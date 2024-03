https://sputniknews.lat/20240305/el-control-del-poder-por-parte-de-zelenski-esta-entrando-en-la-zona-de-la-desesperacion-1148713893.html

"El control del poder por parte de Zelenski está entrando en la zona de la desesperación"

"El control del poder por parte de Zelenski está entrando en la zona de la desesperación"

Esta hipótesis elabora la idea de que el Pentágono podría elaborar planes de rescate del mandatario ucraniano, en caso de que su Gobierno sufra una debacle tras los constantes fracasos militares ucranianos en el conflicto entre Moscú y Kiev. De acuerdo con el análisis de este experto en seguridad internacional, la situación de seguridad de Zelenski "podría quedar rápidamente bajo una sombra terminal", lo cual haría que Washington intente rescatarlo y alejarlo de las líneas rusas que avanzan cada día más. En ese sentido, el autor recuerda que el régimen de Hitler sí "rescató" temporalmente a Mussolini, aunque al final de nada le sirvió al gobernante italiano porque acabó siendo capturado por partisanos y ejecutado posteriormente junto con su esposa. La publicación compara un posible rescate de Zelenski con el realizado en 1943 por el Ejército nazi para "salvar" a Mussolini, quien meses atrás había sido expulsado del poder por su propio Gran Consejo y detenido por los Carabinieri.El autor asegura que la declaración del líder francés Emmanuel Macron en la que no descartó la idea de enviar tropas de la OTAN a Ucrania estuvo animada por Estados Unidos.Sin embargo, agrega, Washington se enfrenta a la falta de apoyo político a cualquier operación militar de la OTAN en Ucrania. Alemania ha dicho que no está a favor de enviar soldados al campo de batalla, mientras un sondeo "instantáneo" francés mostró que dos tercios se oponían al envío de tropas a Ucrania.El artículo asegura que, si continúa el avance ruso como lo ha hecho en los primeros meses de este año, Estados Unidos tendría que rescatar a Zelenski y llevarlo a un lugar seguro lejos de las Fuerzas Armadas de Rusia."No hay muchas buenas opciones para la OTAN ni para Washington. Biden no puede permitirse otra debacle como en Afganistán, pero [otra debacle] se está acercando rápidamente en su dirección gracias a las victorias militares rusas y al desmoronamiento de las defensas de Ucrania", observa.

