país".Para Iza, los últimos presidentes, como Moreno y Lasso, se limitaron a aplicar políticas venidas del exterior del país: "La agenda que no logró concretar Lenin Moreno pudo avanzar en el Gobierno de Lasso". Según él, esta continuidad todavía tendría lugar en el Gobierno actual de Daniel Noboa. Dolarizar ¿sí o no?El presidente de Argentina, Javier Milei, avanza en su plan de dolarizar la economía nacional, tal como había prometido durante su campaña presidencial. Ecuador dolarizó en 1999. A 25 años de esta medida, ¿es recomendable o no para otros países?Y agregó: "En el momento en que hemos perdido la soberanía nos obligan a seguir los procesos de imposición del FMI". Mejores preciosEn 2023, Ecuador gastó 2.293 millones de dólares en la compra de combustibles, que vende en el mercado interno a precios subsidiados.Según Iza, "Rusia es uno de los países que producen combustible barato. En este momento produce aproximadamente a 65 dólares el barril de combustible. Mientras, Ecuador compra en 110 a 128 dólares el barril. O sea que están duplicando el precio por motivos ideológicos", consideró el líder del pueblo Quichua.Para el líder indígena, los países de la región deberían acentuar sus vínculos comerciales con naciones que ofrecen ventajas en el intercambio.

https://sputniknews.lat/20240221/ecuador-el-presidente-noboa-coquetea-con-buscar-la-reeleccion-1148427299.html

https://sputniknews.lat/20240219/ecuador-no-enviara-material-belico-a-ucrania-ni-a-ningun-pais-en-conflicto-internacional-1148364699.html

https://sputniknews.lat/20240202/ecuador-paga-273-millones-en-deuda-externa-para-garantizar-creditos-internacionales-1147942944.html

ecuador

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

política, guillermo lasso, daniel noboa, lenín moreno, ecuador, eeuu, fondo monetario internacional (fmi), confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie), 💬 entrevistas, indígenas, pueblos indígenas