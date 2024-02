https://sputniknews.lat/20240229/amlo-rechaza-reimposicion-de-visa-para-mexicanos-que-visiten-canada-hubieran-buscado-alternativas-1148630422.html

AMLO rechaza reimposición de visa para mexicanos que visiten Canadá: "Hubieran buscado alternativas"

AMLO rechaza reimposición de visa para mexicanos que visiten Canadá: "Hubieran buscado alternativas"

29.02.2024

El mandatario mexicano descartó que, tras este trámite, se tensen o rompan los vínculos con la Administración canadiense."No podemos nosotros romper relaciones con Canadá, ni con otros gobiernos, porque es muy bueno el intercambio económico. Van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo; tenemos que actuar con prudencia, con serenidad, si acaso [realizamos] un pequeño reproche fraterno, respetuoso, al primer ministro [Justin Trudeau], porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC)", expuso.Esto fue, según López Obrador, por la mala relación que sostenían el político canadiense y el exmandatario de EEUU Donald Trump (2017-2021)."[Washington] no quería que se incluyera Canadá; querían un tratado bilateral entre EEUU y México, y yo insistí con el presidente Trump y lo convencí, de que había iniciado el tratado con tres países, que era el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), y no podíamos hacerlo solo dos", recordó.El 29 de febrero de 2024, el Gobierno canadiense anunció que, a partir de las 23:30 horas locales, los mexicanos que deseen viajar a su país necesitan una visa. Este trámite estaba suspendido desde 2016.En una rueda de prensa, el ministro de Inmigración de Canadá, Marc Miller, expuso los detalles del visado, que no afectará a quienes ya laboran o estudian en esa nación.Para quienes apenas pisarán el territorio canadiense, requieren una solicitud de autorización electrónica (ETA, por sus siglas en inglés) y una visa estadounidense o canadiense vigente. Quienes no cumplan con ese lineamiento, están obligados a tramitar el documento de Ottawa.Previo al mensaje, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana publicó un comunicado donde lamentó esta decisión.Esta medida se da después de que, en los últimos meses, el flujo migratorio originario de Latinoamérica hacia Canadá aumentara considerablemente.En 2023, la Agencia de Servicios Fronterizos y el Ministerio de Inmigración canadienses reportaron que tuvieron alrededor de 144.000 solicitudes de asilo, lo que es un incremento de 57% respecto a 2022. De estos trámites, los mexicanos son quienes encabezan el listado, con cerca de 24.000 peticiones de este tipo.Ante ello, diversos políticos, entre ellos, el jefe de Gobierno de la provincia de Quebec, Francois Legault, pidió a la Administración encabezada por Trudeau que vuelva a imponer esa medida.

