Lavrov: el "bando de la guerra" en Occidente sigue queriendo derrotar a Rusia

Lavrov: el "bando de la guerra" en Occidente sigue queriendo derrotar a Rusia

"El bando de la guerra" en Occidente sigue siendo fuerte y no cambia de rumbo, aseguró el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, al comentar la grabación de una... 02.03.2024

"La situaci贸n indica claramente que el bando de la guerra en Europa sigue siendo muy fuerte (...) Las 煤ltimas declaraciones tanto de Macron como de Austin y la conversaci贸n de los generales alemanes indican que el bando de la guerra no quiere cambiar su rumbo de ninguna manera para infligir una derrota estrat茅gica a Rusia en el campo de batalla", expres贸 durante su rueda de prensa en el marco del Foro de Antalya.Como se帽al贸 el ministro, las declaraciones de Macron, de Austin y los planes de los generales alemanes de atacar el puente de Crimea son una "auto-revelaci贸n flagrante".El 1 de marzo, la editora jefe de la agencia matriz de Sputnik, Margarita Simoni谩n, public贸 la transcripci贸n de una conversaci贸n de cuatro altos mandos de la Bundeswehr que debat铆an la posibilidad de atacar el puente de Crimea con misiles Taurus. Al discutir estos planes, analizaron en detalle la posibilidad de suministrar estos misiles a Kiev y se帽alaron que, de optar por enviarlos ahora, solo estar铆an operativos en un plazo de ocho meses.Adem谩s, contemplaron proporcionar a Kiev coordenadas de objetivos rusos con una precisi贸n de tres metros como parte de la planificaci贸n. En este contexto, tambi茅n se evalu贸 solicitar asistencia al Reino Unido para coordinar ataques con misiles contra objetivos en Rusia.Poco antes, Macron anunci贸 que los jefes de Estado europeos hab铆an discutido en Par铆s la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. A su vez, el jefe del Pent谩gono, Austin, destac贸 que la derrota de Ucrania podr铆a amenazar con un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN.Rusia desplegar谩 m谩s armas en respuesta a la ampliaci贸n de la OTAN"En cuanto a Finlandia y Suecia, fue sorprendente ver con qu茅 rapidez cambiaron su neutralidad, que les sirvi贸 muy fielmente durante d茅cadas y asegur贸 su reputaci贸n en el mundo moderno, por unirse al bloque de la OTAN. Todas las largas d茅cadas de buena vecindad se desmoronaron", asegur贸. En sus palabras, los dirigentes rusos ya tomaron decisiones organizativas en el contexto de la expansi贸n de la OTAN. En particular, el ministro record贸 la creaci贸n de los distritos militares de Mosc煤 y Leningrado. "Se desplegar谩n armas adicionales adecuadas a los desaf铆os que puedan surgir en el territorio de Finlandia y Suecia", a帽adi贸 el canciller.Mosc煤 se帽ala que no conf铆a en Suiza porque Berna perdi贸 su neutralidadRusia no cuenta con los servicios de intermediario ofrecidos por Suiza en el proceso de paz en Ucrania, ya que Berna perdi贸 hace tiempo su neutralidad, indic贸 el ministro de Exteriores ruso.Al comentar la situaci贸n en torno a la disposici贸n de Turqu铆a de proporcionar una plataforma para las conversaciones entre Mosc煤 y Kiev, el canciller subray贸 que Rusia nunca se ha negado a negociar.Tambi茅n record贸 que Rusia no ha recibido ninguna propuesta seria de conversaciones con Ucrania desde la reuni贸n de Estambul de 2022.La presidenta de Suiza, Viola Amherd, anunci贸 antes que el mandatario ucraniano, Volod铆mir Zelenski, le pidi贸 organizar una reuni贸n sobre la paz en Ucrania.Por su parte, el ministro de Exteriores del pa铆s helv茅tico, Ignazio Cassis, remarc贸 que era imposible celebrar una conferencia de paz sin la participaci贸n de Rusia y asegur贸 que Mosc煤 ser铆a invitada.Suiza no es miembro de la Uni贸n Europea ni de la Alianza Atl谩ntica, pero se uni贸 casi a todas las sanciones europeas impuestas contra Rusia desde el 24 de febrero de 2022, cuando empez贸 la operaci贸n militar especial rusa en Ucrania.

