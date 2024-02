https://sputniknews.lat/20240227/lula-dice-que-el-gobierno-de-israel-quiere-acabar-con-los-palestinos-de-gaza-1148578145.html

Lula dice que el Gobierno de Israel quiere "acabar con los palestinos" de Gaza

Lula dice que el Gobierno de Israel quiere "acabar con los palestinos" de Gaza

Sputnik Mundo

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, acusó este martes 27 de febrero al Gobierno de Israel de querer exterminar a los... 27.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-27T21:22+0000

2024-02-27T21:22+0000

2024-02-27T21:22+0000

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

franja de gaza

adolf hitler

gobierno de israel

hamás

palestina

genocidio

luiz inacio lula da silva

brasil

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/1b/1148577975_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85d6fc57ccde829b637b4566d36857be.jpg

"El Gobierno de Israel quiere efectivamente acabar con los palestinos de la Franja de Gaza, es eso; es exterminar aquel espacio territorial con el pueblo palestino para ocuparlo, no hay otra explicación", dijo en una entrevista con la cadena Rede TV. Lula se apoyó en recientes declaraciones e informes de Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja y añadió que hay incluso niños que prefieren morir antes que seguir siendo tratados sin anestesia en los hospitales: "¿Eso es genocidio o no es genocidio?", preguntó. El mandatario recordó que el Gobierno de Brasil fue de los primeros en condenar el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, pero lamentó la "hipocresía" de quienes no se indignan igualmente por la actitud de Israel. Lula también subrayó que sus críticas se dirigen al Gobierno de Israel, no a la comunidad judía, y volvió a acusar a Benjamin Netanyahu de genocidio. A mediados de febrero, Lula dijo en una rueda de prensa que las acciones de Israel en Gaza sólo podían compararse a la persecución de los judíos por parte de Hitler, lo que provocó una ola de críticas y que el Gobierno de Netanyahu le nombrara "persona non grata", abriendo una crisis diplomática entre Brasil e Israel. Después, la Cancillería de Israel divulgó informaciones falsas diciendo que Lula era un negacionista del Holocausto, lo que agravó la relación entre ambos Gobiernos. Desde entonces, a pesar de las peticiones de las autoridades israelíes, Lula no pidió disculpas y reafirmó en varias ocasiones que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y que es urgente un alto el fuego en la región.

https://sputniknews.lat/20240224/ante-la-inoperancia-de-la-onu-lula-busca-presionar-a-la-comunidad-internacional--1148493144.html

franja de gaza

palestina

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, franja de gaza, adolf hitler, gobierno de israel, hamás, palestina, genocidio, luiz inacio lula da silva, brasil