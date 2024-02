"Si eres amable podrían arrestarte": Tucker Carlson narra la presión de EEUU por entrevista a Putin

"Pusieron a mucha gente a estudiar esta cuestión, comprobaron muchos precedentes, y me enviaron un memorándum de 10 páginas al respecto, y su conclusión sincera fue: ‘No hagas esto’. Y por supuesto, me enfureció. Así que estaba dando conferencias por teléfono y tuve otra llamada con un abogado jefe y me dijo: ‘Bueno, mira, mucho dependerá de las preguntas que le hagas a Putin. Si te ven demasiado amable con él, podrían arrestarte cuando vuelvas’. Y yo estaba como: ‘Estás describiendo un país fascista. Bien. Estás diciendo que el gobierno de EEUU me arrestará si no hago las preguntas que ellos quieren que haga, ¿es eso lo que estás diciendo?’. ‘Bueno, sólo pensamos con base en lo que ha sucedido, que eso es posible. Así que sólo te estoy diciendo lo que pasó’", describió Carlson.