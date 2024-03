https://sputniknews.lat/20240303/una-limosna-interminable-y-descarada-por-que-zelenski-sigue-exigiendo-ayuda-tras-su-fracaso-1148690007.html

Una limosna interminable y descarada: ¿por qué Zelenski sigue exigiendo ayuda tras su fracaso?

Las disputas internas de los socios de Ucrania sobre la ayuda militar serán imposibles de olvidar, declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski... 03.03.2024, Sputnik Mundo

En su opinión, el mundo tiene "suficientes sistemas de defensa antiaérea" y "Ucrania no ha pedido nada más de lo que necesita" para la "defensa de la vida". Al mismo tiempo, criticó el retraso en el suministro de armas y sistemas de defensa antiaérea a Kiev, acusando a los aliados de "juegos o disputas políticas internas" que limitan "nuestra defensa". Sus palabras llegaron en medio de rumores sobre una nueva contraofensiva. El 23 de febrero, el jefe de Estado declaró a Fox News que su país está preparando un nuevo contrataque en el mar Negro y en la zona de la operación especial. Sin embargo, cabe destacar que esta no es la primera vez que Zelenski acusa a sus socios occidentales de no proporcionarle suficiente armamento. Así durante la primera campaña, Kiev acusó a occidente por su fracaso en el campo de batalla, aunque los políticos occidentales dejaron claro que Ucrania había recibido suficientes armas para cumplir con su cometido.Kiev ya tenía "armas suficientes para una contraofensiva" que "fue un fracaso"A finales de febrero de 2023, desde Ucrania comenzaron a anunciar los preparativos de una operación militar. Así, Zelenski aseguró que "hay movimientos militares, nos estamos preparando para ellos". Al principio la campaña prometida fue declarada para la primavera, pero luego el momento del contrataque fue cambiado repetidamente. En medio de las conversaciones sobre un contrataque, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que los países del bloque entregaron a Kiev el 98% de toda la ayuda prometida."Los países de la OTAN ya han transferido 1.550 vehículos blindados, 230 tanques a Ucrania y entrenaron y armaron a más de nueve brigadas blindadas. Esto coloca a Ucrania en una posición fuerte para retomar los territorios ocupados. Esto supone un importante apoyo en forma de ayuda médica, sistemas móviles por satélite y puentes de pontones", subrayó Stoltenberg.A su vez, el expresidente estadounidense Donald Trump destacó en mayo pasado que su país suministró a Ucrania demasiadas armas y municiones que necesita para sí mismo.A finales de mayo de 2023, el importe acumulado de la ayuda militar estadounidense a Ucrania durante el mandato de Biden, como presidente de EEUU, ascendía a 38.300 millones de dólares y a 37.600 millones desde el inicio de la operación militar especial rusa, según los datos del Pentágono.De hecho, desde la propia Ucrania, en vísperas de su contrataque, también indicaron que Kiev recibió armas suficientes para lanzar la operación.No obstante, la contraofensiva que Kiev comenzó el pasado 4 de junio "fue un fracaso", acorde a la descripción que le dio el presidente ruso, Vladímir Putin. Los últimos datos del ministro de Defensa ruso mostraron que las tropas ucranianas perdieron a más de 166.000 efectivos entre muertos y heridos durante dicha contraofensiva.Después de ello, contrariamente a las declaraciones de Kuleba sobre la suficiencia de armamento suministrado por Occidente, Kiev empezó a difundir la narrativa de que los retrasos e insuficientes entregas de equipos militares fueron la razón por la que fracasó la contraofensiva ucraniana. ¿Produce Ucrania sus propias armas?Volodímir Zelenski, durante su visita a EEUU el 11 de diciembre, se reunió en Washington con los jefes de las empresas de defensa estadounidenses y declaró que Kiev quiere aumentar la producción de equipos y municiones, pero necesita la ayuda de Washington para ello."Ucrania está preparada y producirá más municiones y equipos militares, pero necesita el apoyo de empresas tan poderosas", declaró el mandatario ante los jefes de las corporaciones BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding y AeroVironment.Sin embargo, ni EEUU ni la UE invertirán dinero en la producción de municiones de artillería y otras armas en el territorio de Ucrania, ya que tal fábrica se convertiría en un objetivo legítimo de las Fuerzas Aeroespaciales rusas, señaló a Sputnik el experto militar y politólogo Alekséi Anpilogov.En sus palabras, Ucrania prácticamente no tiene producción propia de armas y los proyectos conjuntos con Bulgaria, Eslovaquia y Polonia son más bien declarativos. Al mismo tiempo, EEUU y la UE han entregado a Kiev prácticamente todos sus arsenales de municiones y se necesita tiempo para producir nuevas, señaló el experto.En el momento del colapso de la URSS, la Ucrania independiente disponía de aproximadamente el 25% de la capacidad de producción de la industria militar soviética, lo que equivalía a casi 1.840 empresas de defensa, muestran los datos preparados por el historiador Aléxei Krivopálov.Posteriormente, Ucrania cerró estas empresas y se desmilitarizó gradualmente por falta de fondos. Sin embargo, algunos centros de producción clave han sobrevivido y siguen funcionando en la actualidad. Por ejemplo: Así, el arsenal y los centros de producción ucranianos se centran principalmente en diseños soviéticos. Cuando comenzaron las hostilidades en 2014, Ucrania suspendió las importaciones de componentes procedentes de Rusia. Esto llevó a que, desde 2016, la compañía Antónov no haya firmado ni un solo contrato para nuevos aviones, según Thomas Laffitte, experto del Instituto de Estudios de Política Exterior de EEUU.Por su parte, las autoridades ucranianas señalaron que el Gobierno debería confiar en su propia producción de munición para los equipos de la OTAN, que, en sus palabras, son cruciales para el conflicto.Desde la empresa estatal ucraniana encargada del control de la industria militar, Ukroboronprom, subrayaron que ahora la principal tarea de la Defensa es mantener el trabajo de las compañías dedicadas a la reparación de equipos y obuses para que no tengan que ubicarse en el extranjero. Pero tampoco son inmunes a los ataques rusos.El 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia lanzó una operación militar especial en el territorio de Ucrania luego de que las repúblicas de Donetsk y Lugansk le pidieran ayuda frente a la agresión de Kiev. El objetivo de la operación es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.

