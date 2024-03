https://sputniknews.lat/20240304/israel-denuncia-que-mas-de-450-terroristas-trabajan-para-la-agencia-de-la-onu-para-los-palestinos-1148707486.html

Israel denuncia que "más de 450 terroristas" trabajan para la agencia de la ONU para los palestinos

Además, las fuerzas israelíes también difundieron supuestas grabaciones de audio que señalan a trabajadores de la UNRWA como cómplices de las agresiones del 7 de octubre, un hecho que provocó que Tel Aviv le declarara la guerra a Hamás y que ha provocado, hasta ahora, más de 30.000 muertos en Gaza. "Yo estoy adentro, los judíos están adentro"; "Tenemos cautivos, atrapé a uno". Esas frases se escuchan en los audios revelados, según se lee en la cuenta del portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari. Según la nación hebrea, se trata de "grabaciones incriminatorias" que implican directamente a "personal docente" de la UNRWA con los ataques de Hamás. Un día antes, el diario estadounidense The New York Times informó que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA, por sus siglas en inglés) realizó una investigación para documentar presuntos abusos de las fuerzas israelíes en contra de población civil de la Franja de Gaza. Las personas detenidas por militares israelíes, entre las que figuran al menos 1.000 que ya fueron liberados por falta de cargos, habrían sido retenidas en instalaciones militares dentro del país hebreo, según la indagatoria.La UNRWA detalla que estas personas, cuyas edades oscilan entre los 6 y los 82 años, sufrieron diferentes tipos de abusos. Algunos de los que fueron detenidos contaron a la agencia que fueron "golpeados, desnudados, robados, vendados, sometidos a abusos sexuales y privados de acceso a abogados y médicos, a menudo durante más de un mes". También hubo algunos que murieron durante su detención, de acuerdo con el medio estadounidense.El informe de la UNRWA sale a la luz pública en momentos en que la agencia se encuentra en medio de la controversia desde hace semanas, debido a las acusaciones del Gobierno de Israel de que algunos empleados de la organización cooperaron con Hamás para llevar a cabo los ataques sorpresa contra Israel del pasado 7 de octubre. Estos señalamientos provocaron que algunos países dejaran de financiar a la UNRWA en medio de la devastación que sufre la población palestina de Gaza.El Gobierno de Benjamín Netanyahu insiste en que su objetivo es destruir por completo a Hamás y devolver a casa a todos los rehenes, pero las conversaciones entre ambas partes para un alto el fuego siguen estancadas. Este 4 de marzo, Bassem Naim, un dirigente de Hamás, afirmó a la agencia AFP que el movimiento palestino no sabe cuántos de los rehenes israelíes siguen con vida. "No sabemos exactamente quiénes de ellos están vivos o muertos, asesinados por huelgas o por hambre", comentó.

