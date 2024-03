https://sputniknews.lat/20240229/expectativa-por-cumbre-de-la-celac-es-una-instancia-fundamental-en-el-siglo-del-continentalismo-1148643050.html

Expectativa por Cumbre de la CELAC: "Es una instancia fundamental en el siglo del continentalismo"

Expectativa por Cumbre de la CELAC: "Es una instancia fundamental en el siglo del continentalismo"

Sputnik Mundo

Con el multilateralismo, la integración regional y la lucha contra la pobreza como ejes inalienables, la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados... 29.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-29T23:31+0000

2024-02-29T23:31+0000

2024-02-29T23:31+0000

américa latina

celac

san vicente y las granadinas

eeuu

multilateralismo

javier milei

andrés manuel lópez obrador

política

💬 opinión y análisis

multipolaridad

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/12/1141677102_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_804901b87c80bb2c51f1bcf7a05dbf2a.jpg

La ciudad de Kingstown, capital de San Vicente y las Granadinas, será el escenario de la estratégica VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el 1 de marzo. Con la mira puesta en el fortalecimiento del diálogo regional, el bloque tendrá como ejes el combate contra la pobreza y la consolidación en el tablero global.Lo urgente y lo importanteDe acuerdo a los investigadores consultados, los ejes centrales en torno a los cuales orbitará el encuentro pueden clasificarse en dos órdenes. "Los temas estructurales en agenda son la consolidación de la democracia, la integración financiera y la lucha contra la pobreza: el plan de erradicación del hambre como metas previstas para 2030 siguen siendo primordiales", explicó a Sputnik el analista geopolítico Eduardo Martínez.En otro plano emergen debates coyunturales relativos a la gobernanza sobre la inteligencia artificial, el crecimiento del narcotráfico y, centralmente, los principales conflictos librados a nivel mundial. Según Martínez, "probablemente veamos mayor énfasis en el posicionamiento ante la guerra entre Israel y Hamás, y quizás también en la relativo a Rusia y Ucrania. Hasta ahora, parecieran haber sido periféricos en la región".El peso de la cumbreLa trascendencia del encuentro se refleja en el interés de los principales líderes de los 33 países miembro. Según Schulz, "Lula Da Silva, Gustavo Petro, y Luis Arce, entre otros, están buscando poner de pie una instancia de integración muy importante por su autonomía. Son los principales referentes del bloque por el peso poblacional y económico de sus países pero también por su búsqueda por revitalizar esta instancia de cooperación internacional".En el caso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador no será de la partida. Quien acudirá en su lugar es la canciller Alicia Bárcena. La decisión, según dijeron fuentes oficiales a Sputnik, responde estrictamente a "cuestiones de agenda", dado que "estaba definido así desde el principio".Por supuesto, al interior del continente existen matices: mientras que Uruguay confirmó —según pudo recabar Sputnik— que su representante será el vicecanciller Nicolás Albertoni en lugar del presidente Luis Lacalle Pou, la presencia del mandatario argentino Javier Milei todavía no fue confirmada, tal como informaron a este medio fuentes de Presidencia.Consultado al respecto, Martínez consideró que "Milei va a intentar por cualquier medio evitar exponerse a organismos multilaterales" que apuesten a lo regional, pues el mandatario busca un mayor acercamiento con Estados Unidos. "La proyección internacional de Argentina va a estar muy influida por la Casa Blanca (...). Creo que va a intentar mantener la mayor cercanía posible con los países a los que llama 'liberales'", explicó el analista.La unión al sur del Río BravoBajo la idea de que la unión hace a la fuerza, Schulz afirmó que "si Latinoamérica y el Caribe quedan fragmentados, son presa de las potencias en disputa. Pero si puede recuperar las tendencias históricas de integracionismo, va a tener una fenomenal capacidad de resistir los embates externos en medio de un mundo multipolar".El timing de la cumbre está signado por lo que sucede en Washington, sumido en una ardua carrera entre Joe Biden y Donald Trump por un nuevo mandato. "Ante el potencial regreso de Trump a la presidencia es urgente el fortalecimiento de la CELAC para ganar peso en estas disputas. La Casa Blanca, a través de la OEA, puede mantener posturas injerencistas", sostuvo el sociólogo.La paulatina consolidación del bloque estratégico ha surtido efectos concretos, de acuerdo a Martínez. Según el investigador, "la CELAC se ha vuelto indiscutida para la mayoría de los países de la región, por lo que la opinión de Washington ya no tiene el mismo peso que hace unas décadas".

https://sputniknews.lat/20231207/que-rol-tendra-la-integracion-regional-en-america-latina-en-2024-1146384260.html

https://sputniknews.lat/20240227/amlo-descarta-reunirse-con-milei-tras-invitacion-de-senadora-para-viajar-a-mexico-1148565876.html

https://sputniknews.lat/20240206/corte-de-apelaciones-de-eeuu-rechaza-pedido-de-inmunidad-de-trump-por-caso-elecciones-2020-1148030978.html

san vicente y las granadinas

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

celac, san vicente y las granadinas, eeuu, multilateralismo, javier milei, andrés manuel lópez obrador, política, 💬 opinión y análisis, multipolaridad